Spreadtrum tek Cortex-A7 çekirdekli yeni bir yongaseti hazırladı





Alt seviye akıllı telefonların her geçen yıl pazarda daha büyük pay almaya başlaması, mobil yongaseti tasarımcılarını da ucuz çözümler geliştirmeye yönlendiriyor. Ucuz yongaseti konusunda Qualcomm ve MediaTek rekabeti olsa da Çinli tasarımcıların da hamleleri mevcut.





Yine alt seviye mobil cihazlara yongaseti tasarlayan Çinli Spreadtrum, oldukça düşük özelliklere sahip yeni bir ürün tanıttı. SC7715 adını taşıyan yongaseti tek bir Cortex-A7 çekirdeği taşıyor ve yanında Mali-T400 grafik birimi barındırıyor. 1.2GHz saat hızında çalışan yongaseti, 2G, 3G ve Çin 3G altyapılarına uyumlu olacak şekilde birden fazla versiyona sahip.





Artık en ucuz akıllı telefonda bile çift çekirdekli işlemcilere rastlarken, Spreadtrum bazı ekstralar ile dikkat çekmeye çalışacak. Bu ekstralar ise yongaya entegre GPS, WiFi, Bluetooth ve FM radyo özellikleri şeklinde sıralanıyor.





Yongaseti 800x480 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte kamera ve 720p video kaydına destek sunuyor. Spreadtrum örnekleme sürecine başlamış durumda ve yıl ortalarında ilk cihazlarda yerini alacak.





Analizlere göre Çin ve Hindistan'da 500 milyon kişi yeni bir akıllı telefon satın alacak ve bunların 400 milyonu ise ilk kez akıllı telefon kullanıyor olacak. Bu ülkelerde ucuz telefonlar çok popüler olduğu için Spreadtrum beklentilerini bir hayli yüksek tutuyor.

http://www.phonearena.com/news/Spreadtrums-new-single-core-chip-could-usher-an-era-of-dirt-cheap-entry-level-smartphones_id51942