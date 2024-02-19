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    Apple, Spotify’ın şikayeti sonrası 539 milyon dolar ceza ile karşı karşıya

    AB'nin rekabet soruşturması kapsamında Apple'a 539 milyon dolar ceza keseceği bildirildi. Bu cezanın arkasında ise Spotify’ın 2019 yılında yapmış olduğu şikayet bulunuyor.
    Apple, Spotify yüzünden 539 milyon dolar ceza ile karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    AB, yürürlüğe alınan DMA yasaları kapsamında oldukça sert rekabet kuralları getirdi. Apple dahil olmak üzere diğer dev teknoloji şirketleri ise geçtiğimiz haftalarda bu kurallara uymak için hizmetlerinde önemli değişiklikler yaptı. Yeni gelen bir habere göre ise Apple, Spotify’ın rekabet gücünü engellediği için 500 milyon avroluk (539 milyon dolar) ceza ile karşı karşıya.

    Apple’a AB’den dev ceza

    Avrupa Komisyonu, 2019 yılında Spotify tarafından yapılan bir şikayetten bu yana Apple'ın App Store mağazasını ve bu platform üzerindeki hakimiyetini inceliyor. Bu incelemeler neticesinde ise teknoloji devinin Apple Music özelinde rekabete aykırı davrandığı ve alternatifleri bastırdığı söyleniyor. Şimdilik resmi bir açıklama olmasa da Financial Times kaynaklı haber, güvenilir isimlere dayandırılıyor.

     Avrupa’nın Spotify şikayeti sonrası başlayan soruşturması ise Apple’ın App Store’daki yüzde 30’luk gizli vergilendirmesine dayanıyor. Bu ücret nedeniyle Apple Music alternatifleri daha ucuz hizmet vermekte zorlanıyordu. Üstelik kendi ödeme yöntemlerini de sunamıyorlardı. Apple daha sonra bu kısıtlamaları gevşetmişti. Aktarılanlara göre AB Komisyonu, Apple'ın DMA yasalarını ihlal ettiğini ve App Store'un rakipleri için adil olmayan ticaret koşulları oluşturduğuna karar verecek. Kısa süre içerisinde detayların resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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