Stanford Üniversitesi'nden otonom DeLorean





Stanford Üniversitesi Revs Center araştırmacıları tarafından hazırlanan özel modifiyeli DeLorean, kısaca MARTY olarak adlandırılıyor. Esas üretim amacı otonom yani kendi kendine gidebilen araçların limitlerde nasıl davranacağını test etmek olan MARTY, aşağıda yer alan videoda da görebileceğiniz üzere en zorlu hareketi dahi başarılı şekilde yerine getirebiliyor. Otonom araç, Drift yani yanlama yapabiliyor.

Bünyesinde radar ya da 3D kameralar yer almayan MARTY, bu otonom hareket kabiliyetini dahili sensörleri ve GPS temelli konum belirleme sistemi üzerinden yerine getiriyor. Aynı zamanda hidrolik direksiyon sistemi, helezon yaylar, çelik kafes ve her teker için bağımsız elektrik motorlarıyla donatılan DeLorean, Stanford makine mühendisliği profesörü Chris Gerdes'in "otonom araçların fiziksel sınırları dahilinde her türlü manevrayı kimseye zarar vermeden yapabileceğine inanıyoruz" açıklamasını gerçeğe dönüştürüyor.

Aracın ve teknolojinin üzerinde çalışmalar devam ediyor. Elde edilen verilerin ise yeni otonom güvenlik protokolleri için kullanılabileceği belirtiliyor.

http://gizmodo.com/stanford-engineers-built-a-driverless-delorean-that-dri-1737749018