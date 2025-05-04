Bilim insanları “kara delik bombası” yaptıklarını açıkladı

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Tam Boyutta Gör Bilim insanları teorik olarak uzun süredir varlığı bilinen ancak şimdiye dek hiç gerçekleştirilmemiş bir konsepti hayata geçirdiklerini duyurdu: Kara delik bombası. Ancak endişeye gerek yok; bu “bomba” ne gerçek bir kara delik içeriyor ne de Dünya için bir tehlike içeriyor. Araştırmacılar, bu deneyi yalnızca kara deliklerin enerji davranışlarını anlamak amacıyla gerçekleştirdiklerini vurguluyor.

Kara delikten enerji çalma fikri

Kara delikler genellikle her şeyi içine çeken, kaçışı imkansız kozmik tuzaklar olarak bilinir. Ancak olay ufkunun hemen dışındaki “ergosfer” adı verilen bölgede işler biraz daha farklı ilerliyor. 1969 yılında ünlü Nobel ödüllü fizikçi Roger Penrose, dönen bir kara deliğin bu bölgesinde, parçacıkların enerjisinin artırılabileceğini öne sürmüştü. Kısacası, bir kara deliğin dönüş enerjisi, doğru şartlarda bir tür kozmik jeneratöre dönüşebilirdi. Bu fikir, kara deliklerin tamamen "enerji yutan" değil, belirli koşullarda enerji veren yapılar olabileceğini ortaya koymuştu.

Penrose tarafından tanımlanan süreçteki parçacıkların yörüngeleri.

Öte yandan 1971’de Sovyet fizikçi Yakov Zel’dovich, Penrose’un fikrini daha da ileri götürerek kara delik olmadan da aynı prensibin gözlemlenebileceğini savunmuştu. Hatta Zel’dovich’e göre, bir kara deliğin etrafında dönen bir “aynalar” sistemi dahil edilirse düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar kara deliğe tekrar tekrar yeniden yönlendirilip güçlendirilebilir; bu da bir tür pozitif geri besleme etkisiyle enerjiyi büyütebilirdi.

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Sonrasında takip eden yıllarda William Press ve Kip Thorne ise bu fikirler temelinde “kara delik bombası” fenomenini önermişti. Bu fikir, kara deliğe yaklaşan bir dalganın, kara deliğin dönüş enerjisinden faydalanarak daha güçlü biçimde geri yansıyacağı olgusuna dayanıyor. Eğer bu dalga, kara deliğin çevresine kuramsal olarak yerleştirilen yansıtıcı bir "ayna" ile tekrar tekrar kara deliğe yönlendirilirse, her dönüşte enerji kazanır ve sonunda denetimsiz bir enerji birikimiyle patlamaya benzer bir duruma yol açabilir. Kara delik bombası tanımlaması da buradan geliyor. Zira burada bir süpernova dengi bir enerjiden bahsediliyor.

Garip olsa da, fikir genel görelilikle mükemmel bir şekilde uyuşuyor. Emilen parçanın negatif enerjisi aslında kara deliğin kütlesini ve dönüşünü azaltıyor ve kaçan parçanın fizik yasalarını ihlal etmeden enerji kazanmasına izin veriyor.

Deneyle kanıtlandı

Tam Boyutta Gör Southampton Üniversitesi’nde fizik profesörü Hendrik Ulbricht tarafından gerçekleştirilen deneyde ise Zel'dovich ile Press ve Thorne’ın teorilerini birebir uygulamaya dökmeyi başardı. Deney düzeneği son derece güvenli ve kontrollüydü: Dönen bir alüminyum silindir, etrafını çevreleyen ve farklı hızlarda dönebilen elektromanyetik bobinlerin içine yerleştirildi. Bu manyetik alanlar, kara delik çevresindeki uzay-zaman bükülmesini taklit ediyor.

Deney sırasında silindir, manyetik alandan daha hızlı döndüğünde, manyetik alanın enerjisinde gözle görülür bir artış meydana geldi. Bu durum, kara delik teorisindeki enerji artırımı mekanizmasının bir benzeri olarak değerlendiriliyor.

Deney burada da bitmedi. Silindirin etrafına bir tür elektromanyetik “ayna” olan rezonans devresi ekleyen ekip olağanüstü bir şey gözlemledi. Sadece rastgele arka plan gürültüsünden elektromanyetik dalgalar gittikçe güçlenmeye başladı; kara delik bombasında tarif edilen şeyin aynısı.

Araştırmacılar, bu “kara delik bombası” modelinin yalnızca kara deliklerin enerjiyi nasıl aktardığını anlamakla kalmayıp, evrenin yüzde 27’sini oluşturduğu düşünülen karanlık maddeyi açıklamakta da ipuçları verebileceğini düşünüyor.

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