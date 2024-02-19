Apple, Spotify’ın şikayeti sonrası 539 milyon dolar ceza ile karşı karşıya

Tam Boyutta Gör AB, yürürlüğe alınan DMA yasaları kapsamında oldukça sert rekabet kuralları getirdi. Apple dahil olmak üzere diğer dev teknoloji şirketleri ise geçtiğimiz haftalarda bu kurallara uymak için hizmetlerinde önemli değişiklikler yaptı. Yeni gelen bir habere göre ise Apple, Spotify’ın rekabet gücünü engellediği için 500 milyon avroluk (539 milyon dolar) ceza ile karşı karşıya.

Apple’a AB’den dev ceza

Avrupa Komisyonu, 2019 yılında Spotify tarafından yapılan bir şikayetten bu yana Apple'ın App Store mağazasını ve bu platform üzerindeki hakimiyetini inceliyor. Bu incelemeler neticesinde ise teknoloji devinin Apple Music özelinde rekabete aykırı davrandığı ve alternatifleri bastırdığı söyleniyor. Şimdilik resmi bir açıklama olmasa da Financial Times kaynaklı haber, güvenilir isimlere dayandırılıyor.

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Avrupa’nın Spotify şikayeti sonrası başlayan soruşturması ise Apple’ın App Store’daki yüzde 30’luk gizli vergilendirmesine dayanıyor. Bu ücret nedeniyle Apple Music alternatifleri daha ucuz hizmet vermekte zorlanıyordu. Üstelik kendi ödeme yöntemlerini de sunamıyorlardı. Apple daha sonra bu kısıtlamaları gevşetmişti. Aktarılanlara göre AB Komisyonu, Apple'ın DMA yasalarını ihlal ettiğini ve App Store'un rakipleri için adil olmayan ticaret koşulları oluşturduğuna karar verecek. Kısa süre içerisinde detayların resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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Apple, Spotify yüzünden 539 milyon dolar ceza ile karşı karşıya