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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spreadtrum tek Cortex-A7 çekirdekli yeni bir yongaseti hazırladı

5 yıl
7,3b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Spreadtrum tek Cortex-A7 çekirdekli yeni bir yongaseti hazırladı

Alt seviye akıllı telefonların her geçen yıl pazarda daha büyük pay almaya başlaması, mobil yongaseti tasarımcılarını da ucuz çözümler geliştirmeye yönlendiriyor. Ucuz yongaseti konusunda Qualcomm ve MediaTek rekabeti olsa da Çinli tasarımcıların da hamleleri mevcut.

Yine alt seviye mobil cihazlara yongaseti tasarlayan Çinli Spreadtrum, oldukça düşük özelliklere sahip yeni bir ürün tanıttı. SC7715 adını taşıyan yongaseti tek bir Cortex-A7 çekirdeği taşıyor ve yanında Mali-T400 grafik birimi barındırıyor. 1.2GHz saat hızında çalışan yongaseti, 2G, 3G ve Çin 3G altyapılarına uyumlu olacak şekilde birden fazla versiyona sahip. 

Artık en ucuz akıllı telefonda bile çift çekirdekli işlemcilere rastlarken, Spreadtrum bazı ekstralar ile dikkat çekmeye çalışacak. Bu ekstralar ise yongaya entegre GPS, WiFi, Bluetooth ve FM radyo özellikleri şeklinde sıralanıyor. 

Yongaseti 800x480 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte kamera ve 720p video kaydına destek sunuyor. Spreadtrum örnekleme sürecine başlamış durumda ve yıl ortalarında ilk cihazlarda yerini alacak. 

Analizlere göre Çin ve Hindistan'da 500 milyon kişi yeni bir akıllı telefon satın alacak ve bunların 400 milyonu ise ilk kez akıllı telefon kullanıyor olacak. Bu ülkelerde ucuz telefonlar çok popüler olduğu için Spreadtrum beklentilerini bir hayli yüksek tutuyor. 

http://www.phonearena.com/news/Spreadtrums-new-single-core-chip-could-usher-an-era-of-dirt-cheap-entry-level-smartphones_id51942 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
ucuz yonga diye milleti yiyip duruyorlar en pahallısı (40 usd ) kaç dolar ayıp ya firmalar sözde akıllı telefon tablet diye tüketiciyi kazıklalama derdine girmiş sanki üretilen her yonga satılmışta yeni üretme derdine girmişler dandik ürün ile daha çok kazandıran ürünlere yönlendirme mantığı sağolsun yıllardır dual core quard yongalar tegralar snapdragonlar s4 prolar 600 yada 400 yada mediatekin ucuz yongaları yok sanki de yerine yapacaklar bunların hepsi aç gözlülük başka bir şey değil ve daha önemlisi android nasıl çalışacak ? cortex a7 tek çekirdek ile kasım kasım
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Çekirdek sayısını abartmadıkları ve performansı artırabildikleri sürece sorun yok.
Çin atılım yapmak için her yolu deneyecek gibi görünüyor.
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