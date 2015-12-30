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Spotify, ödenmemiş telifler yüzünden dava edildi

Milyarlarca dolar paranın döndüğü müzik endüstrisi Spotify ile telif hakları konusunda karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Popüler müzik servisinin karşısında bu sefer David Lowery yer alıyor.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Spotify, ödenmemiş telifler yüzünden dava edildi

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisi Spotify, yine bir telif suçlaması ile karşı karşıya kaldı. Şirketin karşısına bu sefer Amerikalı müzisyen David Lowery çıktı.
David Lowery, Spotify'ın bazı şarkılarını yasadışı olarak yayınlandığını iddia ederek tam 150 milyon dolarlık bir telif davası açtı. Billboard'a yaptığı açıklamasında Spotify'ı "telif hakkı sahiplerine önemli seviyede zararlar vermekle" suçlayan Lowery, sorunun 100 kişiyi etkilediğini belirtiyor ve bu gurubun başında bulunuyor.
Kurulduğundan bu yana kullanılan müzikler için sanatçılara yaklaşık 3 milyar dolar telif hakkı ödediğini belirten Spotify, Lowery'in iddalarına göreyse sanatçılara ödenmesi gereken ancak özellikle ABD içerisinde uygun hak sahiplerini onaylamak için gereken verilerin azlığı nedeniyle ödenmeyen 17 ila 25 milyon dolarlık bir rezerv bulunduruyor. Yani Spotify'ın da kabul ettiği üzere bazı sanatçılar hak ettikleri telif ödemesini alamıyor.
Telif hakkın konusunda yasal sorunlar Spotify'ın karşısına ilk defa gelmiyor ve bunun da son olmayacağı tahmin ediliyor. Mahkemenin vereceği sonuç ise birçok diğer sanatçıyı da oldukça yakında ilgilendiriyor.

http://www.theverge.com/2015/12/29/10684022/spotify-lawsuit-royalties-david-lowery Yorum Yaz
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römercan 3 yıl en beğenilen
Apple music lobisi çalışmaya başladı
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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bkaakco 3 yıl
Spotify'ın yapması gereken şey kullanıcıları Premium' a teşvik edecek çalışmalar yapmak. Bu sayede gelirini artırıp telifleri daha rahat ödeyebilir. Bunu yapamazsa bu gidişle işi zorlaşacak.
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shadowtr 3 yıl
20 milyon abonesi var yıllık 1 milyar € geliri var. Bahsedilen meblalar çerez...
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kadirirdem 3 yıl
YouTube kullanıyorum kafam rahat....
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esmerbuyucu 3 yıl
Apple music 3 ay bedava verirken bunlar 3 ayı 1 dolara veriyorlardı. Spofity sen kendini bir şey sanma görüp görebileceğin şöhretin tadını çıkar.
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aLTaR_07 3 yıl
0.99 Tl ile 3 ay premiuma geçtim. Ama sesinin standart bir youtube kalitesinden daha kötü olduğunu farkedince daha önce gaflete düşüp bunlara para kaptırmadığıma sevindim.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
İşte bunlar bilimum paralel / çapraz / köşeye dikine stüdyoların işi
illa bir yere bağlayacaksınız oldu olacak inlerine gireceğiz deseydiniz
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kucukyenici 3 yıl
0,99 TL.'ye 3 aylık abone oldum. Lütfen bu süre zarfında firmayı kapatmayın! :-)
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BekirTemel 3 yıl
Apple darbr sırası sende bruh
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römercan 3 yıl en beğenilen
Apple music lobisi çalışmaya başladı
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