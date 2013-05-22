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Star Wars: Knights of the Old Republic, iPad için mi geliyor?

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Star Wars: Knights of the Old Republic, iPad için mi geliyor?
Lucas Arts'ın Bioware imzalı Star Wars temalı RPG oyunu Star Wars: Knights of the Old Republic, iPad için hazırlanıyor olabilir.

Henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, oyunun Mac versiyonundan sorumlu olan Aspyr Media'nın IGN'e gönderdiği bir e-posta iletisi yapımın iPad versiyonuna işaret ediyor. Söz konusu e-postada Mac için geliştirilen Call of Duty: Black Ops ve DLC'lerindeki avantajlardan bahsedilirken, "Beğeniyle karşılanan Star Wars RPG'si şimdi iPad'de" metni dikkatleri üzerine çekiyor.

Mailde Star Wars temalı hangi RPG oyunundan bahsedildiği net bir şekilde açıklanmıyor. Ancak, Aspyr Media'nın Mac için yayınladığı RPG türündeki tek Star War oyununun Star Wars: Knights of the Old Republic olduğu göz önüne alındığında başka bir yapıma pek de ihtimal verilmiyor. Sızıntıları göz önüne alarak yakın bir zaman içerisinde iPad için resmi olarak duyurulmasını beklediğimiz yapımın ne zaman ve nasıl bir fiyatlandırmayla geleceğini hep birlikte göreceğiz.
 
Star Wars: Knights of the Old Republic, iPad için mi geliyor?

http://www.ign.com/articles/2013/05/21/knights-of-the-old-republic-coming-to-ipad Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dark dragon 5 yıl
Çıktı bile

itunes.apple.com/...
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XanthiN 5 yıl
Çıksada oynasak
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DH Misafiri 6 yıl
Android'e de çıkarırlar umarım. Nexus 10'umda oynamak istiyorum. KotOR'a kısa zaman önce PC'de başladım, fazla ilerlemedim ama o kaba kontrollere ve şu an oynaması zor gelen grafiklere rağmen rahatlıkla BioWare kalitesinin alındığı şu an bile kendini oynatan bir oyun. Kontrolleri, oynanabilirliği modernleştirilip grafikleri biraz geliştirip çıkarırlarsa mükemmel olur. Yine de PC'de oynamaktan daha iyi bir alternatif olur mu bilmiyorum... ama çıksın da buna öyle bakarız.
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dark dragon 6 yıl
off baldurs gate'den sonra şimdi de kotor gelirse ipad'ler coşacak, yaşasın rpg
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Bl00dyHell 6 yıl
Bir de GNU/Linux versiyonu gelseydi hoş olacaktı
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StreamRolleR 6 yıl
@catastrop
Biliyorum kardeşim 2011 Aralık Beta sından beri oynuyorum.Herşeyi bitirdim sıkıldım şimdi tekrar yüklüyorum.Spoiler olucak ama elimde şu bilgide mevcut
SWTOR Jedi Knight a yazılan Story KOTOR 3 oluyormuş.
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catastrop 6 yıl
SteamRoller, SWTOR'dan sonra KOTOR 3'ün çıkması biraz zor, ama SWTOR'un hikaye modu KOTOR tadı veriyor ve oyun artık free to play oldu. Tavsiye ederim.
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StreamRolleR 6 yıl
lan bırakın ipad felan KOTOR 3 ü bas işte
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Pondera 6 yıl
"Owwww" falan şeklinde tek bir ses ile bütün olay özetlenebilir diye düşünüyorum. Müthiş olur valla. Rekorlar kıracağını söylesek abartmış olmayız sanırım.
Gerçi AppStore'daki uygulama listelerine bakınca tekrar düşünesim gelid. Ne salak sulak uygulamalar ilk 10'lara 20'lere göreyim. Adamlar oyundaki "free" yazısını görünce içlerindedi bedavacı orga.m oluyor. hemen basıyor 5 yıldızı. Ama bilmiyor ki oyunu bedava indirdin ama keyif alamayacak ve bitirmeyeceksin. Ta ki prayı kösül babam kösül yapmadıkça. Ya da birbölümü 10 kere oynayacak, enerji vs.lerin dolması için saatler/günler bekleyeceksin. Bu uğurda ya oyunu saç baş dökülüp aylar sonra bitirebilieceksin. Ya da bir çırpıda aletten silip, aleti de duvarda paralayacaksın.
"Freemium" diye bir sahtekarlık çıktı. Eskiden 6.99'a alıp paşalar gibi oynayıp bitirdiğin oyunları şimdi sözde bedava veriyorlar. Oyunu da öyle yapıyorlarki bir yerden sonra para bayılıp elmas falan almazsan hak getire oyunda keyfi, bölüm geçme galan filan hikaye. Insanlarda nasıl olsa oyuna para vermedim diyip bayıldıkça bayılıyor. bir kere 6.99 verip bitirecekken çok çok daha fazla harcıyor insanlar farkında olmadan. Klasik insan psikolojisi sömürüsü işte. Ben böyle oyunları protesto ediyorum İndirip tek yıldızı verip siliyorum.
Bu şekilde çıkacaksa hiç çıkmasın oyun Star Wars sevgimizi öldürmesinler. Gameloft bile güzleim Iron Man'ı mahvetti. Temple Run:Iron Man yaptı.Bi de söz de bedava. Adam gibi gelecekse 6.99'dan gelsin. Yoksa efsaneyi .iç etmeyin.
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Aelin-uial 6 yıl Pondera
Pondera

"Owwww" falan şeklinde tek bir ses ile bütün olay özetlenebilir diye düşünüyorum. Müthiş olur valla. Rekorlar kıracağını söylesek abartmış olmayız sanırım.

Gerçi AppStore'daki uygulama listelerine bakınca tekrar düşünesim gelid. Ne salak sulak uygulamalar ilk 10'lara 20'lere göreyim. Adamlar oyundaki "free" yazısını görünce içlerindedi bedavacı orga.m oluyor. hemen basıyor 5 yıldızı. Ama bilmiyor ki oyunu bedava indirdin ama keyif alamayacak ve bitirmeyeceksin. Ta ki prayı kösül babam kösül yapmadıkça. Ya da birbölümü 10 kere oynayacak, enerji vs.lerin dolması için saatler/günler bekleyeceksin. Bu uğurda ya oyunu saç baş dökülüp aylar sonra bitirebilieceksin. Ya da bir çırpıda aletten silip, aleti de duvarda paralayacaksın.

"Freemium" diye bir sahtekarlık çıktı. Eskiden 6.99'a alıp paşalar gibi oynayıp bitirdiğin oyunları şimdi sözde bedava veriyorlar. Oyunu da öyle yapıyorlarki bir yerden sonra para bayılıp elmas falan almazsan hak getire oyunda keyfi, bölüm geçme galan filan hikaye. Insanlarda nasıl olsa oyuna para vermedim diyip bayıldıkça bayılıyor. bir kere 6.99 verip bitirecekken çok çok daha fazla harcıyor insanlar farkında olmadan. Klasik insan psikolojisi sömürüsü işte. Ben böyle oyunları protesto ediyorum İndirip tek yıldızı verip siliyorum.

Bu şekilde çıkacaksa hiç çıkmasın oyun Star Wars sevgimizi öldürmesinler. Gameloft bile güzleim Iron Man'ı mahvetti. Temple Run:Iron Man yaptı.Bi de söz de bedava. Adam gibi gelecekse 6.99'dan gelsin. Yoksa efsaneyi .iç etmeyin.

O değil artık adamlar aştı hem 5 dolara satıp hem de satın alınabilir nesneler koyuyorlar...
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