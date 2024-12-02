İstanbul’da 50 milyon TL’lik kaçak “PlayStation” operasyonu

Emniyet’ten PlayStation operasyonu
Türkiye’yi İran ve Orta Asya’ya bağlayan ve tarihi İpek Yolu’nun üzerinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı’ndan giriş yaptığı anlaşılan tıra gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tırın dorsesinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lirayı bulan toplam 3 bin 500 adet oyun konsolu, oyun kolu ve direksiyon setleri ele geçirildi. Paylaşılan görsellerden anlaşıldığı kadarıyla ele geçirilen ürünler arasında Sony PlayStation 5, DualSense kolu ve Logitech G29 Driving Force bulunuyor.
El konulan oyun konsolları emniyete götürülürken, gözaltına alınan şüpheli tır sürücüsü hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen sürücünün emniyetteki ifade işlemleri ise devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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