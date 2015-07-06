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SteelSeries'in yeni GameSense yazılımı, LED aydınlatma sistemlerini daha kullanışlı hale getiriyor

3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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SteelSeries'in yeni GameSense yazılımı, LED aydınlatma sistemlerini daha kullanışlı hale getiriyor
Oyuncular için hazırladığı üst seviye donanımlar ile tanınan firmalardan SteelSeries, GameSense adını verdiği yeni yazılımıyla oyuncu donanımlarının LED aydınlatma sistemlerini daha kullanışlı hale getiriyor.
Bildiğiniz gibi günümüzde satışa çıkan oyuncu donanımları özelleştirilebilir LED aydınlatma sistemleriyle geliyor. Özellikle klavyelerde sadece WASD tuşunu aydınlatma, basılan tuşu aydınlatma ya da farklı oyunlara ayrı ışık profilleri atama gibi özelleştirmeler veren firmalar, bu şekilde oyuncuların dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Bu noktada SteelSeries'in GameSense yazılımı ise süreci oldukça ilginç bir seviyeye taşıyor.
Elbette firmanın LED ayınlatma sistemine sahip oyuncu donanımları için hazırlanan yazılım, popüler oyunlara SDK yani yazılım geliştirme kiti üzerinden entegre ediliyor ve örneğin kalan kurşun sayısı klavyedeki F tuşları üzerine aktarılabiliyor. Yani oyunda şarjör tam doluysa bütün F tuşları yanıyor, kurşun azaldıkça bu tuşlarda yavaş yavaş sönüyor. Bu özelleştirme işlemi ayrıca oyun karakterinin canı, zırhı, kafan vurma gibi bir çok farklı birim için de kolayca ayarlanabiliyor.
SteelSeries Engine 3 destekli RGB LED aydınlatmaya sahip bütün SteelSeries ürünleriyle aktif olarak kullanılabilen GameSense yazılımı, şimdilik sadece Counter Strike: Global Offensive ve Minecraft ile çalışma gösteriyor ancak temel kod bilgileriyle diğer oyunlara da uygulanabiliyor. Buradan indirilebilen SteelSeries Engine 3.4 güncellemesiyle gelen desteğin sunduklarını aşağıda yer alan video ile rahatlıkla görebilirsiniz.

http://hexus.net/gaming/news/hardware/84437-steelseries-gamesense-indicates-ammo-health-via-keyboard-leds/ Yorum Yaz
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YokCrysis 3 yıl en beğenilen
Klavyeye bakarak gebermek isteyenlerin tercihi
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acbold 3 yıl
Steelseries saçmalamaya devam ediyor. Rezalet tasarımı ve ergonomisi olan Apex'i mekanik olarak yeniledi. Üstüne yetmezmiş gibi sdk ile bunun reklamını yapmaya çalışıyor. APEX ile önce tuşlara doğru düzgün basabilen CS:GO oyuncusu var mı ? Apex o fiyatlarda en son tercih edilen profesyonel ekipmandır. APEX'i altından yapsa 6gv2 etmez.
Siberia modellerinde yaptığı gereksiz iyileştirmeler ve yenilikçi olmayan tasarımlar ile yoluna devam etmesi STEELSERIES'in satış rakamlarına güvendiğinin en basit örneği.
Bu saatten sonra Steelseries den birşey beklemek yanlış olur.
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ardaalisahin 3 yıl
Guzel dusunulmus aslinda ama bu gereksiz olmadigini gostermez.
Konuyu ilk gordugumde yeni surum mu cikti acaba dedim,baktim haber isitilip konulmus onumuze.
İyi forumlar.
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qdry 3 yıl
İlla cs goda mı araba yarışlarında redline girdiğinde falan güzel şeyler yapılabilir gereksiz değil bence :D
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doctor_bey 3 yıl
sanki klavyeye bakarak oyun oynuyoruz
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Umutcan 3 yıl
Fikir eğlenceli ama monitörde mermi sayısını görmekten daha pratik ve kullanışlı değil. Logitech'in üst seviye klavyelerinde de ekran vardı ama gözümü ekrandan ayırmadan monitörün sağ alt köşesine bakmak varken neden klavyeye bakayım?
Dolayısıyla pahalı bir oyuncak olmaktan başka ekstrası yok.
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Mr.ED 3 yıl
Killcam izlemektense klavyeden yılan oynarım artık.
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einhander 3 yıl
enteresan olmus
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CoreXXX 3 yıl
rival mousedede var ama elimin altında kaldığı için görünmüyor pek
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YokCrysis 3 yıl en beğenilen
Klavyeye bakarak gebermek isteyenlerin tercihi
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berkay1074 3 yıl
Gereksiz bence....
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