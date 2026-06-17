İki parçaya ayrılabilen powerbank tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Piyasada birçok farklı powerbank modeli yer alsa da, bu cihazlar genel olarak birbirini benzer yapıdalar. Nimble isimli girişim ise Sharepower Portable Charger modeliyle farklı bir yaklaşım sunuyor. Şirketin yeni ürünü, fiziksel olarak iki ayrı powerbank'e ayrılabilmesi sayesinde kullanıcılarına daha esnek bir kullanım deneyimi vadediyor.

Nimble, Sharepower'ı "dünyanın ilk gerçek anlamda paylaşılabilir bataryası" olarak tanımlıyor. Özellikle seyahatlerde, arkadaşlarla birlikte kullanımda veya birden fazla cihaz taşıyan kullanıcılar için modüler tasarımıyla öne çıkan ürün, geleneksel powerbank'lere alternatif arayanlara hitap ediyor.

Nimble Sharepower Portable Charger özellikleri

Tam Boyutta Gör Nimble Sharepower, birleşik halde kullanıldığında 10.000 mAh kapasite sunuyor ve toplamda 35W'a kadar güç çıkışı sağlayarak üç cihazı aynı anda şarj edebiliyor. Güçlü mıknatıslar ve pogo pin bağlantıları sayesinde iki parçaya ayrılabilen cihaz, bu durumda iki bağımsız 5.000 mAh'lik powerbank'e dönüşüyor. Her bir modül ise tek başına 20W'a kadar hızlı şarj desteği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Sharepower'ın iki yarısı farklı özelliklerle donatılmış durumda. Bir tarafta örgülü USB-C kablo, ek bir USB-C bağlantı noktası ve pil durumunu gösteren dört LED ışık bulunuyor. Diğer tarafta ise USB-C portuna ek olarak doğrudan akıllı telefonlara bağlanabilen katlanabilir USB-C konnektörü yer alıyor. Bu bölümde ayrıca kalan pil seviyesini yüzde olarak gösteren dijital ekran da bulunuyor. Ürün, taşıma kolaylığı sağlayan örgülü bir askıyla geliyor. Bu askı aynı zamanda entegre şarj kablosu olarak da görev yapıyor.

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Nimble Sharepower şu anda şirketin resmi internet sitesi üzerinden 79,95 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Cihaz, beyaz rengin yanı sıra sınırlı sayıda üretilen Liquid Crystal Blue ve Liquid Crystal Pink renk seçenekleriyle de tercih edilebiliyor.

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