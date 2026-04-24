    Spotify, son 20 yılın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı

    Spotify'ın 20 yıllık verilene Taylor Swift en çok dinlenen sanatçı oldu. Bad Bunny "Un Verano Sin Ti" en çok dinlenen albüm, The Weeknd'in "Blinding Lights" parçası ise en çok dinlenen şarkı oldu.

    Spotify, son 20 yılın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük müzik akış platformlarından Spotify, kuruluşunun üzerinden geçen 20 yılın ardından bu süre zarfında en çok dinlenen içeriklere dair kapsamlı verilerini paylaştı. Nisan 2006’da yayın hayatına başlayan platform yalnızca müzik dinleme alışkanlıklarını değil, aynı zamanda tüm müzik endüstrisinin işleyişini de kökten değiştirdi.

    Spotify’ın bu süreçte getirdiği en dikkat çekici yenilikler arasında yıllık dinleme özetleri sunan Spotify Wrapped formatı, sesli kitapların platforma entegrasyonu ve son yıllarda tartışma yaratan yapay zeka destekli öneri sistemleri yer aldı.

    20 yıllık serüvende Taylor Swift önde

    Açıklanan verilere göre Spotify tarihinin en çok dinlenen sanatçısı Taylor Swift oldu. Onu sırasıyla Bad Bunny ve Drake takip etti. Listenin zirvesi genel olarak beklenen isimlerden oluşsa da bazı büyük sanatçıların yokluğu dikkat çekti.

    Özellikle küresel pop müziğin en güçlü figürlerinden biri olarak kabul edilen Beyonce’nin listede ilk 20 sanatçı arasında yer almaması dikkat çeken en büyük sürprizlerden biri oldu. Benzer şekilde, sanatçının hiçbir albüm veya şarkısının ilgili top 20 listelerine girememesi de verilerin en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

    Albümlerde Bad Bunny zirvede

    Spotify verilerine göre tüm zamanların en çok dinlenen albümü Bad Bunny’nin “Un Verano Sin Ti” çalışması oldu. Latin müzik sahnesinin küresel etkisini net biçimde ortaya koyan bu sonuç, platformun dinleyici eğilimlerindeki çeşitliliği de gözler önüne serdi.

    Albüm listesinde ikinci sırada The Weeknd’in “Starboy” albümü, üçüncü sırada ise Ed Sheeran’ın “÷ (Deluxe)” albümü yer aldı. Bu sıralama, pop ve R&B türlerinin platform üzerindeki güçlü etkisini sürdürdüğünü gösteriyor.

    En çok dinlenen şarkı: “Blinding Lights”

    Spotify’ın açıkladığı verilere göre tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı The Weeknd imzalı “Blinding Lights” oldu. Bu parçayı Ed Sheeran’ın “Shape of You” şarkısı ve The Neighbourhood’un “Sweater Weather” adlı çalışması takip etti.

    Müzik dışı içeriklerde de dikkat çekici sonuçlar açıklandı. Podcast kategorisinde Spotify tarihinin en çok dinlenen programı The Joe Rogan Experience oldu. Bu programı Gemischtes Hack ve Crime Junkie takip etti.

    Sesli kitap tarafında ise en çok dinlenen eser Sarah J. Maas imzalı “A Court of Thorns and Roses” olarak kayıtlara geçti. Listenin devamında J.R.R. Tolkien’in “The Fellowship of the Ring” eseri ve Rebecca Yarros’un “Fourth Wing” kitabı yer aldı.

    Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen sanatçıları

    Spotify, son 20 yılın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    1. Taylor Swift
    2. Bad Bunny
    3. Drake
    4. The Weeknd
    5. Ariana Grande
    6. Ed Sheeran
    7. Justin Bieber
    8. Billie Eilish
    9. Eminem
    10. Kanye West
    11. Travis Scott
    12. BTS
    13. Post Malone
    14. Bruno Mars
    15. J Balvin
    16. Rihanna
    17. Coldplay
    18. Kendrick Lamar
    19. Future
    20. Juice WRLD

    Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen albümleri

    Spotify, son 20 yılın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    1. Un Verano Sin Ti - Bad Bunny
    2. Starboy - The Weeknd
    3. ÷ (Deluxe) - Ed Sheeran
    4. SOUR - Olivia Rodrigo
    5. After Hours - The Weeknd
    6. SOS - SZA
    7. Hollywood’s Bleeding - Post Malone
    8. Lover - Taylor Swift
    9. AM - Arctic Monkeys
    10. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish
    11. Future Nostalgia - Dua Lipa
    12. beerbongs & bentleys - Post Malone
    13. ? - XXXTENTACION
    14. MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) – KAROL G
    15. YHLQMDLG - Bad Bunny
    16. Doo-Wops & Hooligans – Bruno Mars
    17. Views - Drake
    18. Midnights - Taylor Swift
    19. Scorpion - Drake
    20. Beauty Behind The Madness - The Weeknd

    Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen şarkıları

    Spotify, son 20 yılın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    1. “Blinding Lights” - The Weeknd
    2. “Shape of You” - Ed Sheeran
    3. “Sweater Weather” - The Neighbourhood
    4. “Starboy” - The Weeknd ve Daft Punk
    5. “As It Was” - Harry Styles
    6. “ “Someone You Loved” - Lewis Capaldi
    7. “Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse” - Post Malone ve Swae Lee
    8. “One Dance” - Drake, Wizkid ve Kyla
    9. “Perfect” - Ed Sheeran
    10. “STAY (with Justin Bieber)”- The Kid LAROI ve Justin Bieber
    11. “Believer” - Imagine Dragons
    12. “I Wanna Be Yours” – Arctic Monkeys
    13. Glass Animals'ın “Heat Waves” şarkısı
    14. Billie Eilish ve Khalid'in “lovely (with Khalid)” şarkısı
    15. Coldplay'in “Yellow” şarkısı
    16. Lord Huron'un “The Night We Met” şarkısı
    17. The Chainsmokers ve Halsey'in “Closer” şarkısı
    18. Billie Eilish'in “BIRDS OF A FEATHER” şarkısı
    19. Vance Joy'un “Riptide” şarkısı
    20. Lady Gaga ve Bruno Mars'ın “Die With A Smile” şarkısı

    Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen Podcast'leri

    Spotify, son 20 yılın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    1. The Joe Rogan Experience
    2. Gemischtes Hack
    3. Crime Junkie
    4. Armchair Expert with Dax Shepard
    5. Last Podcast On The Left
    6. The Daily
    7. Fest & Flauschig
    8. Morbid
    9. My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
    10. Relatos de la Noche
    11. Call Her Daddy
    12. Don’t Inviabilize
    13. Pardon My Take
    14. Distractible
    15. La Cotorrisa
    16. Dateline NBC
    17. Mordlust
    18. Baywatch Berlin
    19. Hobbylos
    20. Killer Stories with Harvey Guillén

    Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen sesli kitapları

    Spotify, son 20 yılın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    1. A Court of Thorns and Roses - Sarah J. Maas
    2. The Fellowship of the Ring - J.R.R. Tolkien
    3. Fourth Wing - Rebecca Yarros
    4. I’m Glad My Mom Died, Jennette McCurdy
    5. A Court of Mist and Fury, Sarah J. Maas
    6. Lights Out, Ted Koppel
    7. A Court of Wings and Ruin, Sarah J. Maas
    8. The 48 Laws of Power, Robert Greene
    9. The Housemaid, Freida McFadden
    10. Iron Flame, Rebecca Yarros
    11. The Woman in Me, Britney Spears
    12. A Game of Thrones, George R.R. Martin
    13. Icebreaker, Hannah Grace
    14. It Ends with Us, Colleen Hoover
    15. The Seven Husbands of Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid
    16. A Court of Silver Flames, Sarah J. Maas
    17. The Subtle Art of Not Giving a F*ck, Mark Manson
    18. The Boyfriend, Freida McFadden
    19. Sapiens, Yuval Noah Harari
    20. Funny Story, Emily Henry
