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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SoundHound müzik uygulaması, iOS 7'ye özel tasarım değişikliğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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SoundHound müzik uygulaması, iOS 7'ye özel tasarım değişikliğiyle güncellendi
Dinletilen farklı müzikleri veri tabanında arayarak hangi sanatçıya ait olduğunu bulabilen SoundHound uygulaması, iOS 7'ye özel tasarım değişikliğiyle 5.5 sürümüne güncellendi.  
Yeni sürümüyle Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 7'ye özel çok daha sade ve kullanışlı bir tasarım yapısına kavuşan SoundHound, ayrıca "My Music Map" isimli yeni özelliği ile kişilerin hangi bölgede hangi müziği dinlendiklerini direkt olarak harita üzerinde gösterebiliyor. Gelen bildirimler doğrultusunda birçok hatadan da kurutulan uygulama, performans yenilikleriyle de artık çok daha hızlı bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor.
iOS 6.1 ve üzeri iPhone / iPad modelleri ile kullanılabilen SoundHound uygulamasına 12,99 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id284972998?mt=8 Yorum Yaz
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uncleT 6 yıl
Bi yanlis anlasilma var galiba. Yada sistem degisti. Ben tabletede telefonada bedava indirdim , pro versiyona gecmek isterseniz 12.99. Android de de ayni sistem var diye biliyorum.
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Istanbullu Einstein 6 yıl
güzel olmuş.
fiyat bayağı abartılı. Ma öte yandan bakarsak bu kadatr şarkı datasi ni toplamislar ve dinlettigimiz şeyi tun datada arıyorlar.
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ВAВA 6 yıl
SounHound ve Shazam bedava değil miydi?
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CanAkyüz 6 yıl
SoundHound hesabının profil fotografını değiştirebilen varmı ben göremedim değiştirme seçeneğini
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ımmortals35 6 yıl
Fiyat da ucuzmuş.
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SerkanTR- 6 yıl ımmortals35
ımmortals35

Fiyat da ucuzmuş.

+1
SoundHound ve Shazam'ın fiyatları saçmalık derecesinde pahalı. İnsanı korsana teşvik ediyorlar resmen.
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