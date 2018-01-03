Spotify'a 1.6 milyar dolarlık tazminat davası açıldı

İsveç merkezli dijital müzik hizmeti Spotify, 2018 yılına iyi başlamadı. Wixen Music Publishing geçtiğimiz günlerde Spotify'a binlerce şarkıyı lisans almadan ve bedelini ödemeden kullandığı iddia ederek dava açtı. Şirket milyonlarca kullanıcısı olan Spotify'ın kendilerine 1.6 milyar dolar tazminat ödemesini istiyor.

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Yayıncı, lisanssız olarak Spotify tarafından kullanılan şarkılardan bazılarının Weezer, The Doors gibi müzik gruplarının yanı sıra Tom Petty ve Neil Young gibi sanatçılara ait olduğunu söyledi. Yani Spotify'ın bunları kendi platformu üzerinden çoğaltmak veya dağıtmak için Wixen'den herhangi bir lisans almadığı iddia ediliyor.

Spotify ilk kez mahkemelik olmuyor

Bu durum Spotify'ın telif haklarını ve lisans ödemelerini göz ardı ettiği anlamına gelmiyor. Davada, Spotify'ın lisanslama ve telif ücreti ödemelerini, Wixen'in gerekli tüm mekanik lisansları alacak donanıma sahip olmadığını iddia ettiği Harry Fox Agency üzerinden yürüttüğü ve bu girişimin başarısız olduğu vurgulanmış.

Spotify dava hakkında yorum yapmayı reddetti, dolayısıyla nasıl bir hamle yapmayı planladığı bilinmiyor. Ancak muhtemelen dostça bir anlaşmayla davayı sonlandırmayı umuyor. Öte yandan bu Spotify'ın mahkemelik olduğu ilk olay değil. Dijital müzik hizmetine daha önce de telif ücreti ödemediği ve izinsiz fotoğraf kullandığı iddialarıyla dava açılmıştı.

https://www.digitaltrends.com/music/spotify-hit-with-lawsuit-over-tom-petty-neil-young-songs/