Spotify, son 20 yılın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük müzik akış platformlarından Spotify, kuruluşunun üzerinden geçen 20 yılın ardından bu süre zarfında en çok dinlenen içeriklere dair kapsamlı verilerini paylaştı. Nisan 2006’da yayın hayatına başlayan platform yalnızca müzik dinleme alışkanlıklarını değil, aynı zamanda tüm müzik endüstrisinin işleyişini de kökten değiştirdi.

Spotify’ın bu süreçte getirdiği en dikkat çekici yenilikler arasında yıllık dinleme özetleri sunan Spotify Wrapped formatı, sesli kitapların platforma entegrasyonu ve son yıllarda tartışma yaratan yapay zeka destekli öneri sistemleri yer aldı.

20 yıllık serüvende Taylor Swift önde

Açıklanan verilere göre Spotify tarihinin en çok dinlenen sanatçısı Taylor Swift oldu. Onu sırasıyla Bad Bunny ve Drake takip etti. Listenin zirvesi genel olarak beklenen isimlerden oluşsa da bazı büyük sanatçıların yokluğu dikkat çekti.

Özellikle küresel pop müziğin en güçlü figürlerinden biri olarak kabul edilen Beyonce’nin listede ilk 20 sanatçı arasında yer almaması dikkat çeken en büyük sürprizlerden biri oldu. Benzer şekilde, sanatçının hiçbir albüm veya şarkısının ilgili top 20 listelerine girememesi de verilerin en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

Albümlerde Bad Bunny zirvede

Spotify verilerine göre tüm zamanların en çok dinlenen albümü Bad Bunny’nin “Un Verano Sin Ti” çalışması oldu. Latin müzik sahnesinin küresel etkisini net biçimde ortaya koyan bu sonuç, platformun dinleyici eğilimlerindeki çeşitliliği de gözler önüne serdi.

Albüm listesinde ikinci sırada The Weeknd’in “Starboy” albümü, üçüncü sırada ise Ed Sheeran’ın “÷ (Deluxe)” albümü yer aldı. Bu sıralama, pop ve R&B türlerinin platform üzerindeki güçlü etkisini sürdürdüğünü gösteriyor.

En çok dinlenen şarkı: “Blinding Lights”

Spotify’ın açıkladığı verilere göre tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı The Weeknd imzalı “Blinding Lights” oldu. Bu parçayı Ed Sheeran’ın “Shape of You” şarkısı ve The Neighbourhood’un “Sweater Weather” adlı çalışması takip etti.

Müzik dışı içeriklerde de dikkat çekici sonuçlar açıklandı. Podcast kategorisinde Spotify tarihinin en çok dinlenen programı The Joe Rogan Experience oldu. Bu programı Gemischtes Hack ve Crime Junkie takip etti.

Sesli kitap tarafında ise en çok dinlenen eser Sarah J. Maas imzalı “A Court of Thorns and Roses” olarak kayıtlara geçti. Listenin devamında J.R.R. Tolkien’in “The Fellowship of the Ring” eseri ve Rebecca Yarros’un “Fourth Wing” kitabı yer aldı.

Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen sanatçıları

Taylor Swift Bad Bunny Drake The Weeknd Ariana Grande Ed Sheeran Justin Bieber Billie Eilish Eminem Kanye West Travis Scott BTS Post Malone Bruno Mars J Balvin Rihanna Coldplay Kendrick Lamar Future Juice WRLD

Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen albümleri

Un Verano Sin Ti - Bad Bunny Starboy - The Weeknd ÷ (Deluxe) - Ed Sheeran SOUR - Olivia Rodrigo After Hours - The Weeknd SOS - SZA Hollywood’s Bleeding - Post Malone Lover - Taylor Swift AM - Arctic Monkeys WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish Future Nostalgia - Dua Lipa beerbongs & bentleys - Post Malone ? - XXXTENTACION MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) – KAROL G YHLQMDLG - Bad Bunny Doo-Wops & Hooligans – Bruno Mars Views - Drake Midnights - Taylor Swift Scorpion - Drake Beauty Behind The Madness - The Weeknd

Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen şarkıları

“Blinding Lights” - The Weeknd “Shape of You” - Ed Sheeran “Sweater Weather” - The Neighbourhood “Starboy” - The Weeknd ve Daft Punk “As It Was” - Harry Styles “ “Someone You Loved” - Lewis Capaldi “Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse” - Post Malone ve Swae Lee “One Dance” - Drake, Wizkid ve Kyla “Perfect” - Ed Sheeran “STAY (with Justin Bieber)”- The Kid LAROI ve Justin Bieber “Believer” - Imagine Dragons “I Wanna Be Yours” – Arctic Monkeys Glass Animals'ın “Heat Waves” şarkısı Billie Eilish ve Khalid'in “lovely (with Khalid)” şarkısı Coldplay'in “Yellow” şarkısı Lord Huron'un “The Night We Met” şarkısı The Chainsmokers ve Halsey'in “Closer” şarkısı Billie Eilish'in “BIRDS OF A FEATHER” şarkısı Vance Joy'un “Riptide” şarkısı Lady Gaga ve Bruno Mars'ın “Die With A Smile” şarkısı

Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen Podcast'leri

The Joe Rogan Experience Gemischtes Hack Crime Junkie Armchair Expert with Dax Shepard Last Podcast On The Left The Daily Fest & Flauschig Morbid My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark Relatos de la Noche Call Her Daddy Don’t Inviabilize Pardon My Take Distractible La Cotorrisa Dateline NBC Mordlust Baywatch Berlin Hobbylos Killer Stories with Harvey Guillén

Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen sesli kitapları

A Court of Thorns and Roses - Sarah J. Maas The Fellowship of the Ring - J.R.R. Tolkien Fourth Wing - Rebecca Yarros I’m Glad My Mom Died, Jennette McCurdy A Court of Mist and Fury, Sarah J. Maas Lights Out, Ted Koppel A Court of Wings and Ruin, Sarah J. Maas The 48 Laws of Power, Robert Greene The Housemaid, Freida McFadden Iron Flame, Rebecca Yarros The Woman in Me, Britney Spears A Game of Thrones, George R.R. Martin Icebreaker, Hannah Grace It Ends with Us, Colleen Hoover The Seven Husbands of Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid A Court of Silver Flames, Sarah J. Maas The Subtle Art of Not Giving a F*ck, Mark Manson The Boyfriend, Freida McFadden Sapiens, Yuval Noah Harari Funny Story, Emily Henry

