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SteelSeries'den oyunculara özel çoklu platform kablosuz oyuncu kulaklığı: H Wireless

5 yıl
2,1b
1
9
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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SteelSeries'den oyunculara özel çoklu platform kablosuz oyuncu kulaklığı: H Wireless
Bilgisayar, oyun konsolları, tablet bilgisayarlar ya da diğer cihazlar için ayrı ayrı kulaklık alma derdini ortadan kaldırmak isteyen SteelSeries, oyunculara özel olarak geliştirdiği çoklu platform destekli kablosuz kulaklığı H Wireless'ı tanıttı.
Kablosuz kulaklık ve verici ünitesi olmak üzere iki parçadan oluşan SteelSeries H Wireless, Windows / Mac OSX işletim sistemli bilgisayarlar, Xbox 360 / Playstation 3 oyun konsolları ve iOS / Android işletim sistemli mobil cihazlar ile miniUSB, optik giriş / çıkış (S/PDIF) ve 3.5mm analog giriş üzerinde bağlantı kurabiliyor. Dahili lityum-iyon bataryası ile 20 saat aktif kablosuz kullanım ömrü sunabildiği belirtilen kulaklık, sesli görüşme işlemleri için üzerinde mikrofon barındırıyor ve tercih edilen malzeme kalitesi ile hem sağlam hem de konforlu bir yapı ortaya koyuyor. Dolby 7.1 kanal sanal surround ses deneyimi yaşatabilen H Wireless, aynı zamanda Dolby Pro Logic IIx ses teknolojisine de sahip. Verici ünitesi üzerinde ise parlak bir OLED ekran ile ses kontrol tekerleği yer alıyor. 5 farklı ses profili arasında geçiş imkanı veren ürün, kompakt bir gövde yapısıyla geliyor.
Bütün teknik ayrıntıları henüz yayınlanmayan SteelSeries H Wireless kablosuz oyuncu kulaklığı, firmanın resmi sitesi üzerinden 300$ fiyat etiketi ile ön sipariş üzerinden satın alınabiliyor.
(SS) / (MP) / (Shop)
 
SteelSeries'den oyunculara özel çoklu platform kablosuz oyuncu kulaklığı: H Wireless
SteelSeries'den oyunculara özel çoklu platform kablosuz oyuncu kulaklığı: H Wireless

http://steelseries.com/us/blog/press/steelseries-introduces-the-new-h-wireless-headset-for-multi-platform-gaming-and-entertainment Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bkorkusuz 5 yıl
Arkadaslar video da kendi sitesinde incelemeler yaptim gercekten mukemmel creative in evo zxr kulaklikvserisini geride birakmis. Tum cihazlarla uyum cok iyi dusuncem ses kartinin optic cikisi ile bu cihazin optik girisine baglayip baglanti kurulabirir gibi geliyor bende ses karti creative zx serisi var ayni zaman ek aparak olan 4 girisli kulaklik ve mikroson var bunda kullanilabilir ayni zamanda harici ses karti olmayip anakartinda optik cikis var ise bunlada baglanabilir yaninda gelen recever bu islemi gorur gibi geliyor baglanti ozelligi cok illaki kendi ses kartinizdan faydalanirsiniz donanim haber de yakinda bu konuya el atar gibi geliyor video incelemesi
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ynal 5 yıl
Bu fiyat aralığında Gerçek 7.1 deneyimi sunan Razer Tiamat daha mantıklı bir tercih olur.
Kablosuz olması avantaj ama TR ye giriş fiyatını düşünemiyorum, pek rağbet göreceğine de ihtimal vermiyorum.
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acbold 5 yıl
Psycho53
Wireless kulaklıktan oyuncu kulaklığı olmaz. G930
olmuyor hocam , wireless usb portundan çektiği için anakartımın ses kartı çipini kullanamıyorum, SupremeFX Formula mükemmel sesi var çok güçlü bir çıkışı var kendi kulaklığımın ona lafım yok , ama desktop vu meter software , sonic radar gibi yazılımlar kullanılamıyor hocam

Oyuncu kulaklıkları ses kartlı oluyor zaten, ses kartını takmazsan normal olarak anakart ses kartını kullanır,nereden ses alacak yoksa :)
Bu kulaklığın kafa bandındaki yastıklar çok hoşuma gitti.En çok orasını beğendim. Ayrı bi istasyon olması ses kartı barındırdığı için,yoksa kablosuz haberleşme teknolojilerinden direk bağlantı imkanı sağlayabilirlerdi.
Steelseries,Razer,Zowie,Roccat markalar olmasa zaten oyun aksesuar sektörünün gelişeceği yoktu. Razer her zaman 1. seçimim olur.Fakat şuan steelseries de kullanıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Psycho53 5 yıl acbold
acbold

Psycho53

Wireless kulaklıktan oyuncu kulaklığı olmaz. G930
olmuyor hocam , wireless usb portundan çektiği için anakartımın ses kartı çipini kullanamıyorum, SupremeFX Formula mükemmel sesi var çok güçlü bir çıkışı var kendi kulaklığımın ona lafım yok , ama desktop vu meter software , sonic radar gibi yazılımlar kullanılamıyor hocam


Oyuncu kulaklıkları ses kartlı oluyor zaten, ses kartını takmazsan normal olarak anakart ses kartını kullanır,nereden ses alacak yoksa :)

Bu kulaklığın kafa bandındaki yastıklar çok hoşuma gitti.En çok orasını beğendim. Ayrı bi istasyon olması ses kartı barındırdığı için,yoksa kablosuz haberleşme teknolojilerinden direk bağlantı imkanı sağlayabilirlerdi.
Steelseries,Razer,Zowie,Roccat markalar olmasa zaten oyun aksesuar sektörünün gelişeceği yoktu. Razer her zaman 1. seçimim olur.Fakat şuan steelseries de kullanıyorum.

hocam , wireless i nasıl ses kartına bağlıyorsun allah aşkına . usb yi bir ses kartına bağlarmısın hocam rica etsem. sanal a bağlıyor hocam , normal tek çip olsa insanlar sorun hissetmez belki ama , maximus v den vı ya geçtim formula supreme fx formula ses çipi var şuanda kulaklıktan aldıgım ses formula v den daha kötü geliyor.. alınması gereken çıkıştan alınmadığı için boyle yazılımlarıda kulanamama sorunu yaşatıyor , ayrıca suan çok sanal hissediyorum 7.1 surrond ' u

forum.donanimhaber.com/...
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wswswq 5 yıl
çok pahalı ve çok güzel
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MrSAVIOR 5 yıl
boyle seylerı kafaya takamıyorum ben cok terletiyor kulagı ben kulak içi kulaklıgı tercih ederim en rahatı
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JoeyBane 5 yıl
SteelSeries oyunculara gerçek manada değer veriyor. Mause'unu kullanmıştım.
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