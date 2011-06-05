Spire'dan deniz kabuğu tasarımlı yeni işlemci soğutucusu

Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Spire, yüksek performanslı işlemciler için hazırladığı Swirl isimli yeni soğutucusunu duyurdu. Deniz kabuğu tasarımlı yeni soğutucu, 8mm kalınlığında üç adet U tipi bakır ısı borusu ve 45 adet Alüminyum yaprağa ile geiyor. 800-2000 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına öre 19-31 dbA seviyesinde gürültü yarata 60mm çapında dahili fana sahip olan soğutucunun boyutları ise 125 x 121.2 x 62 mm.

İlginç tasarımıyla dikkat çeken soğutucunun kutuğu içeriğinde BlueFrost isimli termal macuna ve PCI fan kontrolcüsüne de yer veriliyor. Intel'in LGA775, 1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket AM2, AM3, 940 ve 939 işlemcileriyle kullanılabilen Spire Swirl, yurt dışında 5 yıllık garanti ile 53$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.