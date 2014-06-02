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Spotify'ın iOS uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Spotify'ın iOS uygulaması güncellendi
Ülkemizde de hizmet veren popüler müzük servisi Spotify, iOS tarafında 1.2.0 sürümüne güncellendi.
Yayınlanan bu sürüm ile Spotify'ın iOS uygulamasına Android tarafına geçtiğimiz günlerde eklenen çalma listelerinin indirimlesi ve çevrimdışı olarak dinlenmesi özelliği (Şarkılar sekmesi içinde "çevrimdışı erişilebilir” butonu) getirildi. Paralı premium kullanıcılarına özel olarak getirilen bu özellik yanında yeni nesil Ford SYNC AppLink donanımlı Ford modelleri ile çalışma desteği ve birçok hata düzeltmesi de yapıldı.
Ücretsiz olarak sunulan Spotify uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/app/id324684580 Yorum Yaz
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