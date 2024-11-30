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    Tüm zamanların en iyi 100 PlayStation oyunu seçildi: İşte liste

    Oyun dünyasının önemli platformlarından IGN, PS1'in 30. yılı şerefine tüm zamanların en iyi PlayStation oyunlarını seçti. Listede sektöre damga vuran ve oyuncuların hafızalarına kazınan oyunlar var.
    Tüm zamanların en iyi 100 PlayStation oyunu seçildi: İşte liste Tam Boyutta Gör
    IGN adlı medya kuruluşu, PlayStation'ın 30. yıl dönümü şerefine tüm zamanların en iyi PlayStation oyunlarını sıralayan kapsamlı bir liste yayınladı. Birinci sırada 1998 yılında piyasaya sürülen ve Hideo Kojima'nın önderliğinde geliştirilen Metal Gear Solid var.

    IGN editörlerine göre "PlayStation" kelimesinin çoğu oyuncu için hikayeye önem veren, büyük bütçeli oyunları ifade ediyor ve Metal Gear Solid bu tanıma tam anlamıyla uyuyor. Oyun sinematografik anlatımı, derinlemesine işlenmiş karakterleri, dikkat çekici ara sahneleri ve nükleer savaş gibi ciddi temaları ele almasıyla oyuncular üzerinde derin bir etki bırakmıştı.

    Tüm zamanların en iyi 100 PlayStation oyunu seçildi: İşte liste Tam Boyutta Gör

    İkinci ve üçüncüye bakalım

    Listenin ikinci sırasında, God of War'a yer verildiğini görüyoruz. Santa Monica Studio tarafından geliştirilen bu oyun, mitolojik bir dünyada geçen aksiyon dolu macerasıyla oyunculara unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor. IGN bu oyunda özellikle karakterlerin gelişimine ve duygusal derinliğine dikkat çekmiş.

    Tüm zamanların en iyi 100 PlayStation oyunu seçildi: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Üçüncü sırada ise FromSoftware imzalı Bloodborne bulunuyor. Karanlık atmosferi, Howard F. Lovecraft'ın eserlerinden ilham alan hikaye yapısı ve detaylı tasarımıyla Bloodborne, IGN editörleri tarafından bir nevi "interaktif edebiyat" olarak tanımlanıyor. Oldukça uzun listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    IGN'e göre Tüm zamanların en iyi 100 PlayStation oyunu:

    1. Metal Gear Solid
    2. God of War (2018)
    3. Bloodborne
    4. Shadow of the Colossus
    5. The Last of Us
    6. Final Fantasy 7
    7. Red Dead Redemption 2
    8. Uncharted 2: Among Thieves
    9. Grand Theft Auto 5/Online
    10. Baldur's Gate 3
    11. Resident Evil 2 (2018)
    12. The Last of Us Part 2
    13. Elden Ring
    14. Castlevania: Symphony of the Night
    15. Metal Gear Solid 3: Snake Eater
    16. The Witcher 3: Wild Hunt
    17. Persona 4 Golden
    18. Gran Turismo 3: A-Spec
    19. Dark Souls
    20. Silent Hill 2
    21. Call of Duty 4: Modern Warfare
    22. Portal 2
    23. Grand Theft Auto: San Andreas
    24. Resident Evil 4 (2023)
    25. Persona 5 Royal
    26. God of War Ragnarok
    27. Tekken 3
    28. Mass Effect 2
    29. Resident Evil
    30. Suikoden 2
    31. Final Fantasy 10
    32. Tony Hawk's Pro Skater 2
    33. Okami
    34. Dishonored 2
    35. Burnout 3: Takedown
    36. Nier: Automata
    37. Uncharted 4: A Thief's End
    38. Tomb Raider
    39. Astro Bot
    40. Grand Theft Auto: Vice City
    41. Titanfall 2
    42. TimeSplitters 2
    43. WipEout XL
    44. Guitar Hero 3: Legends of Rock
    45. Metal Gear Solid: Peace Walker
    46. Chrono Cross
    47. God of War 2
    48. Demon's Souls
    49. Final Fantasy Tactics
    50. Grand Theft Auto 3
    51. The Walking Dead
    52. Marvel's Spider-Man 2
    53. Vagrant Story
    54. Batman: Arkham City
    55. Final Fantasy 9
    56. Ghost of Tsushima
    57. Crash Bandicoot
    58. Journey
    59. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
    60. Assassin's Creed 4: Black Flag
    61. Hitman: World of Assassination
    62. PaRappa the Rapper
    63. Destiny
    64. Rocket League
    65. Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain
    66. Devil May Cry
    67. Katamari Damacy
    68. Bully
    69. Prince of Persia: The Sands of Time
    70. Legacy of Kain: Soul Reaver
    71. Helldivers 2
    72. Need for Speed: Underground 2
    73. Yakuza 0
    74. LittleBigPlanet
    75. Driver
    76. Returnal
    77. Ridge Racer Type 4
    78. Final Fantasy VII Rebirth
    79. Killzone 2
    80. Hotline Miami
    81. Medal of Honor: Frontline
    82. Monster Hunter World
    83. Kingdom Hearts 2
    84. Tetris Effect
    85. SSX Tricky
    86. DOOM Eternal
    87. Horizon Zero Dawn
    88. Patapon 3
    89. Pro Evolution Soccer 6
    90. Ni No Kuni: Wrath of the White Witch
    91. Syphon Filter
    92. Lumines
    93. Ratchet & Clank: Rift Apart
    94. LocoRoco
    95. Jak 2
    96. Deathloop
    97. Tearaway
    98. Spyro 2: Ripto's Rage
    99. Crash Team Racing
    100. Ape Escape
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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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