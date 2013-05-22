Star Wars: Knights of the Old Republic, iPad için mi geliyor?

Haber Editörü
Lucas Arts'ın Bioware imzalı Star Wars temalı RPG oyunu Star Wars: Knights of the Old Republic, iPad için hazırlanıyor olabilir.
Henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, oyunun Mac versiyonundan sorumlu olan Aspyr Media'nın IGN'e gönderdiği bir e-posta iletisi yapımın iPad versiyonuna işaret ediyor. Söz konusu e-postada Mac için geliştirilen Call of Duty: Black Ops ve DLC'lerindeki avantajlardan bahsedilirken, "Beğeniyle karşılanan Star Wars RPG'si şimdi iPad'de" metni dikkatleri üzerine çekiyor.
Mailde Star Wars temalı hangi RPG oyunundan bahsedildiği net bir şekilde açıklanmıyor. Ancak, Aspyr Media'nın Mac için yayınladığı RPG türündeki tek Star War oyununun Star Wars: Knights of the Old Republic olduğu göz önüne alındığında başka bir yapıma pek de ihtimal verilmiyor. Sızıntıları göz önüne alarak yakın bir zaman içerisinde iPad için resmi olarak duyurulmasını beklediğimiz yapımın ne zaman ve nasıl bir fiyatlandırmayla geleceğini hep birlikte göreceğiz.
http://www.ign.com/articles/2013/05/21/knights-of-the-old-republic-coming-to-ipad Yorum Yaz Paylaş Tweetle
itunes.apple.com/...
Biliyorum kardeşim 2011 Aralık Beta sından beri oynuyorum.Herşeyi bitirdim sıkıldım şimdi tekrar yüklüyorum.Spoiler olucak ama elimde şu bilgide mevcut
SWTOR Jedi Knight a yazılan Story KOTOR 3 oluyormuş.
Gerçi AppStore'daki uygulama listelerine bakınca tekrar düşünesim gelid. Ne salak sulak uygulamalar ilk 10'lara 20'lere göreyim. Adamlar oyundaki "free" yazısını görünce içlerindedi bedavacı orga.m oluyor. hemen basıyor 5 yıldızı. Ama bilmiyor ki oyunu bedava indirdin ama keyif alamayacak ve bitirmeyeceksin. Ta ki prayı kösül babam kösül yapmadıkça. Ya da birbölümü 10 kere oynayacak, enerji vs.lerin dolması için saatler/günler bekleyeceksin. Bu uğurda ya oyunu saç baş dökülüp aylar sonra bitirebilieceksin. Ya da bir çırpıda aletten silip, aleti de duvarda paralayacaksın.
"Freemium" diye bir sahtekarlık çıktı. Eskiden 6.99'a alıp paşalar gibi oynayıp bitirdiğin oyunları şimdi sözde bedava veriyorlar. Oyunu da öyle yapıyorlarki bir yerden sonra para bayılıp elmas falan almazsan hak getire oyunda keyfi, bölüm geçme galan filan hikaye. Insanlarda nasıl olsa oyuna para vermedim diyip bayıldıkça bayılıyor. bir kere 6.99 verip bitirecekken çok çok daha fazla harcıyor insanlar farkında olmadan. Klasik insan psikolojisi sömürüsü işte. Ben böyle oyunları protesto ediyorum İndirip tek yıldızı verip siliyorum.
Bu şekilde çıkacaksa hiç çıkmasın oyun Star Wars sevgimizi öldürmesinler. Gameloft bile güzleim Iron Man'ı mahvetti. Temple Run:Iron Man yaptı.Bi de söz de bedava. Adam gibi gelecekse 6.99'dan gelsin. Yoksa efsaneyi .iç etmeyin.
O değil artık adamlar aştı hem 5 dolara satıp hem de satın alınabilir nesneler koyuyorlar...