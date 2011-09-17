Sony'nin yeni nesil tablet bilgisayarlarını inceledik

Sony tablet bilgisayar dünyasına tasarımlarıyla öne çıkan iki yeni model ile güçlü bir giriş yapma peşinde. Japon elektronik devinin Tablet P ve Tablet S adını verdiği Android Honeycomb işletim sistemli yeni nesil tablet bilgisayarlarını deneme fırsatı bulduk. İşte ilk izlenimlerimiz.

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