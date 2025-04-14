Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Astronomlar ilk kez bir kara deliğin uyanışına garip "parlamalarına" tanıklık etti

    Gökbilimciler evrenin en gizemli nesnelerinden olan kara delikleri incelemeye devam ediyor. Ve yeni bir çalışmada ilk kez bir kara deliğin uyanışına tanıklık edildiği belirtiliyor.
    İlk kez bir kara deliğin uyanışı ve garip parlamaları gözlemlendi Tam Boyutta Gör
    Kara delikler genellikle yıkım ve karanlıkla ilişkilendirilir. Ancak bu gizemli kozmik yapılar her zaman madde yutan canavarlar değiller. Uzun süreler boyunca “uyuyan” yani pasif halde kalabilen kara deliklerin yaşam döngüsü hakkında bilgilerimiz oldukça sınırlıydı. Ta ki bugüne kadar...

    Bilim insanları, Dünya’dan yaklaşık 300 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksinin merkezinde bulunan süper kütleli bir kara deliğin “uyanışını” ilk kez gerçek zamanlı olarak gözlemledi ve bu gözlem sürecinde garip parlamalar görüldü. Bu çarpıcı gelişme, Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırmayla duyuruldu.

    Sessiz galaksi bir anda parlamaya başladı

    Virgo (Başak) Takımyıldızı’nda yer alan ve “SDSS1335+0728” adıyla bilinen galaksi, on yıllardır sessizdi. Ancak 2019’un sonlarında gökbilimciler, bu galaksinin merkezinden beklenmedik şekilde parlak enerji patlamaları geldiğini fark etti. Bu olağanüstü durum üzerine, galaksinin çekirdeği “Ansky” adıyla yeniden sınıflandırıldı ve NASA ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) teleskopları devreye alındı.

    Avrupa Güney Gözlemevi’nden Paula Sanchez Saez liderliğindeki ekip, ilk gözlemlerde X-ışını emisyonlarına dair net bir iz bulamasa da, sürecin peşini bırakmadı. Dönüm noktası ise Şubat 2024’te geldi.

    Zira bu tarihte Şili'nin Valparaiso Üniversitesi'nden Lorena Hernandez-Garcia, Ansky’den düzenli X-ışını patlamaları tespit etti. Bunun üzerine NASA’nın Chandra, NICER ve Swift gibi teleskopları tekrar devreye girdi. Yapılan analizler, Ansky’nin “quasiperiodic eruption” (QPE veya yarı periyodik patlama) olarak bilinen, düzenli ama kısa süreli parlamalar yaşadığını ortaya koydu. Hernandez-Garcia, yaptığı açıklamada “QPE'ler kısa ömürlü parlama olaylarıdır. Ve ilk kez uyanıyor gibi görünen bir kara delikte böyle bir olay gözlemledik” dedi.

    Bilim insanları bu parlamaların şimdiye kadar gözlenenlerin on katı daha uzun sürdüğünü ve on kat daha parlak olduğunu belirtiyor. Ansky'nin patlamaları, yaklaşık 4,5 günlük düzenli aralıklarla gerçekleşiyor ve her biri, bugüne dek gözlemlenen diğer QPE’lerden yüz kat fazla enerji yayıyor.

    Yıldız ölümü yok, peki bu enerji nereden geliyor?

    Bilim dünyası için en şaşırtıcı detaylardan biri, bu olağanüstü enerji patlamalarının bir yıldızın kara deliğe düşmesiyle açıklanamaması. Genellikle bir yıldızın parçalanarak yığılma diskine (maddenin kara deliğe düşmeden önce oluşturduğu disk) dahil olduğunda QPE’lere neden olabiliyor. Ancak Ansky’de böyle bir yıldız kalıntısına rastlanmadı.

    Yeni teoriler arasında, kara deliğin yakınındaki galaktik gazı çekerek bir yığılma diski oluşturduğu ve bu diskin içinden geçen küçük bir kozmik cismin diski tekrar tekrar rahatsız ederek şok dalgaları yarattığı fikri öne çıkıyor.

    Ansky’nin yeniden canlanması, gökbilimcilere sadece yeni bir gözlem değil, aynı zamanda kara deliklerin evrimini anlama konusunda benzersiz bir fırsat sundu. Bugüne kadar teoriler, gözlemsel verilerden çok daha fazlaydı. Şimdi ise bu nadir olay sayesinde, modeller gerçek verilere dayandırılarak test edilebilecek. 

    Kaynakça https://www.popsci.com/science/black-hole-wakes-up/ https://www.nature.com/articles/s41550-025-02523-9
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    actros 1842 kullanıcı yorumları en kaliteli duvar kağıdı markası hangisi kara harp okulu dersleri seat leon paket sıralaması tuvalete çıkamıyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum