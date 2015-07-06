SteelSeries'in yeni GameSense yazılımı, LED aydınlatma sistemlerini daha kullanışlı hale getiriyor

Oyuncular için hazırladığı üst seviye donanımlar ile tanınan firmalardan SteelSeries, GameSense adını verdiği yeni yazılımıyla oyuncu donanımlarının LED aydınlatma sistemlerini daha kullanışlı hale getiriyor.

Bildiğiniz gibi günümüzde satışa çıkan oyuncu donanımları özelleştirilebilir LED aydınlatma sistemleriyle geliyor. Özellikle klavyelerde sadece WASD tuşunu aydınlatma, basılan tuşu aydınlatma ya da farklı oyunlara ayrı ışık profilleri atama gibi özelleştirmeler veren firmalar, bu şekilde oyuncuların dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Bu noktada SteelSeries'in GameSense yazılımı ise süreci oldukça ilginç bir seviyeye taşıyor.

Elbette firmanın LED ayınlatma sistemine sahip oyuncu donanımları için hazırlanan yazılım, popüler oyunlara SDK yani yazılım geliştirme kiti üzerinden entegre ediliyor ve örneğin kalan kurşun sayısı klavyedeki F tuşları üzerine aktarılabiliyor. Yani oyunda şarjör tam doluysa bütün F tuşları yanıyor, kurşun azaldıkça bu tuşlarda yavaş yavaş sönüyor. Bu özelleştirme işlemi ayrıca oyun karakterinin canı, zırhı, kafan vurma gibi bir çok farklı birim için de kolayca ayarlanabiliyor.

SteelSeries Engine 3 destekli RGB LED aydınlatmaya sahip bütün SteelSeries ürünleriyle aktif olarak kullanılabilen GameSense yazılımı, şimdilik sadece Counter Strike: Global Offensive ve Minecraft ile çalışma gösteriyor ancak temel kod bilgileriyle diğer oyunlara da uygulanabiliyor. Buradan indirilebilen SteelSeries Engine 3.4 güncellemesiyle gelen desteğin sunduklarını aşağıda yer alan video ile rahatlıkla görebilirsiniz.

http://hexus.net/gaming/news/hardware/84437-steelseries-gamesense-indicates-ammo-health-via-keyboard-leds/