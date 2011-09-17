Sony'nin yeni nesil tablet bilgisayarlarını inceledik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony tablet bilgisayar dünyasına tasarımlarıyla öne çıkan iki yeni model ile güçlü bir giriş yapma peşinde. Japon elektronik devinin Tablet P ve Tablet S adını verdiği Android Honeycomb işletim sistemli yeni nesil tablet bilgisayarlarını deneme fırsatı bulduk. İşte ilk izlenimlerimiz.
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mikrofonda al gulum ver gulum cok amatorce olmus ama guzel,guldum cok
:)
You make it Sony
al gülüm ver gülüm mikrofon olayıda dikkat dağıtıyor,
çift ekran gerçekten ilginç.Multitaskı başka bir boyuta taşımış :)
- mikrofon birinizde kalsın
-Erdi bey yavaş konuşmaya çalışsa iyi olucak