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    Kimlik avı saldırıları 2023'te yüzde 40 arttı

    Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, "Dikkatli ve şüpheci olmak, bu kötü niyetli planların kurbanı olmaya karşı en güçlü savunmalarımızdır. Dikkatli olun ve dijital kimliğinizi koruyun" dedi.

    Kimlik avı saldırıları 2023'te yüzde 40 arttı Tam Boyutta Gör

    Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, "Dikkatli ve şüpheci olmak, bu kötü niyetli planların kurbanı olmaya karşı en güçlü savunmalarımızdır. Dikkatli olun, tıklamadan önce doğrulayın ve dijital kimliğinizi koruyun" dedi.

    Geçen yıl 709 milyondan fazla kimlik avı ve dolandırıcılık web sitesine erişim girişimi Kaspersky'nin kimlik avı önleme sistemi tarafından engellendi.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky'nin spam ve kimlik avı tehdit ortamına ilişkin yıllık analizi, 2022'de kimlik avı saldırılarının artışına ilişkin kalıcı bir eğilim ortaya koymuştu. Bu 2023'te de devam ederken, artıy yüzde 40'ın üzerinde gerçekleşti.

    Mayıs ve haziranda kimlik avı faaliyetlerinde gözlenen önemli artışın yanı sıra saldırıların sayısı yıl boyunca istikrarlı şekilde arttı. Bu eğilimin, dolandırıcıların genellikle sahte uçak biletleri, turlar ve cazip otel fırsatları gibi seyahatle ilgili dolandırıcılıkları yaydığı tatil sezonunun başlamasıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

    Yerleşik GPT sohbetleri içeren teknolojilerin yaygın entegrasyonu, dolandırıcılara istismar için yeni yollar sağlasa da saldırganlar eskiden beri kullandıkları taktikleri unutmadı.

    Barbie ve Wonka gibi büyük ilgi çeken filmler, etkinlikler ve prömiyerler, sahte web siteleri aracılığıyla bir sonraki büyük gösterime planlanandan önce veya indirimli bir fiyatla erişmeye hevesli olanları tuzağa düşüren kimlik avcıları ve dolandırıcılar için karşı konulmaz fırsatlar ortaya koymaya devam etti.

    Kaspersky uzmanları, anlık mesajlaşma platformları üzerinden yayılan saldırılarda da artış gözlemledi. Kaspersky çözümleri, Telegram'da kimlik avı ve dolandırıcılık bağlantıları aracılığıyla 62 bin 127 yönlendirme girişimini engelledi.

    Önceki yıl olduğu gibi, mesajlaşma programlarında kimlik avı ve dolandırıcılık bağlantıları aracılığıyla yapılan yeniden yönlendirme girişimlerinin çoğu Rusya'da görüldü ve kullanıcıların cihazlarındaki Kaspersky çözümleri tarafından engellendi.

    Engellenen kimlik avı saldırılarının sayısını iki katına çıkaran Brezilya ikinci sıradaki yerini korurken, onu Telegram tabanlı kimlik avı faaliyetlerinin arttığı Türkiye, Hindistan, Almanya ve İtalya takip etti. Meksika'daki kullanıcılar bu kez yedinci sırada yer alarak Suudi Arabistan'ı ilk yediden çıkardı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, 'Kimlik avı, günümüzün dijital ortamında yaygın bir tehdit olmaya devam ediyor ve şüphelenmeyen kullanıcıları kandırmak için sürekli bir gelişim gösteriyor. Dikkatli ve şüpheci olmak, bu kötü niyetli planların kurbanı olmaya karşı en güçlü savunmalarımızdır. Dikkatli olun, tıklamadan önce doğrulayın ve dijital kimliğinizi koruyun.' ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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