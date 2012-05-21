Sortable sitesinden iPad'in çevrecilik raporu

Önemli yeniliklerle tüketicinin karşısına çıkan iOS cihazları bunun yanında çevreye verdiği zarar ve çalışma koşulları nedeniyle de sık sık eleştirilere uğruyor. Sortable sitesi de yeni iPad modelinin üretim ve kullanım sırasında çevreye ne kadar CO2 gazı saldığını ve ne kadar çevreci olduğunu bir resim grafiği ile anlatmış.





Yeni iPad modelinin üretiminde kullanılan plastik malzemeler 10gr, devre kartı 40gr, cam malzeme 112gr, ekran paneli 132gr, alüminyum alaşım 135gr, batarya 205gr, diğer materyaller 28gr ağırlığa sahip.





Yeni iPad modelinde ekran civa ve arsenik barındırmıyor. Gövde dönüştürülebilir alüminyum ve cam malzemeden imal edilmiş. 2.5W güç harcayan yeni iPad, 5'te bir oranla bir floresan lambaya enerji sağlayabiliyor.





Yeni iPad modelinin standart kullanım ömründe ürettiği CO2 gaz salınımı 180Kg seviyesinde. Bunun yüzde 67'si üretim esnasında, yüzde 25'i kullanım esnasında, yüzde 6'sı kargo esnasında, yüzde 2'si de geri dönüşüm esnasında açığa çıkıyor. Bu oran yaklaşık 800Km yol giden bir aracın, 24 kitap üreten veya 3 yıl boyunca günlük gazete üreten bir tesisin salınımına eşit.





İlk iPad modeli 130Kg CO2 gazı salarken, iPad 2'de bu oran 105Kg şeklindeydi. Yeni iPad gelişen özellikleri nedeniyle doğaya da pahalıya patlıyor. Bugüne kadar satılan 55 milyon iPad modelinin 7 590 000 metrik ton CO2 salınımı 1 265 000 aracın bir yıllık CO2 salınımına eşit.





Çok tartışılan Apple'ın iCloud veri merkezinde yıllık 100MW enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Bu enerji 80 000 evin enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Enerjinin yüzde 46'sı kömür, yüzde 23'ü nükleer, yüzde 20'si güneş, yüzde 5'i yakıt hücresi, yüzde 6'sı diğer enerjiler ile karşılanıyor. Apple tesis için 100 dönümlük bir güneş enerjisi tarlası kuruyor.





Apple'ın cihaz üretim tesislerinde bugüne kadar 137 işçi, iPhone ekranlarının kimyasallar ile temizlenmesi işi sırasında yaralanmış. iPad üreten bir tesiste meydana gelen patlamada ise 4 kişi ölmüş, 77 kişi yaralanmış. 72 tesis tehlikeli maddeleri düzgün depolayamıyor. Bir tesisin kimyasal atığını bıraktığı bir gölde 56 kat fazla ağır metal tespit edilmiş. Pek çok tesis yağmur suyu ile kimyasal atıkları arıtırken, bir tanesi bir çiftçinin tarlasına tüm atıklarını boşaltmış.





Bugüne kadar Apple elektronik ürünlerinin yüzde 13.5'i geri dönüştürülmüş. 1994 yılında başlayan bu işlemde 115 504 metrik ton ürün geri dönüştürülmüş. Bu ağırlık Nimitz uçak gemisinin ağırlığından fazla. Apple ürünleri satılan ülkelerin yüzde 95'inde ise geri dönüşüm programı uygulanıyor.





Tüketici tarafında bu tür konular genelde görmezden gelinse de aslında aldığımız her elektronik ürün doğaya karbon gazı salınımına sebep oluyor. Artan tüketim alışkanlıkları salınım oranlarının her geçen gün artmasına neden oluyor. Bunun da en büyük zararı şüphesiz insanoğluna oluyor.