SoundHound müzik uygulaması, iOS 7'ye özel tasarım değişikliğiyle güncellendi

Dinletilen farklı müzikleri veri tabanında arayarak hangi sanatçıya ait olduğunu bulabilen SoundHound uygulaması, iOS 7'ye özel tasarım değişikliğiyle 5.5 sürümüne güncellendi.

Yeni sürümüyle Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 7'ye özel çok daha sade ve kullanışlı bir tasarım yapısına kavuşan SoundHound, ayrıca "My Music Map" isimli yeni özelliği ile kişilerin hangi bölgede hangi müziği dinlendiklerini direkt olarak harita üzerinde gösterebiliyor. Gelen bildirimler doğrultusunda birçok hatadan da kurutulan uygulama, performans yenilikleriyle de artık çok daha hızlı bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor.

iOS 6.1 ve üzeri iPhone / iPad modelleri ile kullanılabilen SoundHound uygulamasına 12,99 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id284972998?mt=8