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Sony'nin yeni nesil tablet bilgisayarlarını inceledik

7 yıl
118b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony tablet bilgisayar dünyasına tasarımlarıyla öne çıkan iki yeni model ile güçlü bir giriş yapma peşinde. Japon elektronik devinin Tablet P ve Tablet S adını verdiği Android Honeycomb işletim sistemli yeni nesil tablet bilgisayarlarını deneme fırsatı bulduk. İşte ilk izlenimlerimiz.
 

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DH Misafiri 6 yıl
tablet p ürününde otg desteği var mı? tablet s modelinde usb bellek hard disk bağlanabiliyor.(rootsuz)
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DH Misafiri 7 yıl
Ortam süper.
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SonyStyle 7 yıl
evet arkadas cok hizli konusuyor ve ekran karsisindakileri yoruyor.
mikrofonda al gulum ver gulum cok amatorce olmus ama guzel,guldum cok
:)
You make it Sony
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antonidas 7 yıl
erdi bey çok hızlı konuşuyor, dinlemeyi zorlaştırıyor,
al gülüm ver gülüm mikrofon olayıda dikkat dağıtıyor,
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__Toprak__ 7 yıl
Ortada tanıtılacak ürün kalmadı ki çekim sırasında iki tableti de alıp kurcalamaya başladı vatandaşlar :D
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ahmet izmirli 7 yıl
ya arkadaşlar bu mikrofonlar fi tarihinde kaldı artuk yaaaaaaaaaaaaaaaa!
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suvarsahayatvar 7 yıl
napsınlar adamların elinden anca bu geliyor
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Rainbow6 7 yıl
katlanan modeli fondaten kutusu gibi degilde duz bi yuzey yapsaydi soyle iphone gibi fiyatina katlanacaktim ama bu haliyle kadin cantasi gibi yanimda tasiyamam bunu
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SystemApps 7 yıl
o arkadaki sansar dedeye bi tane çakasım geldi...
çift ekran gerçekten ilginç.Multitaskı başka bir boyuta taşımış :)
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bluelizard17 7 yıl
arkadaşlar bir adet seinheiser marka yaka mikrofonu 350 euro civarındandır. telsiz el mikrofonu deseniz o da yaklaşık bir fiyettır. bir de receiveri eklerseniz küçük bir servet eder fiyatları...
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HRNclk777 7 yıl
inceleme güzel ama
- mikrofon birinizde kalsın
-Erdi bey yavaş konuşmaya çalışsa iyi olucak
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