Stephen Hawking'ten kara deliklerle ilgili müthiş teori

İçinde yaşadığımız evreni anlama yolunda oldukça önemli çalışmalara imza atan ünlü evrenbilimci Stephen Hawking, geçtiğimiz günlerde İsveç'te verdiği bir konuşma sırasında kara delikler hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Kırk yılı aşkın süredir fizikçilerin kafasını kurcalayan enformasyon paradoksuna değinen Hawking, bu paradoks hakkındaki yeni teorisini açıkladı.



Kuantum mekaniği ve genel görelilik kuramları arasında ortaya çıkan bu çelişki, kara deliğe düşen bir maddenin başına ne geldiğinin bilinmemesi sebebiyle ortaya çıkıyor. Kara deliğe çekilen bir madde hakkında bilgi alınamaması genel görelilik modeli tarafından bilginin kara deliğin muazzam baskısı sonucu tamamıyla yok olduğu şeklinde yorumlansa da, evrendeki hiçbirşeyin tam olarak yok olamayacağını savunan kuantum mekaniği modeline göre kara deliğe düşen madde hakkındaki bilginin de yok olması imkansız. Bu çelişkiye üçüncü bir bakış açısı getiren Hawking'in yeni teorisine göre bilgi, yani enformasyon, kara deliğin içine aslında hiç girmiyor. Hawking'e göre enformasyon daha önce düşünüldüğü gibi kara deliğin içerisinde değil sınırında, yani ışık ve maddenin artık kaçamadığı sınır olan olay ufkunda saklanıyor.



Bu da demek oluyor ki Hawking'in yeni teorisine göre bir karadeliğin içerisine düşen parçacıklar hakkındaki bilgi kara deliğin içerisinde değil, olay ufkunda yer alıyor ve olay ufkunun yüzeyinde bir hologram gibi saklanıyor. Bu da daha önce sanılanın aksine bilginin kara delikten kaçabileceği anlamına geliyor.

Kara deliklerin yaydığı Hawking ışınımı sonucu olay ufkundan kaçan fotonların bilgiyi kara delik dışına taşıdığını söyleyen Hawking'e göre bu bilgilere anlam kazandırmak ise mümkün değil. Kara delikten fotonlarla dönen bilginin karmaşık ve kullanılamaz bir şekilde geri geldiğini söyleyen Hawking, insanların bu bilgiyi öğrenmesinin mümkün olmadığını ifade etti.



Bu yeni teori ışığında kara deliğe düşen bir astronotun başına ne geleceği sorusunu da cevaplayan Hawking, böyle bir durumda iki ihtimalin söz konusu olduğunu söyledi. Kara deliğe düşen astronot ya olay ufkunun yüzeyinde iki boyutlu bir holograma dönüşür, ya da başka bir evrene geçiş yapar. Her iki ihtimalde de astronotun bu evrene geri dönmesi söz konusu olamaz. Hawking'in İsveç'teki Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde verdiği konuşmayı aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.



http://www.theguardian.com/science/2015/aug/25/black-holes-way-out-stephen-hawking