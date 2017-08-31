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Sony'nin yeni 1000X kulaklık ailesi

Sony yeni 1000X ailesi kulaklıklarını tanıttı. Konser salonlarını aratmayacak cinsten olan bu kulaklıklar üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor. Kulaklıklara dair detaylar haberimizde...
1 yıl
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11
Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Sony yeni 1000X kulaklık serisiyle 3 kulaklığını bizlere tanıttı. Güncellenmiş olan bu yeni kulaklıklar konser salonlarını aratmayacak cinsten. Gelin tanıtılan bu yeni kulaklıklara yakından bakalım.

WI-1000X

Bu gürültü engelleme özellikli şık enseden kablosuz kulaklık, gerek ev ile iş veya okul arasındaki günlük yolculuklarına gerekse iş seyahatlerine kalite ve verimlilik katmak isteyenler için mükemmel bir yol arkadaşı. Atmosferik basınç optimizasyonu modu kullanıldığında ise kusursuz bir uçuş arkadaşı haline geliyor.
WI-1000X, fermuar tarzı kablo yönetimi ve gelen çağrılar için titreşimli uyarılar da dahil olmak üzere, sezgisel tasarımı ile günlük yaşamınıza fonksiyonellik ve kalite katıyor. Kablosuz bağlantıda 10 saate kadar; uçuşlarda ise en iyi randımanı alabilmek için, sektör lideri gürültü engelleme ile kablolu ses bağlantısında 14 saate kadar pil ömrü sunuyor.
BA ve 9mm dinamik sürücü ünitelerine sahip hibrit sürücü sistemi optimal ses kalitesini kulaklarınıza taşırken, Yüksek Çözünürlüklü Ses, LDAC, DSEE HX ve S-Master HX gibi diğer birçok ses özelliğinden de yararlanıyor.

WH-1000XM2

MDR-1000X’in tüm ödüllü özelliklerinden yararlanan, hatta daha da fazlasını sunan WH-1000XM2, kulağı saran tarzı içinde, eşsiz Ortam Sesi modu, Kişisel NC Geliştirici ve Hızlı Dikkat modunu en iyi gürültü engelleme teknolojisi ile bir araya getiriyor.
Şayet sıkça uçan biriyseniz, etrafınızdaki atmosfer basıncını inceleyerek NC performansını iyileştiren yeni Atmosferik Basınç Optimizasyonu özelliği, uçuş konforunuzda önemli bir fark yaratacak.
Ses kablosu ile 40 saate, kablosuz modda ise 30 saate kadar pil ömrü sunabilecek şekilde geliştirilen kulaklık, sadece 10 dakika şarj sonrasında 70 dakika pil ömrü sağlayan Hızlı Şarj özelliğine de sahip. Bu sayede, gökyüzünde uçarken ya da işe gidip gelirken 1000XM2’nizi bulunduğunuz her yerde kullanabilirsiniz.
1000X ailesine eşlik eden Sony | Headphones Connect uygulaması, uyumlu dinleme için Sony’nin akıllı özellikleri ile dolu. Bu uygulamayı serideki üç kulaklık modelinin her biri ile kullanarak, özellikleri mobil cihazınız üzerinden kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Headphones Connect uygulaması ile dinlemek istediğiniz sesleri ayarlarken daha yüksek esnekliğe sahip oluyorsunuz. Dünyanın ilk aktivite tanıma özelliği “Akıllı Ses Kontrolü”, sesleri kulaklıklardan kontrol etme özgürlüğü veriyor. Gürültü Engelleme ve Ortam Sesi özelliklerini kişiselleştirmenize ve uygulamadaki tercihlerinizin, bulunduğunuz yere ve dinlemek istediğiniz müziğe göre otomatik olarak değişmesine imkan veriyor.
WF-1000X, WI-1000X ve WH-1000XM2 Eylül 2017’den itibaren raflarda yerini alacak. 

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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Mikrofon özelliğide var mı o uzantılar bir işe yaramalı aslında.
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kankixx123 1 yıl
Hi-Fi diye tanıtılan cihazlar aslında Hi-Fi değil. 32ohmluk sürücülerle geliyorlar. En az 200-250ohm olması lazım ki bir anlam ifade etsin. Tabi bunu da kullanmak için amfi lazım olur. Kalite=Para. Sony kaliteli ve güzel marka. 950bt modelini kullanıyorum ve oldukça iyi. Razerin yazılımıyla oyuncu kulaklığına dönüştürdüm. Yazılımı kapatınca müthiş bir dj kulaklığı haline geliyor. Müziğin tadına varmak için kaliteli bir kaynaktan dinlemek birinci sırada. Yoksa ha Sony almışsın ha Snopy almışsın fark etmez.
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haberelectro 1 yıl kankixx123
Ohm degerinin hifi ile alakasi yok. Audeze lerin ohm degeri cok dusuk mesela.
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face1tr 1 yıl
Kullanmadığında boynunda kolye gibi durur, bu esnada siri/bixby gibi asistanları kullanabilirsek tadından yenmez.
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sony, ses ve
7 etiket daha kablosuz kulaklık wf-1000x wh-1000xm2 headphones connect Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede
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