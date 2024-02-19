Apple, Spotify’ın şikayeti sonrası 539 milyon dolar ceza ile karşı karşıya

Apple’a AB’den dev ceza
Avrupa Komisyonu, 2019 yılında Spotify tarafından yapılan bir şikayetten bu yana Apple'ın App Store mağazasını ve bu platform üzerindeki hakimiyetini inceliyor. Bu incelemeler neticesinde ise teknoloji devinin Apple Music özelinde rekabete aykırı davrandığı ve alternatifleri bastırdığı söyleniyor. Şimdilik resmi bir açıklama olmasa da Financial Times kaynaklı haber, güvenilir isimlere dayandırılıyor.
Avrupa’nın Spotify şikayeti sonrası başlayan soruşturması ise Apple’ın App Store’daki yüzde 30’luk gizli vergilendirmesine dayanıyor. Bu ücret nedeniyle Apple Music alternatifleri daha ucuz hizmet vermekte zorlanıyordu. Üstelik kendi ödeme yöntemlerini de sunamıyorlardı. Apple daha sonra bu kısıtlamaları gevşetmişti. Aktarılanlara göre AB Komisyonu, Apple'ın DMA yasalarını ihlal ettiğini ve App Store'un rakipleri için adil olmayan ticaret koşulları oluşturduğuna karar verecek. Kısa süre içerisinde detayların resmi olarak açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.