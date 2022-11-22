Facebook video indirme nasıl yapılır? (Ücretsiz 3 yöntem)

Facebook’tan video indirme nasıl oluyor? çok soruluyor. YouTube, Netflix gibi en iyi akış hizmetlerinin bazılarında olduğu gibi Facebook’tan video indirmenin resmi bir yolu yok. Videoyu kaydet seçeneği de esasen favorilere ekleme; uygulama veya sitede sonradan izlemek üzere kaydettiğiniz videoları liste şeklinde bir yerde topluyor. Neyse ki, Facebook’ta beğendiğiniz bir videoyu indirmenin çok basit bir yolu var. Facebook video indirme programı olmadan istediğiniz bir videoyu indirebilirsiniz. İşte Facebook videolarını indirmenin 3 farklı yolu:

Facebook video indirme programsız 🌐 Tam Boyutta Gör Öncelikle Facebook video indirmenin programsız yolundan bahsedelim. Facebook’tan bilgisayara video nasıl indirilir? diye soranlar için basit bir yol; Facebook videosu linkinde "www" kısmını "mbasic" olarak değiştirin. Bu şekilde herhangi bir üçüncü parti program (Facebook video indirici gibi) veya web sitesine gerek duymadan dilediğiniz bir videoyu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Çok daha güvenlidir ve ücretsizdir. İndirmek istediğiniz Facebook videosunu bulun. Gönderinin sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın. Bağlantıyı kopyala ile devam edin. Tarayıcıda yeni pencere açıp, az önce kopyaladığınız URL’yi yapıştırın. Sayfa yüklendiğinde, adres satırında www kısmını mbasic ile değiştirin. Videoyu mobil cihazlar için optimize edilmiş biçimde göreceksiniz. Videoyu oynatmaya başlayın, videoya sağ tıklayın ve “Videoyu Farklı Kaydet”i seçin. Facebook video indirme programsız işte bu kadar basit.

Facebook video indirici ile telefona video indirme 📲 Tam Boyutta Gör Facebook’tan telefona video indirme, App Store ve Google Play Mağazası’ndan ücretsiz indirilebilen uygulamalarla da yapılabiliyor ancak uygulama aramak zorunda değilsiniz. Facebook videolarını telefona indirmenin çok daha basit bir yolu var: FBDown.net. Bu Facebook video indirici, Android telefonlarda da iPhone’da da çalışıyor. Ayrıca Facebook gizli video indirme nasıl yapılıyor? diye merak edip, "Facebook özel video indir" aramasıyla hiçbir sonuca ulaşamayan kişilere de tavsiyemizdir. Facebook mobil uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Telefona indirmek istediğiniz Facebook videosunu bulun ve altındaki “Paylaş” butonuna basın. Bağlantıyı Kopyala’yı bulun. İnternet tarayıcıyı açın ve fbdown.net adresine gidin. Video URL’sini kutucuğa yapıştırın ve Download (İndir) butonuna dokunun. Normal kalitede mi yüksek kalitede mi indirmek istediğinizi seçin. Facebook videosunu gösteren başka bir sayfa açılacaktır. Basılı tutarak “Download video”ya basın. Facebook videosunu telefona indirmek bu şekilde.

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Facebook video indirme programları 💻 Tam Boyutta Gör Facebook, içerik üretme ve tüketme konusunda YouTube’dan sonra en büyük sosyal platform. Reels videoları, hikayeler, GIF’ler, memler, müzik, video, her şey bulunuyor. Sosyal ağ, ne yazık ki videoları indirmeye izin vermiyor. Neyse ki çok sayıda Facebook video indirme programı var. SnapDownloader

By Click Downloader

Leawo Video Downloader

FBDown.net

Freemake Video Downloader

GetfVid

Fbdownloader.net

YTD Downloader

Facebook Video Downloader

4K video Downloader

QDownloader

Download Social Media

FB Video Saver En iyi Facebook video indirme programı hangisi? diye soracak olursanız, SnapDownloader’ı öneririz. Videoları 8K’ya kadar kalitede ve çok yüksek indirme hızında indirebilen, piyasadaki en iyi Facebook indiricilerinden biri. Basit ve kullanıcı dostu arayüz sahip olan program, Facebook mp3 indirme özelliğine de sahip. İndirdiğiniz videoları .mp4, .mp3, .m4a, .aac ve avi dahil birçok formata dönüştürebiliyor. Videonun dilediğiniz bölümünü almanızı sağlayan video kırma aracı da mevcut. Herhangi bir Facebook videosunu kaydedilen güvenli bir Facebook video indirici arıyorsanız, SnapDownloader, en iyi seçenek.

Facebook hikaye indirme 📱 Tam Boyutta Gör Facebook hikaye indirme program gerektirmiyor, online araçlarla çok kolay. Kaydolmadan veya hesap açmadan Facebook’ta ilginizi çeken hikayeleri telefona veya bilgisayara indirmenize olanak tanıyorlar. Herhangi bir harici uygulamaya da ihtiyacınız yok. Peki, Facebook hikayeleri nasıl indiriliyor? Tarayıcınızda Downvideo.net sitesini açın. Facebook hikaye videosunun bağlantısını kopyalayın. Kutucuğa yapıştırın ve Download butonuna tıklayın. Hikaye indirmek için yüksek kalite ve normal kalite arasından seçiminizi yapın. Videoya sağ tıklayıp “Video olarak kaydet”i seçin.

Facebook reels video indir ⬇️ Tam Boyutta Gör Facebook reels indirme programı veya uygulaması var mıdır? diye çok soruluyor. İnsanlar Facebook’ta arkadaşlarının paylaştığı kısa videoları başka platformlarda paylaşmak istiyor. SnapSave gibi online ve ücretsiz araçlarla reels videoları indirmek kolay ve zahmetsiz. Facebook uygulamasını açın. Reels videosunun yanındaki üç noktaya dokunun. Bağlantıyı kopyala’ya dokunun. Mobil tarayıcınızda SnapSave sitesine girin. Kopyaladığınız linki kutucuğa yapıştırın ve Download butonuna dokunun.

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Facebook canlı yayın indirme 📹 Tam Boyutta Gör Başka birinin Facebook canlı yayınını nasıl indirebilirim? Bir kullanıcının canlı yayınlanmış videosunu doğrudan gönderiden indiremezsiniz. Facebook, yalnızca videoyu daha sonra izlemeniz veya paylaşmanız için kaydetmenize izin verir. Ancak, bunu kısa sürede yapmanızı sağlayan bazı araçlar vardır. Mobil tarayıcıdan Getfvid sitesine girin. Facebook video downloader kutucuğuna canlı yayın linkini yapıştırın. Kaliteyi seçin. Video işleme bittikten sonra telefonunuza kaydedilecektir. Facebook, videoları telefonunuza veya bilgisayarınıza kaydetmeniz için kolay bir yol sunmaz. Sosyal medya platformu, kendi içinden videoları tekrar izlemeniz için kaydetme seçeneği sunar. Ancak, Facebook’un izin vermemesi videoları indiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Facebook video indirme, sandığınız kadar zor değil. İster Facebook video indirici ile ister Facebook video indirme programı isterseniz de programsız olarak dilediğiniz bir videoyu (reels, hikaye veya normal video) cihazınıza indirebilirsiniz. Facebook Video İndirme Oylama: 5/5 Toplam Oy: 110

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