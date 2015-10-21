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Stanford Üniversitesi'nden otonom DeLorean

Bugün bildiğiniz üzere "Gelece Dönüş" günü. Stanford Üniversitesi tarafından tam da bugün tanıtılan otonom DeLorean, Geleceğin Dönüş'ün günümüz teknoloji tahminleri yakalıyor.
3 yıl
2,6b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Stanford Üniversitesi'nden otonom DeLorean


Stanford Üniversitesi Revs Center araştırmacıları tarafından hazırlanan özel modifiyeli DeLorean, kısaca MARTY olarak adlandırılıyor. Esas üretim amacı otonom yani kendi kendine gidebilen araçların limitlerde nasıl davranacağını test etmek olan MARTY, aşağıda yer alan videoda da görebileceğiniz üzere en zorlu hareketi dahi başarılı şekilde yerine getirebiliyor. Otonom araç, Drift yani yanlama yapabiliyor.
Bünyesinde radar ya da 3D kameralar yer almayan MARTY, bu otonom hareket kabiliyetini dahili sensörleri ve GPS temelli konum belirleme sistemi üzerinden yerine getiriyor. Aynı zamanda hidrolik direksiyon sistemi, helezon yaylar, çelik kafes ve her teker için bağımsız elektrik motorlarıyla donatılan DeLorean, Stanford makine mühendisliği profesörü Chris Gerdes'in "otonom araçların fiziksel sınırları dahilinde her türlü manevrayı kimseye zarar vermeden yapabileceğine inanıyoruz" açıklamasını gerçeğe dönüştürüyor.
Aracın ve teknolojinin üzerinde çalışmalar devam ediyor. Elde edilen verilerin ise yeni otonom güvenlik protokolleri için kullanılabileceği belirtiliyor. 

http://gizmodo.com/stanford-engineers-built-a-driverless-delorean-that-dri-1737749018 Yorum Yaz
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stalker(1979) 3 yıl en beğenilen
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Bu gün Marty'nin 2. filmde geleceğe geldiği gün. Ancak halen daha uçan arabalar uçan kaykaylar filan yok :) 1980'lerde biraz fazla sallamışlar demek ki :)

Not: Uçan arabalar yok ancak bizim de halen daha yerli arabamız yok
O da olur inşallah
Bu gün Marty'nin 2. filmde geleceğe geldiği gün. Ancak halen daha uçan arabalar uçan kaykaylar filan yok :) 1980...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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darkdiva 3 yıl
Filmde 21 Ekim sabahı yağmur yağıyordu, bu sabah da yağdı :D
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future81 3 yıl
Harika bir düzenleme :) aslında uçan bir prototip olsa daha guzel olurdu ama :)
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kadirirdem 3 yıl
Bu saatten sonra 50 sene sonra yine ucan arabalar olmaz....
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porsoro 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

Bu saatten sonra 50 sene sonra yine ucan arabalar olmaz....

Bence olur da bilimkurgu filmlerindeki kadar havada trafik olmaz. Bence bugünkü elektrikli araçlar kadar olur.
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darkdiva 3 yıl
Filmde 21 Ekim sabahı yağmur yağıyordu, bu sabah da yağdı :D
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cntrl 3 yıl
80 ler teknolojinin her yıl kendini katlayarak ilerlerdigi yıllardı filmin çekildigi döneme bakınca böyle senaryolar olabilirmiş gibi geliyor ama ne yazıkki teknoloji aynı hızda gelişmedi
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Patren 3 yıl
guzel yapmislar arabayi
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stalker(1979) 3 yıl en beğenilen
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Bu gün Marty'nin 2. filmde geleceğe geldiği gün. Ancak halen daha uçan arabalar uçan kaykaylar filan yok :) 1980'lerde biraz fazla sallamışlar demek ki :)

Not: Uçan arabalar yok ancak bizim de halen daha yerli arabamız yok
O da olur inşallah
1 Yanıt Yanıtla +9
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ilkerinanç 3 yıl
sanırım "auto-mobile" kavramı kelime anlamı ile de gerçek olacak yakında.
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Umutcan 3 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

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Bu gün Marty'nin 2. filmde geleceğe geldiği gün. Ancak halen daha uçan arabalar uçan kaykaylar filan yok :) 1980'lerde biraz fazla sallamışlar demek ki :)

Not: Uçan arabalar yok ancak bizim de halen daha yerli arabamız yok
O da olur inşallah


Kurgu yaparken biraz abartmışlar :) Şu tarihten 50 sene sonra da olmayacak o tarz uçan arabalar. Haberlere bakılırsa elektrikli araçlar o tarihlerde anca yaygınlaşacak.
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Gece772 3 yıl
Güzel çalışma
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