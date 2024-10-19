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Tam Boyutta Gör İnternet hizmetlerinde yaşanan hız problemleri ve taahhütlerin yerine getirilmemesi, tüketicilerin karşılaştığı en yaygın sorunlardan biri haline gelmiş durumda. Ancak kısa bir süre önce internet aboneliği konusunda verilen emsal niteliğindeki bir karar, birçok tüketici için hak arama sürecinde yeni kapılar açabilir.

Bu olay, 2019’un son aylarında internet aboneliği yaptıran bir tüketicinin yaşadığı sorunlarla başladı. 90 TL karşılığında aldığı internet hizmetinin vaat edilen hızda olmadığını fark eden tüketici, defalarca müşteri hizmetlerine başvurarak durumu çözmeye çalıştı. Ancak yapılan görüşmeler sonuç vermedi. Bunun üzerine, hizmetin hem yavaş olması hem de abonelik ücretinin 150 TL'ye yükselmesiyle tüketici, aboneliğini iptal ettirme kararı aldı.

1200 TL cayma bedelini geri aldı

Aboneliği iptal etmek isteyen tüketiciden, internet sağlayıcı firma tarafından 1200 TL cayma bedeli talep edildi. Ancak bu durum karşısında hakkını aramaktan vazgeçmeyen tüketici, avukatı aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. 14 Ekim 2020 tarihinde başlatılan bu süreç, 31 Ocak 2021 tarihinde sonuçlandı ve tüketici, ödediği cayma bedelini geri almayı başardı.

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İade bedelinin alınması için hukuk mücadelesi başlatan Avukat Emre Akman ise alınan cayma bedelinin hukuka aykırı olduğunu belirterek internet sağlayıcılarının tüketiciye belirtilen hizmeti vermemesi durumunda cayma hakkının olduğunu söyledi ve bunun için ücret verilmemesi gerektiğini savundu.

Akman ayrıca, Tüketici Hakem Heyeti’nin verdiği kararların, mahkeme kararı niteliğinde olduğuna ve bu nedenle vatandaşların mutlaka haklarını aramaları gerektiğine dikkat çekti.

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İnternet aboneliği cayma bedelinde emsal iade kararı