Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation'ın babası: Herkes başarısız olacağımızı söyledi

    PlayStation'ın babası olarak adlandırılan Ken Kutaragi hem oyun yapımcılarını hem de Sony'deki patronlarını konsolunun başarılı olacağına ikna etmekte zorlandığını açıkladı.
    PlayStation'ın babası: Herkes başarısız olacağımızı söyledi Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın yaratıcısı Ken Kutaragi, konsolu piyasaya sürerken karşılaştığı zorluklarla ilgili düşüncelerini paylaştı. Birçok kişinin konsolun başarısız olacağını söylemesine rağmen Kutaragi vizyonunu sürdürmeye devam ettiğini belirtiyor.

    Sony şüphe ile yaklaştı

    O zamanlar video oyun konsolları “çocuk oyuncağı” olarak görülüyordu ve gerçek zamanlı 3D grafik fikri imkansız görünüyordu. Hem Sony yöneticileri hem de Japon oyun geliştiricileri ilk başta PlayStation'a şüpheyle yaklaştı. Ancak Kutaragi'nin ısrarı 3 Aralık 1994'te PlayStation'ın piyasaya sürülmesini sağladı. Devrim niteliğinde 3D grafiklere ve Tomb Raider ve Metal Gear Solid gibi oyunlara sahip PlayStation küresel bir başarı elde etti ve PlayStation 2 tarihin en çok satan konsolu oldu.

    PlayStation'ın babası: Herkes başarısız olacağımızı söyledi Tam Boyutta Gör
    Kutaragi ayrıca Sony'nin 90'lı yılların başında Nintendo ile yaşadığı ve PlayStation'ın yaratılmasının önünü açan ayrılığa da dikkat çekiyor. Kutaragi gelecekte bulut ve mobil oyunların gelişeceğini öngörüyor ve şu anki çalışmaları yapay zeka ve robot teknolojileri üzerine. Ayrıca ışınlanma gibi bir zamanlar bilim kurgu olarak kabul edilen teknolojilerin de yakında gerçeğe dönüşebileceğine inanıyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    virüslü link trink sat yorum realtek audio console açılmıyor psikoloji bölümü işsizlik oranı kredi kartı taksit mantığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız