Facebook video indirme nasıl yapılır? (Ücretsiz 3 yöntem)

- Facebook video indirme programsız 🌐
- Facebook video indirici ile telefona video indirme 📲
- Facebook video indirme programları 💻
- Facebook hikaye indirme 📱
- Facebook reels video indir ⬇️
- Facebook canlı yayın indirme 📹
- Yorumlar
Facebook’tan video indirme nasıl oluyor? çok soruluyor. YouTube, Netflix gibi en iyi akış hizmetlerinin bazılarında olduğu gibi Facebook’tan video indirmenin resmi bir yolu yok. Videoyu kaydet seçeneği de esasen favorilere ekleme; uygulama veya sitede sonradan izlemek üzere kaydettiğiniz videoları liste şeklinde bir yerde topluyor. Neyse ki, Facebook’ta beğendiğiniz bir videoyu indirmenin çok basit bir yolu var. Facebook video indirme programı olmadan istediğiniz bir videoyu indirebilirsiniz. İşte Facebook videolarını indirmenin 3 farklı yolu:
Facebook video indirme programsız 🌐
- İndirmek istediğiniz Facebook videosunu bulun.
- Gönderinin sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın.
- Bağlantıyı kopyala ile devam edin.
- Tarayıcıda yeni pencere açıp, az önce kopyaladığınız URL’yi yapıştırın.
- Sayfa yüklendiğinde, adres satırında www kısmını mbasic ile değiştirin.
- Videoyu mobil cihazlar için optimize edilmiş biçimde göreceksiniz.
- Videoyu oynatmaya başlayın, videoya sağ tıklayın ve “Videoyu Farklı Kaydet”i seçin.
- Facebook video indirme programsız işte bu kadar basit.
Facebook video indirici ile telefona video indirme 📲
- Facebook mobil uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.
- Telefona indirmek istediğiniz Facebook videosunu bulun ve altındaki “Paylaş” butonuna basın.
- Bağlantıyı Kopyala’yı bulun.
- İnternet tarayıcıyı açın ve fbdown.net adresine gidin.
- Video URL’sini kutucuğa yapıştırın ve Download (İndir) butonuna dokunun.
- Normal kalitede mi yüksek kalitede mi indirmek istediğinizi seçin.
- Facebook videosunu gösteren başka bir sayfa açılacaktır.
- Basılı tutarak “Download video”ya basın.
- Facebook videosunu telefona indirmek bu şekilde.
Facebook video indirme programları 💻
- SnapDownloader
- By Click Downloader
- Leawo Video Downloader
- FBDown.net
- Freemake Video Downloader
- GetfVid
- Fbdownloader.net
- YTD Downloader
- Facebook Video Downloader
- 4K video Downloader
- QDownloader
- Download Social Media
- FB Video Saver
En iyi Facebook video indirme programı hangisi? diye soracak olursanız, SnapDownloader’ı öneririz. Videoları 8K’ya kadar kalitede ve çok yüksek indirme hızında indirebilen, piyasadaki en iyi Facebook indiricilerinden biri. Basit ve kullanıcı dostu arayüz sahip olan program, Facebook mp3 indirme özelliğine de sahip. İndirdiğiniz videoları .mp4, .mp3, .m4a, .aac ve avi dahil birçok formata dönüştürebiliyor. Videonun dilediğiniz bölümünü almanızı sağlayan video kırma aracı da mevcut. Herhangi bir Facebook videosunu kaydedilen güvenli bir Facebook video indirici arıyorsanız, SnapDownloader, en iyi seçenek.
Facebook hikaye indirme 📱
- Tarayıcınızda Downvideo.net sitesini açın.
- Facebook hikaye videosunun bağlantısını kopyalayın.
- Kutucuğa yapıştırın ve Download butonuna tıklayın.
- Hikaye indirmek için yüksek kalite ve normal kalite arasından seçiminizi yapın.
- Videoya sağ tıklayıp “Video olarak kaydet”i seçin.
Facebook reels video indir ⬇️
- Facebook uygulamasını açın.
- Reels videosunun yanındaki üç noktaya dokunun.
- Bağlantıyı kopyala’ya dokunun.
- Mobil tarayıcınızda SnapSave sitesine girin.
- Kopyaladığınız linki kutucuğa yapıştırın ve Download butonuna dokunun.
Facebook canlı yayın indirme 📹
- Mobil tarayıcıdan Getfvid sitesine girin.
- Facebook video downloader kutucuğuna canlı yayın linkini yapıştırın.
- Kaliteyi seçin.
- Video işleme bittikten sonra telefonunuza kaydedilecektir.
Facebook, videoları telefonunuza veya bilgisayarınıza kaydetmeniz için kolay bir yol sunmaz. Sosyal medya platformu, kendi içinden videoları tekrar izlemeniz için kaydetme seçeneği sunar. Ancak, Facebook’un izin vermemesi videoları indiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Facebook video indirme, sandığınız kadar zor değil. İster Facebook video indirici ile ister Facebook video indirme programı isterseniz de programsız olarak dilediğiniz bir videoyu (reels, hikaye veya normal video) cihazınıza indirebilirsiniz.
Facebook Video İndirme Oylama: 5/5 Toplam Oy: 110
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