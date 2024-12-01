PlayStation'ın babası: Herkes başarısız olacağımızı söyledi

Sony şüphe ile yaklaştı
O zamanlar video oyun konsolları “çocuk oyuncağı” olarak görülüyordu ve gerçek zamanlı 3D grafik fikri imkansız görünüyordu. Hem Sony yöneticileri hem de Japon oyun geliştiricileri ilk başta PlayStation'a şüpheyle yaklaştı. Ancak Kutaragi'nin ısrarı 3 Aralık 1994'te PlayStation'ın piyasaya sürülmesini sağladı. Devrim niteliğinde 3D grafiklere ve Tomb Raider ve Metal Gear Solid gibi oyunlara sahip PlayStation küresel bir başarı elde etti ve PlayStation 2 tarihin en çok satan konsolu oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.