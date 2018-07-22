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Stardew Valley'in çoklu oyuncu modu 1 Ağustosta kullanıcıyla buluşuyor

Son zamanların sevilen RP oyunlarından Stardew Valley'e "çoklu oyuncu modu" geliyor. Oyunu 4 farklı oyuncunun birlikte oynayabilmesine imkan tanıyacak mod, önümüzdeki ayın 1'inde kullanıma açılacak.
10 ay
9,8b
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Uygulama Haber Video
Zeynep Yolcu
Yazar
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Stardew Valley'in çoklu oyuncu modu 1 Ağustosta kullanıcıyla buluşuyor
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2016 yılında piyasaya sürülen Stardew Valley, tüm zamanların en popüler indie oyunlarından biri. Köy hayatı teması üzerine kurulu olan oyun, piyasaya sürüldüğü günden beri popüleritesini korumaya devam ediyor. Bu yılın başından itibaren 3.5 milyon kopyası satılan oyuna şu an için PS4, Xbox One, OS X, Linux ve Windows Microsoft üzerinden erişilebiliyor.
Oyunun yapımcısı ConcernedApe geçtiğimiz günlerde oyuna çoklu oyuncu modunun ekleneceğini duyurmuştu. Ardından kullanıcıyla buluşacağı tarih de duyurulan mod, 1 Ağustostan itibaren kullanılabilmeye başlanacak. Oyunun fan sitesinden yapılan duyurulara göre çoklu oyuncu modunda en fazla 4 farklı oyuncu oyunu birlikte oynayabilecek ve oyuncular para,arazi gibi pek çok şeyi ortak kullanacaklar.
1 Ağustosta yalnızca Windows Microsoft, MAC ve Linux üzerinden kullanıma açılacak olan çoklu oyuncu modu ilerleyen günlerde Nintendo Switch,PS4, ve Xbox One üzerinden de kullanılabilecek.

https://techcrunch.com/2018/07/20/indie-gem-stardew-valley-will-get-multiplayer-on-august-1st/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gokg 10 ay
Şu anda Switch'de de var oyun. Haberde şu an yokmuş da 1 Ağustos'ta gelecekmiş gibi bir izlenim çıkıyor.
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