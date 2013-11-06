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Spotify güncellendi: Konser bilgileri ve daha gelişmiş arama özelliği

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Spotify güncellendi: Konser bilgileri ve daha gelişmiş arama özelliği

Kısa bir süre önce ülkemizde de faaliyete geçen çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify'ın iOS uygulaması güncellendi.

0.9.0 numaralı yeni sürümde sanatçılarla ilgili bölümde, SongKick üzerinden elde edilen konser bilgilerini görebilmek mümkün kılınmış. Ayrıca arama algoritmasının iyileştirilerek dinleyicilere daha hızlı, daha tutarlı oynatma listelerine ya da kullanıcı profillerine ulaşmalarına imkan verilmiş.

Japonca, Rusça ve Endonezyaca dil desteğine de kavuşan Spotify'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Spotify - Spotify Ltd.
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hksdejavu 6 yıl
Bence aylik 10 lirayi hak ediyor sonuna kadar. Legal muzik dinlemenin en kolay ve ucuz yolu. Ayrica yeni sarkilar kesfetmek icin de guzel bir platform.
Suanki en buyuk eksigi Turkce icerigin azligi. O da zamanla hallolur diye dusunuyorum.
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onizuka_sensei 6 yıl
Aylık 10 lira vermem
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