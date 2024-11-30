Tüm zamanların en iyi 100 PlayStation oyunu seçildi: İşte liste

IGN editörlerine göre "PlayStation" kelimesinin çoğu oyuncu için hikayeye önem veren, büyük bütçeli oyunları ifade ediyor ve Metal Gear Solid bu tanıma tam anlamıyla uyuyor. Oyun sinematografik anlatımı, derinlemesine işlenmiş karakterleri, dikkat çekici ara sahneleri ve nükleer savaş gibi ciddi temaları ele almasıyla oyuncular üzerinde derin bir etki bırakmıştı.
İkinci ve üçüncüye bakalım
Listenin ikinci sırasında, God of War'a yer verildiğini görüyoruz. Santa Monica Studio tarafından geliştirilen bu oyun, mitolojik bir dünyada geçen aksiyon dolu macerasıyla oyunculara unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor. IGN bu oyunda özellikle karakterlerin gelişimine ve duygusal derinliğine dikkat çekmiş.
IGN'e göre Tüm zamanların en iyi 100 PlayStation oyunu:
- Metal Gear Solid
- God of War (2018)
- Bloodborne
- Shadow of the Colossus
- The Last of Us
- Final Fantasy 7
- Red Dead Redemption 2
- Uncharted 2: Among Thieves
- Grand Theft Auto 5/Online
- Baldur's Gate 3
- Resident Evil 2 (2018)
- The Last of Us Part 2
- Elden Ring
- Castlevania: Symphony of the Night
- Metal Gear Solid 3: Snake Eater
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Persona 4 Golden
- Gran Turismo 3: A-Spec
- Dark Souls
- Silent Hill 2
- Call of Duty 4: Modern Warfare
- Portal 2
- Grand Theft Auto: San Andreas
- Resident Evil 4 (2023)
- Persona 5 Royal
- God of War Ragnarok
- Tekken 3
- Mass Effect 2
- Resident Evil
- Suikoden 2
- Final Fantasy 10
- Tony Hawk's Pro Skater 2
- Okami
- Dishonored 2
- Burnout 3: Takedown
- Nier: Automata
- Uncharted 4: A Thief's End
- Tomb Raider
- Astro Bot
- Grand Theft Auto: Vice City
- Titanfall 2
- TimeSplitters 2
- WipEout XL
- Guitar Hero 3: Legends of Rock
- Metal Gear Solid: Peace Walker
- Chrono Cross
- God of War 2
- Demon's Souls
- Final Fantasy Tactics
- Grand Theft Auto 3
- The Walking Dead
- Marvel's Spider-Man 2
- Vagrant Story
- Batman: Arkham City
- Final Fantasy 9
- Ghost of Tsushima
- Crash Bandicoot
- Journey
- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
- Assassin's Creed 4: Black Flag
- Hitman: World of Assassination
- PaRappa the Rapper
- Destiny
- Rocket League
- Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain
- Devil May Cry
- Katamari Damacy
- Bully
- Prince of Persia: The Sands of Time
- Legacy of Kain: Soul Reaver
- Helldivers 2
- Need for Speed: Underground 2
- Yakuza 0
- LittleBigPlanet
- Driver
- Returnal
- Ridge Racer Type 4
- Final Fantasy VII Rebirth
- Killzone 2
- Hotline Miami
- Medal of Honor: Frontline
- Monster Hunter World
- Kingdom Hearts 2
- Tetris Effect
- SSX Tricky
- DOOM Eternal
- Horizon Zero Dawn
- Patapon 3
- Pro Evolution Soccer 6
- Ni No Kuni: Wrath of the White Witch
- Syphon Filter
- Lumines
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- LocoRoco
- Jak 2
- Deathloop
- Tearaway
- Spyro 2: Ripto's Rage
- Crash Team Racing
- Ape Escape
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.