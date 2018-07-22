Stardew Valley'in çoklu oyuncu modu 1 Ağustosta kullanıcıyla buluşuyor

2016 yılında piyasaya sürülen Stardew Valley, tüm zamanların en popüler indie oyunlarından biri. Köy hayatı teması üzerine kurulu olan oyun, piyasaya sürüldüğü günden beri popüleritesini korumaya devam ediyor. Bu yılın başından itibaren 3.5 milyon kopyası satılan oyuna şu an için PS4, Xbox One, OS X, Linux ve Windows Microsoft üzerinden erişilebiliyor.

Oyunun yapımcısı ConcernedApe geçtiğimiz günlerde oyuna çoklu oyuncu modunun ekleneceğini duyurmuştu. Ardından kullanıcıyla buluşacağı tarih de duyurulan mod, 1 Ağustostan itibaren kullanılabilmeye başlanacak. Oyunun fan sitesinden yapılan duyurulara göre çoklu oyuncu modunda en fazla 4 farklı oyuncu oyunu birlikte oynayabilecek ve oyuncular para,arazi gibi pek çok şeyi ortak kullanacaklar.

1 Ağustosta yalnızca Windows Microsoft, MAC ve Linux üzerinden kullanıma açılacak olan çoklu oyuncu modu ilerleyen günlerde Nintendo Switch,PS4, ve Xbox One üzerinden de kullanılabilecek.

https://techcrunch.com/2018/07/20/indie-gem-stardew-valley-will-get-multiplayer-on-august-1st/