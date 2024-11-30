Tüm zamanların en iyi 100 PlayStation oyunu seçildi: İşte liste

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Tam Boyutta Gör IGN adlı medya kuruluşu, PlayStation'ın 30. yıl dönümü şerefine tüm zamanların en iyi PlayStation oyunlarını sıralayan kapsamlı bir liste yayınladı. Birinci sırada 1998 yılında piyasaya sürülen ve Hideo Kojima'nın önderliğinde geliştirilen Metal Gear Solid var.

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IGN editörlerine göre "PlayStation" kelimesinin çoğu oyuncu için hikayeye önem veren, büyük bütçeli oyunları ifade ediyor ve Metal Gear Solid bu tanıma tam anlamıyla uyuyor. Oyun sinematografik anlatımı, derinlemesine işlenmiş karakterleri, dikkat çekici ara sahneleri ve nükleer savaş gibi ciddi temaları ele almasıyla oyuncular üzerinde derin bir etki bırakmıştı.

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İkinci ve üçüncüye bakalım

Listenin ikinci sırasında, God of War'a yer verildiğini görüyoruz. Santa Monica Studio tarafından geliştirilen bu oyun, mitolojik bir dünyada geçen aksiyon dolu macerasıyla oyunculara unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor. IGN bu oyunda özellikle karakterlerin gelişimine ve duygusal derinliğine dikkat çekmiş.

Tam Boyutta Gör Üçüncü sırada ise FromSoftware imzalı Bloodborne bulunuyor. Karanlık atmosferi, Howard F. Lovecraft'ın eserlerinden ilham alan hikaye yapısı ve detaylı tasarımıyla Bloodborne, IGN editörleri tarafından bir nevi "interaktif edebiyat" olarak tanımlanıyor. Oldukça uzun listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

IGN'e göre Tüm zamanların en iyi 100 PlayStation oyunu:

Metal Gear Solid God of War (2018) Bloodborne Shadow of the Colossus The Last of Us Final Fantasy 7 Red Dead Redemption 2 Uncharted 2: Among Thieves Grand Theft Auto 5/Online Baldur's Gate 3 Resident Evil 2 (2018) The Last of Us Part 2 Elden Ring Castlevania: Symphony of the Night Metal Gear Solid 3: Snake Eater The Witcher 3: Wild Hunt Persona 4 Golden Gran Turismo 3: A-Spec Dark Souls Silent Hill 2 Call of Duty 4: Modern Warfare Portal 2 Grand Theft Auto: San Andreas Resident Evil 4 (2023) Persona 5 Royal God of War Ragnarok Tekken 3 Mass Effect 2 Resident Evil Suikoden 2 Final Fantasy 10 Tony Hawk's Pro Skater 2 Okami Dishonored 2 Burnout 3: Takedown Nier: Automata Uncharted 4: A Thief's End Tomb Raider Astro Bot Grand Theft Auto: Vice City Titanfall 2 TimeSplitters 2 WipEout XL Guitar Hero 3: Legends of Rock Metal Gear Solid: Peace Walker Chrono Cross God of War 2 Demon's Souls Final Fantasy Tactics Grand Theft Auto 3 The Walking Dead Marvel's Spider-Man 2 Vagrant Story Batman: Arkham City Final Fantasy 9 Ghost of Tsushima Crash Bandicoot Journey Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty Assassin's Creed 4: Black Flag Hitman: World of Assassination PaRappa the Rapper Destiny Rocket League Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain Devil May Cry Katamari Damacy Bully Prince of Persia: The Sands of Time Legacy of Kain: Soul Reaver Helldivers 2 Need for Speed: Underground 2 Yakuza 0 LittleBigPlanet Driver Returnal Ridge Racer Type 4 Final Fantasy VII Rebirth Killzone 2 Hotline Miami Medal of Honor: Frontline Monster Hunter World Kingdom Hearts 2 Tetris Effect SSX Tricky DOOM Eternal Horizon Zero Dawn Patapon 3 Pro Evolution Soccer 6 Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Syphon Filter Lumines Ratchet & Clank: Rift Apart LocoRoco Jak 2 Deathloop Tearaway Spyro 2: Ripto's Rage Crash Team Racing Ape Escape

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