Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony WF-1000X ile kulaklıklar yeni bir boyut kazanıyor!

Sony’nin sektör lideri gürültü engelleme özellikli 1000X kulaklık ailesi, tamamen kablosuz ve enseden geçen kulaklıklarla genişliyor. Dilerseniz Sony WF-1000X kablosuz kulaklığa yakından bakalım.
1 yıl
3,2b
1
4
Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, etrafınızdaki gürültüden kaçıp duymak istediğiniz müziğe odaklanabilmenizi sağlamak üzere, 1000X serisinde sektör lideri gürültü önleme teknolojisine sahip üç yeni kablosuz kulaklık varyasyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gelin Apple'ın AirPods'unu tahtından edecek yeni akıllı gürültü engelleme teknolojili Sony WF-1000X'in özelliklerine yakından bakalım.
Yenilikçi ve minimal tasarım, WF-1000X’in şık kulaklık başlıklarını kulağınıza rahatlıkla yerleştirmenize, müziğinizi açmanıza ve gerçek dünya ile teması kesmenize imkan veriyor. Herhangi bir kablosu olmaması, basit ve kusursuz biçimde kendinize odaklanabilmeniz için size alan yaratıyor. 
6mm sürücü ile, bu kulaklıktan elde edilen ses, minik boyutlarına rağmen dinamik. Kulaklık, kutusundan çıkarılır çıkarılmaz otomatik olarak açılıyor ve en son eşleştirildikleri cihazla bağlantı kuruyor; tek yapmanız gereken kulağınıza takmak.
WF-1000X’i, 9 saate varan kullanım süresi için, şık tasarımlı şarj çantasına yerleştirin. WF-1000X ile gerçek anlamda konforlu kullanım, fonksiyonel güzellik ve nereye giderseniz gidin bağlantısını koruyan ses elde edersiniz.
Sony'nin yeni kulaklığında Headphones Connect uygulamasını kullanarak dinlemek istediğiniz sesleri ayarlarken daha yüksek esnekliğe sahip oluyorsunuz. Dünyanın ilk aktivite tanıma özelliği “Akıllı Ses Kontrolü”, sesleri kulaklıklardan kontrol etme özgürlüğü veriyor. Gürültü Engelleme ve Ortam Sesi özelliklerini kişiselleştirmenize ve uygulamadaki tercihlerinizin, bulunduğunuz yere ve dinlemek istediğiniz müziğe göre otomatik olarak değişmesine imkan veriyor. WF-1000X bu özellikleriyle rakiplerinin oldukça ilerisine geçmeyi başarıyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jül Sezar 1 yıl
fiyat ne aga?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Kullanım süresi iyi olan kazanır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 1 yıl
WF-1000X’i, 9 saate varan kullanım süresi için, şık tasarımlı şarj çantasına yerleştirin. WF-1000X ile gerçek anlamda konforlu kullanım, fonksiyonel güzellik ve nereye giderseniz gidin bağlantısını koruyan ses elde edersiniz.
Haber mi basin bulteni mi belli degil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖzdalDoğru 1 yıl
Bu tip cihazlarda en önemli konu kullanım süresi. Sürekli şarj edeceksek bir anlamı kalmıyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Beko en yeni teknolojilerini IFA 2017’de tanıttı 1 yıl Qualcomm'un en farklı Snapdragon yonga seti geliyor 1 yıl Logitech yeni kablosuz hoparlörü MX Sound'u tanıttı 1 yıl Samsung otonom araba testlerini ABD'ye taşıyor 1 yıl 128 GB'lık LG V30+ geliyor 1 yıl iOS cihazlarınız için 256GB SanDisk iXpand Base 1 yıl Marvel dizisi Inhumans'ın yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Resmileşti: Apple etkinliği 12 Eylül’de 1 yıl Çift kameralı Moto X4 resmiyet kazandı 1 yıl Sony, Android 8.0 Oreo alacak Xperia cihazları açıkladı 1 yıl AMD, Ryzen Threadripper 1900X işlemcisini satışa sundu 1 yıl CAT iki süper dayanıklı akıllı telefon tanıttı 1 yıl Uzaya ait görüntüleri saniyeler içinde analiz eden yapay zeka 1 yıl MicroSD kartlarda hafıza rekoru 1 yıl Zeiss, masaüstü VR oyunlarını mobile aktarıyor 1 yıl LG V30 "en iyi android telefon olabilir mi?" ön İnceleme 1 yıl RX Vega 56’ya RX Vega 64 BIOS’u flashlandı: %20’ye varan performans artışı! 1 yıl Sony'nin yeni 1000X kulaklık ailesi 1 yıl Instagram hackerlara karşı uyardı 1 yıl iPhone ile traş olmak mümkün 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony WF-1000X ile kulaklıklar yeni bir boyut kazanıyor! Sonraki Sony Xperia XZ1 ve XZ1 Compact hakkında herşey 1 yıl Sony Xperia XZ1 Compact "Atom Karınca" ön inceleme 1 yıl Sony Xperia XA1 Plus tanıtıldı: 5.5 inç 1080p ekran, 3430 mAh batarya 1 yıl Sony Xperia XZ1 Ön İnceleme 1 yıl Sony yeni aksiyon kamerası RX0'ı tanıttı 1 yıl Araştırmacılar, nöronları takip edebilen sistem geliştirdi 1 yıl Bang & Olufsen'den Apple AirPods'a rakip geldi: Beoplay E8 1 yıl Samsung Frame TV’nin 43 inçlik versiyonu geliyor 1 yıl LG V30 vs Samsung Galaxy Note 8 karşılaştırması 1 yıl LG V30 Tanıtıldı: Snapdragon 835, 6 inç P-OLED Ekran, Hi-Fi Quad DAC 1 yıl Tamamen elektrikli Mini konseptinin tasarımı gün ışığına çıktı 1 yıl PlayStation Plus Eylül 2017 oyunları belli oldu 1 yıl Toshiba'nın bellek bölümüne Apple da talip: 18 milyar dolarlık teklif 1 yıl Google kendi zengin gerçeklik girişimini kurdu 1 yıl Anker’den Google Assistant destekli akıllı hoparlör 1 yıl Hackerlar Game of Thrones sızıntılarını kullanarak malware yayıyor 1 yıl Amazon ve Microsoft dijital asistan konusunda işbirliği yapıyor 1 yıl Samsung'un teknoloji ve ürün deneyim merkezi 837'yi gezdik 1 yıl Samsung Gear Fit 2 Pro ön inceleme 1 yıl Intel Xeon W işlemcilerini duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim