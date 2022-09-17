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    Anlık Bildirim

    YouTube, video sayfasına ambiyans modu getiriyor: İşte gelen yeni özellikler

    YouTube, yakında yayınlayacağı güncelleme ile video sayfasına bazı yenilikler getiriyor. Bu yenilikler arasında Ambiyans modu, hap şeklindeki tuşların yeniden tasarlanması gibi özellikler yer almakta.
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    Popüler video izleme platformu YouTube, kullanıcıların izleme kalitesini artırmak için sayfasına yeni bir özellik getiriyor. Video sayfasındaki temayı kısmen değiştiren yeni özellik sayesinde videoları daha odaklı bir şekilde izlemeniz mümkün olabilir.

    YouTube'un video sayfasındaki bazı tuşlar değişiyor

    YouTube'un yeni tasarımının öne çıkan özelliklerinden biri temel öğeler için hap şeklindeki düğmelerin kullanılması. Örneğin, eskiden iki ayrı düğme şeklinde olan beğeni veya beğenmeme artık tek bir hap şeklinin içerisinde bulunmakta.

    Diğer öne çıkan özellik ise Ambiyans modu. Bu mod sayesinde video ile daha uyumlu bir tema elde edebileceksiniz. Ayrıca bu özelliği istediğiniz zaman etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilirsiniz.

    YouTube, video sayfasına ambiyans modu getiriyor
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    Yakında yayınlanacak güncelleme ile gelecek son özellik ise videolara gelen yorumlarla ilgili. YouTube videolara gelen en iyi yorumu, ekranda göze çarpan daha belirgin bir kapsayıcıya yerleştirecek.

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