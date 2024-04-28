Apple inat ediyor, Spotify’a geçit vermiyor

Yıllarca uygulama içi satın alımlardan yüzde 30 kesinti uygulayarak devasa gelirler elde eden Apple’a yakın zamanda Avrupa Birliği dur demişti. Uygulamaların kendi ödeme sistemlerini kullanmasına izin vermesini isteyen düzenlemeye rağmen Apple yine bildiğini okuyor.

Spotify sorunu çözemedi

Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemesi sonrasında Spotify, kullanıcıların doğrudan kendi ödeme sistemini kullanabileceği yeni iOS güncellemesini dağıtıma sunmuştu. Ne var ki App Store yönetimi güncellemeyi reddetti.

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Spotify yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği tarafından 1.8 milyar Euro tazminata çarptırılmasına rağmen kullanıcıların ödeme sistemini seçmesine Apple’ın izin vermediğini ve kesinti yapılan kendi sistemini kullanmaya zorladığını dile getirdi.

Halen Avrupa Birliği kullanıcıları Spotify iOS uygulamasında abonelik alabilmek için platformun web sitesine gitmek zorunda. Bu da uygulama içerisindeki etkileşimi azaltarak rekabette Spotify’ı zor durumda bırakıyor.

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Spotify iOS güncellemesi Apple onayından geçemedi