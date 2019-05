Star Wars: Knights of the Old Republic, iPad için mi geliyor?

Lucas Arts'ın Bioware imzalı Star Wars temalı RPG oyunu Star Wars: Knights of the Old Republic, iPad için hazırlanıyor olabilir.





Henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, oyunun Mac versiyonundan sorumlu olan Aspyr Media'nın IGN'e gönderdiği bir e-posta iletisi yapımın iPad versiyonuna işaret ediyor. Söz konusu e-postada Mac için geliştirilen Call of Duty: Black Ops ve DLC'lerindeki avantajlardan bahsedilirken, "Beğeniyle karşılanan Star Wars RPG'si şimdi iPad'de" metni dikkatleri üzerine çekiyor.





Mailde Star Wars temalı hangi RPG oyunundan bahsedildiği net bir şekilde açıklanmıyor. Ancak, Aspyr Media'nın Mac için yayınladığı RPG türündeki tek Star War oyununun Star Wars: Knights of the Old Republic olduğu göz önüne alındığında başka bir yapıma pek de ihtimal verilmiyor. Sızıntıları göz önüne alarak yakın bir zaman içerisinde iPad için resmi olarak duyurulmasını beklediğimiz yapımın ne zaman ve nasıl bir fiyatlandırmayla geleceğini hep birlikte göreceğiz.

http://www.ign.com/articles/2013/05/21/knights-of-the-old-republic-coming-to-ipad