SteelSeries'den oyunculara özel çoklu platform kablosuz oyuncu kulaklığı: H Wireless

Bilgisayar, oyun konsolları, tablet bilgisayarlar ya da diğer cihazlar için ayrı ayrı kulaklık alma derdini ortadan kaldırmak isteyen SteelSeries, oyunculara özel olarak geliştirdiği çoklu platform destekli kablosuz kulaklığı H Wireless'ı tanıttı.

Kablosuz kulaklık ve verici ünitesi olmak üzere iki parçadan oluşan SteelSeries H Wireless, Windows / Mac OSX işletim sistemli bilgisayarlar, Xbox 360 / Playstation 3 oyun konsolları ve iOS / Android işletim sistemli mobil cihazlar ile miniUSB, optik giriş / çıkış (S/PDIF) ve 3.5mm analog giriş üzerinde bağlantı kurabiliyor. Dahili lityum-iyon bataryası ile 20 saat aktif kablosuz kullanım ömrü sunabildiği belirtilen kulaklık, sesli görüşme işlemleri için üzerinde mikrofon barındırıyor ve tercih edilen malzeme kalitesi ile hem sağlam hem de konforlu bir yapı ortaya koyuyor. Dolby 7.1 kanal sanal surround ses deneyimi yaşatabilen H Wireless, aynı zamanda Dolby Pro Logic IIx ses teknolojisine de sahip. Verici ünitesi üzerinde ise parlak bir OLED ekran ile ses kontrol tekerleği yer alıyor. 5 farklı ses profili arasında geçiş imkanı veren ürün, kompakt bir gövde yapısıyla geliyor.

Bütün teknik ayrıntıları henüz yayınlanmayan SteelSeries H Wireless kablosuz oyuncu kulaklığı, firmanın resmi sitesi üzerinden 300$ fiyat etiketi ile ön sipariş üzerinden satın alınabiliyor.

http://steelseries.com/us/blog/press/steelseries-introduces-the-new-h-wireless-headset-for-multi-platform-gaming-and-entertainment