PlayStation'ın babası: Herkes başarısız olacağımızı söyledi

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Tam Boyutta Gör PlayStation'ın yaratıcısı Ken Kutaragi, konsolu piyasaya sürerken karşılaştığı zorluklarla ilgili düşüncelerini paylaştı. Birçok kişinin konsolun başarısız olacağını söylemesine rağmen Kutaragi vizyonunu sürdürmeye devam ettiğini belirtiyor.

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Sony şüphe ile yaklaştı

O zamanlar video oyun konsolları “çocuk oyuncağı” olarak görülüyordu ve gerçek zamanlı 3D grafik fikri imkansız görünüyordu. Hem Sony yöneticileri hem de Japon oyun geliştiricileri ilk başta PlayStation'a şüpheyle yaklaştı. Ancak Kutaragi'nin ısrarı 3 Aralık 1994'te PlayStation'ın piyasaya sürülmesini sağladı. Devrim niteliğinde 3D grafiklere ve Tomb Raider ve Metal Gear Solid gibi oyunlara sahip PlayStation küresel bir başarı elde etti ve PlayStation 2 tarihin en çok satan konsolu oldu.

Tam Boyutta Gör Kutaragi ayrıca Sony'nin 90'lı yılların başında Nintendo ile yaşadığı ve PlayStation'ın yaratılmasının önünü açan ayrılığa da dikkat çekiyor. Kutaragi gelecekte bulut ve mobil oyunların gelişeceğini öngörüyor ve şu anki çalışmaları yapay zeka ve robot teknolojileri üzerine. Ayrıca ışınlanma gibi bir zamanlar bilim kurgu olarak kabul edilen teknolojilerin de yakında gerçeğe dönüşebileceğine inanıyor.

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