8BitDo’dan tuş kilitli dövüş kontrolcüsü: 120 dolar

8BitDo Arcade Controller neler sunuyor?
8BitDo Arcade Controller Pro adıyla tanıtılan yeni kontrolcü dörtgen bir tasarıma sahip. Oyunlar için 11 adet tuş ayrılmışken bunlardan 5 tanesi programlanabilir. Konsolun sol tarafında bir bilgi ekranı girdileri ve batarya durumunu gösterirken, üst kısımda da kontrol paneli yer alıyor. Burada bağlantılar arasında geçiş, ses kontrolü gibi işlemler mümkün oluyor. Ayrıca turnuva esnasında yanlışlıkla basmak istemediğiniz tuşları kilitleyebiliyorsunuz.
5 adet programlanabilir tuş cihazı kapatmadan değiştirilebiliyor. 8BitDo Ultimate Software V2 bu tuşlar programlanabiliyor. Windows için 2.4G bağlantısı, Nintendo Switch için ise Bluetooth bağlantısı kullanılabilir. USB Tip-C kablosu her iki sisteme de uyumlu ve kazara kablo çıkmalarına karşı özel bir kilit mekanizması da geliştirilmiş.
Tek şarj ile RGB aydınlatma kapatıldığında 15 saate kadar kullanılabilen konsol manyetik bir bilek dinlenme modülünü de hediye ediyor. 8BitDo Arcade Controller Pro modelinin 120$ seviyesinde olması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
On bildiğin Kia olmuş