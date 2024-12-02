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    İstanbul’da 50 milyon TL’lik kaçak “PlayStation” operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen “PlayStation” oyun konsollarını ele geçirdi. Kaçak ürünlerin değeri ise 50 milyon TL.
    İstanbul’da 50 milyon TL’lik kaçak “PlayStation” operasyonu Tam Boyutta Gör
    İstanbul​ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık​ Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda şüpheli​ bulunan tır​ takibe alındı. Takip sonucu durdurulan turda yapılan aramalarda değeri 50 milyon TL’yi bulan 3 bin 500 adet oyun konsolu​, oyun kolu ve direksiyon setleri ele geçirildi.

    Emniyet’ten PlayStation operasyonu

    İstanbul’da 50 milyon TL’lik kaçak “PlayStation” operasyonu Tam Boyutta Gör
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak olarak getirilen oyun setlerinin piyasaya sürüleceği yönünde bilgi aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, oyun setlerinin taşındığı TIR’ın izine rastladı. Ekipler bir süre takip ettiği TIR'ı 29 Kasım’da Eyüpsultan'da durdurdu.

    Türkiye’yi İran ve Orta Asya’ya bağlayan ve tarihi İpek Yolu’nun üzerinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı’ndan giriş yaptığı anlaşılan tıra gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tırın dorsesinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lirayı bulan toplam 3 bin 500 adet oyun konsolu, oyun kolu ve direksiyon setleri ele geçirildi. Paylaşılan görsellerden anlaşıldığı kadarıyla ele geçirilen ürünler arasında Sony PlayStation 5, DualSense kolu ve Logitech G29 Driving Force bulunuyor.

    El konulan oyun konsolları emniyete götürülürken, gözaltına alınan şüpheli tır sürücüsü hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen sürücünün emniyetteki ifade işlemleri ise devam ediyor.

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