YouTube, video sayfasına ambiyans modu getiriyor: İşte gelen yeni özellikler

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Popüler video izleme platformu YouTube, kullanıcıların izleme kalitesini artırmak için sayfasına yeni bir özellik getiriyor. Video sayfasındaki temayı kısmen değiştiren yeni özellik sayesinde videoları daha odaklı bir şekilde izlemeniz mümkün olabilir.

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YouTube'un video sayfasındaki bazı tuşlar değişiyor

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YouTube'un yeni tasarımının öne çıkan özelliklerinden biri temel öğeler için hap şeklindeki düğmelerin kullanılması. Örneğin, eskiden iki ayrı düğme şeklinde olan beğeni veya beğenmeme artık tek bir hap şeklinin içerisinde bulunmakta.

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Diğer öne çıkan özellik ise Ambiyans modu. Bu mod sayesinde video ile daha uyumlu bir tema elde edebileceksiniz. Ayrıca bu özelliği istediğiniz zaman etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilirsiniz.

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Yakında yayınlanacak güncelleme ile gelecek son özellik ise videolara gelen yorumlarla ilgili. YouTube videolara gelen en iyi yorumu, ekranda göze çarpan daha belirgin bir kapsayıcıya yerleştirecek.

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