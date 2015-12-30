Spotify, ödenmemiş telifler yüzünden dava edildi

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisi Spotify, yine bir telif suçlaması ile karşı karşıya kaldı. Şirketin karşısına bu sefer Amerikalı müzisyen David Lowery çıktı.

David Lowery, Spotify'ın bazı şarkılarını yasadışı olarak yayınlandığını iddia ederek tam 150 milyon dolarlık bir telif davası açtı. Billboard'a yaptığı açıklamasında Spotify'ı "telif hakkı sahiplerine önemli seviyede zararlar vermekle" suçlayan Lowery, sorunun 100 kişiyi etkilediğini belirtiyor ve bu gurubun başında bulunuyor.

Kurulduğundan bu yana kullanılan müzikler için sanatçılara yaklaşık 3 milyar dolar telif hakkı ödediğini belirten Spotify, Lowery'in iddalarına göreyse sanatçılara ödenmesi gereken ancak özellikle ABD içerisinde uygun hak sahiplerini onaylamak için gereken verilerin azlığı nedeniyle ödenmeyen 17 ila 25 milyon dolarlık bir rezerv bulunduruyor. Yani Spotify'ın da kabul ettiği üzere bazı sanatçılar hak ettikleri telif ödemesini alamıyor.

Telif hakkın konusunda yasal sorunlar Spotify'ın karşısına ilk defa gelmiyor ve bunun da son olmayacağı tahmin ediliyor. Mahkemenin vereceği sonuç ise birçok diğer sanatçıyı da oldukça yakında ilgilendiriyor.

http://www.theverge.com/2015/12/29/10684022/spotify-lawsuit-royalties-david-lowery