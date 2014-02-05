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Spotify destekli yeni iPad uyumlu müzik uygulaması: Pacemaker

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,3b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Spotify destekli yeni iPad uyumlu müzik uygulaması: Pacemaker
iOS için birçok farklı geliştirici tarafından hazırlanmış müzik ya da DJ uygulaması uzun zamandır markette yer alıyor. Bu seçeneklerden çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify'a verdiği destek ile ayrılan Pacemaker, sade arayüzüyle başarılı bir deneyim vaat ediyor.
Pacemaker uygulaması temel olarak kişilerin Spotify (Premium üyeler) servisinden aldıkları müzikler üzerinden farklı mixler oluşturmasına imkan tanıyor. iOS 7 desteği yanında bu işletim sistemine özel renkli ve bir o kadar sade bir arayüz tasarımıyla gelen uygulama, Spotfiy yanında dahili iTunes kütüphanesinden de yararlanabiliyor ve sadece iTunes ile hazırlanan parçaları cihazlar içerisine kaydedebiliyor. Farklı mixleme seçenekleriyle hayal gücünün izin verdiği her türlü işleme imkan tanıyan ve uygulama içi satın alma seçenekleriyle sunduğu özellikler genişletilebilen Pacemaker, ilginç ve kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Ücretsiz olarak sunulan Pacemaker uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.theverge.com/2014/2/4/5375738/pacemaker-for-ipad-app-spotify-traktor-djay Yorum Yaz
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