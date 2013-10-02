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Spotify, yeni "Takip Et" butonuyla etkileşimi arttırıyor

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Spotify, yeni
Geçtiğimiz haftalarda Tayvan, Arjantin ve Yunanistan ile beraber ülkemizde de resmi olarak kullanılmaya başlayan çevrimiçi müzik dinlenme servisi Spotify, bünyesine "Takip Et" adlı yeni bir buton ekledi.
32 farklı ülkede aktif olarak kullanılabilen ve toplam 21 milyon kullanıcı ile 20 milyondan fazla şarkıyla hizmet veren Spotify, kişilerin farklı internet sitelerine koyabilecekleri Takip Et butonuyla profillerine yapılan erişimi hızlandırmaları ve diğer kişilerin devamlı olarak takipte kalabilmeleri için yeni bir yol sunuyor. Kendi profilimiz yanında beğendiğimiz diğer kişi ya da sanatçılar için de oluşturulabilen bu yeni takip et butonu, servis içerisinde ve dışarısında yer alan etkileşimi arttırıyor.
iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar, internet tarayıcısı ya da özel programla kullanılabilen Spotify servisinin Türkiye sayfasına buradan, Takip Et butonunun oluşturulmasını anlatan sayfaya ise buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.spotify.com/tr/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bLind 5 yıl
Lisans anlaşmalarını yapmaları lazım aradığım bazı şarkıları bulamıyorum çok can sıkıcı bir durum.
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FatalERROR! 5 yıl bLind
Yaklaşık 4 yıldır kullanıyorum Türkiye'de aktif olunca premium satın aldım ama çoğu yerli parçalar kayboldu. Umarım lisans anlaşmaları hızlanır.
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