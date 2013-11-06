Spotify güncellendi: Konser bilgileri ve daha gelişmiş arama özelliği

Kısa bir süre önce ülkemizde de faaliyete geçen çevrimiçi müzik dinleme servisi Spotify'ın iOS uygulaması güncellendi.

0.9.0 numaralı yeni sürümde sanatçılarla ilgili bölümde, SongKick üzerinden elde edilen konser bilgilerini görebilmek mümkün kılınmış. Ayrıca arama algoritmasının iyileştirilerek dinleyicilere daha hızlı, daha tutarlı oynatma listelerine ya da kullanıcı profillerine ulaşmalarına imkan verilmiş.

Japonca, Rusça ve Endonezyaca dil desteğine de kavuşan Spotify'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: