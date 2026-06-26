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    8BitDo’dan tuş kilitli dövüş kontrolcüsü: 120 dolar

    8BitDo Arcade Controller Pro kontrolcüsü dövüş oyunları profesyonelleri için geliştirildi. 5 farklı programlanabilir tuş yanında bir bilgi ekranı da yer alıyor. 

    8BitDo Arcade Controller Pro Tam Boyutta Gör
    Premium sınıfta retro tasarımlı nostaljik oyun kontrolcüleri ile tanıdığımız 8BitDo, dövüş oyunları için kontrolcüler geliştirmeye devam ediyor. Arcade Controller Pro profesyonel dövüş oyunu oynayanlar için geliyor.

    8BitDo Arcade Controller neler sunuyor?

    8BitDo Arcade Controller Pro adıyla tanıtılan yeni kontrolcü dörtgen bir tasarıma sahip. Oyunlar için 11 adet tuş ayrılmışken bunlardan 5 tanesi programlanabilir. Konsolun sol tarafında bir bilgi ekranı girdileri ve batarya durumunu gösterirken, üst kısımda da kontrol paneli yer alıyor. Burada bağlantılar arasında geçiş, ses kontrolü gibi işlemler mümkün oluyor. Ayrıca turnuva esnasında yanlışlıkla basmak istemediğiniz tuşları kilitleyebiliyorsunuz.

    5 adet programlanabilir tuş cihazı kapatmadan değiştirilebiliyor. 8BitDo Ultimate Software V2 bu tuşlar programlanabiliyor. Windows için 2.4G bağlantısı, Nintendo Switch için ise Bluetooth bağlantısı kullanılabilir. USB Tip-C kablosu her iki sisteme de uyumlu ve kazara kablo çıkmalarına karşı özel bir kilit mekanizması da geliştirilmiş.

    Tek şarj ile RGB aydınlatma kapatıldığında 15 saate kadar kullanılabilen konsol manyetik bir bilek dinlenme modülünü de hediye ediyor. 8BitDo Arcade Controller Pro modelinin 120$ seviyesinde olması bekleniyor.

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    enreka_tr 16 saat önce

    On bildiğin Kia olmuş

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