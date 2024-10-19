İnternet aboneliği cayma bedelinde emsal "iade" kararı

Bu olay, 2019’un son aylarında internet aboneliği yaptıran bir tüketicinin yaşadığı sorunlarla başladı. 90 TL karşılığında aldığı internet hizmetinin vaat edilen hızda olmadığını fark eden tüketici, defalarca müşteri hizmetlerine başvurarak durumu çözmeye çalıştı. Ancak yapılan görüşmeler sonuç vermedi. Bunun üzerine, hizmetin hem yavaş olması hem de abonelik ücretinin 150 TL'ye yükselmesiyle tüketici, aboneliğini iptal ettirme kararı aldı.
1200 TL cayma bedelini geri aldı
Aboneliği iptal etmek isteyen tüketiciden, internet sağlayıcı firma tarafından 1200 TL cayma bedeli talep edildi. Ancak bu durum karşısında hakkını aramaktan vazgeçmeyen tüketici, avukatı aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. 14 Ekim 2020 tarihinde başlatılan bu süreç, 31 Ocak 2021 tarihinde sonuçlandı ve tüketici, ödediği cayma bedelini geri almayı başardı.
İade bedelinin alınması için hukuk mücadelesi başlatan Avukat Emre Akman ise alınan cayma bedelinin hukuka aykırı olduğunu belirterek internet sağlayıcılarının tüketiciye belirtilen hizmeti vermemesi durumunda cayma hakkının olduğunu söyledi ve bunun için ücret verilmemesi gerektiğini savundu.
Akman ayrıca, Tüketici Hakem Heyeti’nin verdiği kararların, mahkeme kararı niteliğinde olduğuna ve bu nedenle vatandaşların mutlaka haklarını aramaları gerektiğine dikkat çekti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)