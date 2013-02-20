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Speedlink'ten çoklu kullanım özelliğine sahip Bluetooth klavye,"ATHERA"

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Speedlink'ten çoklu kullanım özelliğine sahip Bluetooth klavye,

Bilgisayar sistemleri için ürettiği donanım ürünleri ile tanınan Speedlink firması, farklı cihazlar için ortak kullanım imkanı sağlayan Bluetooth destekli kablosuz klavyesini tanıttı.
Speedlink firması tarafında tanıtılan ve ATHERA ismine sahip olan klavye, Bluetooth bağlantı teknolojisi üzerinde farklı cihazlar arasında ortak olarak kullanılabiliyor. iOS, Mac, Android ve Windows işletim sistemine sahip beş cihaza Bluetooth üzerinde aynı anda bağlanabilen klavye, 472x144x27mm ölçülere sahip ve ayrıca Sony'nin oyun konsolu PlayStation 3 ile de kullanılabiliyor. Bağlandığı cihazlar arasında kısa yol tuşları sayesinde hızlı geçiş yapabilen ve farklı sistemlere özel tuşlar barındıran ATHERA, 10 metreye kadar kablosuz kullanım özgürlüğü sunuyor.
Sürücüsüz kullanım/çalışma özelliği, sayısal tuş takımı, yüksekliği ayarlanabilir gövdesi ve 2 adet AA pil ile 6 ay çalışma süresi sunabilen Speedlink ATHERA, 80$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://speedlink.com/?p=2&cat=142&pid=27746&paus=1 
Speedlink'ten çoklu kullanım özelliğine sahip Bluetooth klavye,

http://speedlink.com/?p=2&cat=142&pid=27746&paus=1 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Genelde blouted kulaklık, klavye ve mause kullanıcılar tarafından çok tercih edilmektedir. Fakat çocuklu ailelere tavsiye etmiyorum. Bir gün çok sevdiğiniz mausenizi ararken 8. kattan aşağı atılmış ve dağılmış şekilde bulabilmeniz mümkün.
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DH Misafiri 6 yıl
TAM ARADIĞIM ŞEY NE ZAMAN TÜRKİYEDE SATIŞA ÇIKACAK ACABA
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OverClocK1ng 6 yıl
Çok iyi ya. Tekrar tekrar tanıtma yok. Tuş dizilimi de şahane..

Videonun sonu da komikmiş.
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inf4ntry 6 yıl
80$ Fazla gibi ama iyidir
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