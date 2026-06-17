İki parçaya ayrılabilen powerbank tanıtıldı

Nimble, Sharepower'ı "dünyanın ilk gerçek anlamda paylaşılabilir bataryası" olarak tanımlıyor. Özellikle seyahatlerde, arkadaşlarla birlikte kullanımda veya birden fazla cihaz taşıyan kullanıcılar için modüler tasarımıyla öne çıkan ürün, geleneksel powerbank'lere alternatif arayanlara hitap ediyor.
Nimble Sharepower Portable Charger özellikleri
Nimble Sharepower şu anda şirketin resmi internet sitesi üzerinden 79,95 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Cihaz, beyaz rengin yanı sıra sınırlı sayıda üretilen Liquid Crystal Blue ve Liquid Crystal Pink renk seçenekleriyle de tercih edilebiliyor.