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Spotify'a 1.6 milyar dolarlık tazminat davası açıldı

Wixen Music, kendilerine ait binlerce şarkıyı lisanssız şekilde kullandığı gerekçesiyle Spotify'a 1.6 milyarlık rekor bir tazminat davası açtı. Dava ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
1 yıl
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12
Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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İsveç merkezli dijital müzik hizmeti Spotify, 2018 yılına iyi başlamadı. Wixen Music Publishing geçtiğimiz günlerde Spotify'a binlerce şarkıyı lisans almadan ve bedelini ödemeden kullandığı iddia ederek dava açtı. Şirket milyonlarca kullanıcısı olan Spotify'ın kendilerine 1.6 milyar dolar tazminat ödemesini istiyor.
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Yayıncı, lisanssız olarak Spotify tarafından kullanılan şarkılardan bazılarının Weezer, The Doors gibi müzik gruplarının yanı sıra Tom Petty ve Neil Young gibi sanatçılara ait olduğunu söyledi. Yani Spotify'ın bunları kendi platformu üzerinden çoğaltmak veya dağıtmak için Wixen'den herhangi bir lisans almadığı iddia ediliyor.

Spotify ilk kez mahkemelik olmuyor

Bu durum Spotify'ın telif haklarını ve lisans ödemelerini göz ardı ettiği anlamına gelmiyor. Davada, Spotify'ın lisanslama ve telif ücreti ödemelerini, Wixen'in gerekli tüm mekanik lisansları alacak donanıma sahip olmadığını iddia ettiği Harry Fox Agency üzerinden yürüttüğü ve bu girişimin başarısız olduğu vurgulanmış.
Spotify dava hakkında yorum yapmayı reddetti, dolayısıyla nasıl bir hamle yapmayı planladığı bilinmiyor. Ancak muhtemelen dostça bir anlaşmayla davayı sonlandırmayı umuyor. Öte yandan bu Spotify'ın mahkemelik olduğu ilk olay değil. Dijital müzik hizmetine daha önce de telif ücreti ödemediği ve izinsiz fotoğraf kullandığı iddialarıyla dava açılmıştı.

https://www.digitaltrends.com/music/spotify-hit-with-lawsuit-over-tom-petty-neil-young-songs/ Yorum Yaz
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Fashionality 1 yıl en beğenilen
fanatizme gerek yok
spotify guzel olabilir fakat bir hak ihlali yapmissa bedelini odemesi gerekir
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DH Misafiri 9 ay
Samsung 350 milyon tlf satacak mis bu sene. 10 yılda dünya nüfusunun tamamı yamyamlar bile almış olur. Tlf cular dükkanı kapatır. Bu ne ya kim napacak bu kadar tlf u
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Vatikanli Mumin 1 yıl
Şimdi hem tazminatı öder hemde tekrar lisans satın almak için para öder
Oturdukları yerden para kazanıyorlar : D
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SERDARbdrm 1 yıl
itunes da kullanıyorum zaten ama senin apple ın bu istatistikleri yollama dediğinde telefonundan bunları gerçekten almayacağını düşünüyor olman bana naif geldi biraz.
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Fashionality 1 yıl en beğenilen
fanatizme gerek yok
spotify guzel olabilir fakat bir hak ihlali yapmissa bedelini odemesi gerekir
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dere.beyi 1 yıl
yinemi "K A N D I R I L D I K"
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esmerbuyucu 1 yıl
Kaç senedir müzik sektöründeler hala lisans bedeli ödemeyi öğrenememişler mi, bu ne rezillik.
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Rachsuchtig 1 yıl
İlk başlarda ya müzik dinlemek için para mı vericem diye düşünüyordum ve YouTubeden indiriyordum. Sonra arkadaşlarım kullanmaya başladı ve 3 ay 0.99 kampanyası ile bende denedim hayran kaldım. 1 yılı aşkın bir süredir devam ediyorum kullanmaya.
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El Prezidente 1 yıl Rachsuchtig
ben inatla girmedim o kampanyaya
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Kerim5100 1 yıl
3 aylık Premium aboneliğini 1 liraya bile vermeyen koca yürekli Spotify sonuna kadar arkandayız
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V4LKyR 1 yıl
Spotify'ın yanındayız! Çok muhteşem bir hizmet.
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SERDARbdrm 1 yıl
spotify candır, hakkı neyse alsın karşı taraf ama inşallah davayı kaybederler.
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spotify, telif hakkı ve
9 etiket daha lisans müzik ücret ödeme wixen music publishing dava Diğer Internet Onur Seven
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