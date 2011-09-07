Sprint, AT&T/T-Mobile birleşmesine karşı dava açtı

2011 yılında gerçekleşen en büyük şirket satın alma olayı şüphesi yılın ilk aylarında gerçekleşen ABD ve dünyanın en büyük mobil operatörlerinden AT&T'nin, Alman Deutsche Telekom tarafından ABD'de işletilen T-Mobile USA operatörünü satın alması oldu. 39 milyar dolar fiyat biçilen bu satın alma yetkili makamların tekel oluşmadığına dair vereceği karar sonrası tamamlanmış olacak.





ABD'de bu iki operatörün güç birliği yapması pazarın diğer oyuncularını harekete geçirdi. Sprint operatörü Kongre'ye satın almanın tekeliyete yol açacağına dair bir rapor sunduktan sonra şimdi de Adalet Bakanlığı'na tekeliyet davası açmak için başvurdu.





Davada Sprint AT&T, T-Mobile ve Deutsche Telekom firmalarını suçluyor. Sprint'in yaptığı başvuruda AT&T ve T-Mobile birleşmesinin 1950 yılına ait Clayton Tekeliyet Kanunu'na göre 7. maddedeki "piyasada tekel oluşturmak için girişimde bulunma" hükmünün ihlal edildiği belirtiliyor. Sprint bu birleşmenin AT&T ve Verizon'u güçlendirirken diğer küçük ölçekteki operatörlere zarar vereceğini iddia ediyor.





Sprint hukuk bölümü başkan yardımcısı Susan Haller müşterileri ve rekabetçilik prensipleri adına bu birleşmeye karşı mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı. Otoritelere göre Sprint'in dava zamanlaması oldukça iyi hesap edilmiş. Tekeliyete karşı mücadele verdiğini gösteren Sprint bu konuda tüketici dostu olduğu izlenimini yayıyor.





ABD operatör pazarında Verizon 94 milyon abone ile liderken, AT&T 86 milyon abone, T-Mobile 33 milyon abone, Sprint ise 52 milyon aboneye sahip. Bu birleşme AT&T'yi ABD'nin en büyük operatörü konumuna taşıyacak.