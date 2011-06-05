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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spire'dan deniz kabuğu tasarımlı yeni işlemci soğutucusu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
33,2b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Spire, yüksek performanslı işlemciler için hazırladığı Swirl isimli yeni soğutucusunu duyurdu. Deniz kabuğu tasarımlı yeni soğutucu, 8mm kalınlığında üç adet U tipi bakır ısı borusu ve 45 adet Alüminyum yaprağa ile geiyor. 800-2000 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına öre 19-31 dbA seviyesinde gürültü yarata 60mm çapında dahili fana sahip olan soğutucunun boyutları ise 125 x 121.2 x 62 mm.

İlginç tasarımıyla dikkat çeken soğutucunun kutuğu içeriğinde BlueFrost isimli termal macuna ve PCI fan kontrolcüsüne de yer veriliyor. Intel'in LGA775, 1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket AM2, AM3, 940 ve 939 işlemcileriyle kullanılabilen Spire Swirl, yurt dışında 5 yıllık garanti ile 53$ seviyesinden kullanıma sunuluyor.

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Python 8 yıl
Blower tipli fanlı soğutucular ancak ekran kartı sogutmakta oldukça iyiler,çünkü hava akımını 360 derecelik alandan alıp cok ufak bir alana dogru üflüyorlar,bu tasarımda ise bu imkansız fanın oldukça yüksek devirde dönmesi lazımki gerekli performansı sağlayabilsin ama sesde çok büyük bir sorun ki ekran kartlarında bile bazen elektrik süpürgesine benzetilmekte hal böle iken benim için pek alınabilir durmuyor.
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tiger cage 8 yıl
sincap kafesli rotor gibi duruyor
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Reddemon35 8 yıl
Fan usten alta kadar ınıyor hava uflemesı max olur ama yapraklar arasının acık olması gerekırdı netıcede tozlanacak.
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Tunyukuk 8 yıl
Enteresann
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Batuist 8 yıl
bu soğutucunun yüzüne bile bakmam.. bence kaş yapmaya çalışırlarken göz çıkarmışlar. saçma sapan birşey olmuş..
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devrimdoga 8 yıl
Buradan anlaşılmıyor ama fanda soğutucu kadar kalınsa iyi performans verebilir diye düşünüyorum
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Luc4sHood 8 yıl
Direk yuvarlak olsaymışta olurmuş.Bence tasarım açısından gereksiz olmuş.
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alpa07 8 yıl
çamaşır makınesi nin kazanı gibi
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DnR 8 yıl
Arkadaşlar fan 60mm olması bir dezavantaj değil çünkü bu fan Blower fan. Melela profosyonel saç kurutma makinelerinde de kullanılır, aşırı hava üfler.
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Einstein 8 yıl
Böyle olmasının ne avantajı var? Neden böyle bir şey seçmişler? Keşke bunları da anlatsaydınız.
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Iron Mask 8 yıl
Verimsiz bir tasarım.

nordichardware.com/...

2 yıl önce Thermalright, bundan çok daha iyi olan Cyclone modelini Computex 2009 da tanıtmıştı.
Üretim maliyeti - verimlilik sorunlarından ötürü üretimden vazgeçildi.

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Y. 8 yıl
@qoqoCAN 60mm yazılmış zaten.
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blackage 8 yıl
çok güzel görünüyor
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