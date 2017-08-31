Sony WF-1000X ile kulaklıklar yeni bir boyut kazanıyor!

Sony, etrafınızdaki gürültüden kaçıp duymak istediğiniz müziğe odaklanabilmenizi sağlamak üzere, 1000X serisinde sektör lideri gürültü önleme teknolojisine sahip üç yeni kablosuz kulaklık varyasyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gelin Apple'ın AirPods'unu tahtından edecek yeni akıllı gürültü engelleme teknolojili Sony WF-1000X'in özelliklerine yakından bakalım.

Yenilikçi ve minimal tasarım, WF-1000X’in şık kulaklık başlıklarını kulağınıza rahatlıkla yerleştirmenize, müziğinizi açmanıza ve gerçek dünya ile teması kesmenize imkan veriyor. Herhangi bir kablosu olmaması, basit ve kusursuz biçimde kendinize odaklanabilmeniz için size alan yaratıyor.

6mm sürücü ile, bu kulaklıktan elde edilen ses, minik boyutlarına rağmen dinamik. Kulaklık, kutusundan çıkarılır çıkarılmaz otomatik olarak açılıyor ve en son eşleştirildikleri cihazla bağlantı kuruyor; tek yapmanız gereken kulağınıza takmak.

WF-1000X’i, 9 saate varan kullanım süresi için, şık tasarımlı şarj çantasına yerleştirin. WF-1000X ile gerçek anlamda konforlu kullanım, fonksiyonel güzellik ve nereye giderseniz gidin bağlantısını koruyan ses elde edersiniz.

Sony'nin yeni kulaklığında Headphones Connect uygulamasını kullanarak dinlemek istediğiniz sesleri ayarlarken daha yüksek esnekliğe sahip oluyorsunuz. Dünyanın ilk aktivite tanıma özelliği “Akıllı Ses Kontrolü”, sesleri kulaklıklardan kontrol etme özgürlüğü veriyor. Gürültü Engelleme ve Ortam Sesi özelliklerini kişiselleştirmenize ve uygulamadaki tercihlerinizin, bulunduğunuz yere ve dinlemek istediğiniz müziğe göre otomatik olarak değişmesine imkan veriyor. WF-1000X bu özellikleriyle rakiplerinin oldukça ilerisine geçmeyi başarıyor.