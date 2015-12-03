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Steve Ballmer: Windows Phone platformunun Android uygulamalarına ihtiyacı var

Microsoft'un Android uygulamalarını daha kolay bir şekilde Windows 10 mobil için yeniden geliştirilmesine imkan tanıyan Project Astoria'nın ertelenmesine, eski patron Steve Ballmer'dan itiraz geldi.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Steve Ballmer: Windows Phone platformunun Android uygulamalarına ihtiyacı var


Windows Phone platformunun yıllardır çözemediği uygulama eksikliği sorunu, olduğu gibi Windows 10 mobil platformuna da aktarılacak ve Microsoft bu açığı kapatabilmek için çeşitli yöntemler üzerinde çalışıyor. Bunlardan en önemlisi elbette evrensel uygulamalar. 

Tek bir kodlama sistemi üzerinde yazılan evrensel uygulamalar, masaüstü veya mobil cihaza göre kurulum esnasında ölçekleniyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Microsoft patronu Satya Nadella, evrensel uygulamalar ile geliştiricilere daha geniş bir hareket alanı sunduklarını düşünüyor ve uygulama mağazasının zenginleşeceğine inanıyor. 

Microsoft'un diğer bir hamlesi ise iOS uygulamalarındaki kodların pek çoğunu yeniden kullanan ve bazı optimizasyonlarla Windows 10 için de çalışır hale getiren Project Islandwood projesi. Aslında bu sıfırdan uygulama geliştirmeye benziyor ancak kodların büyük kısmı yeniden kullanıldığı için fazla zaman harcamak gerekmiyor. Bunun yanında Project Westminster da web uygulamalarını aktarıyor. 

Bununla birlikte Windows Mobile ve Windows Phone işletim sistemlerinin mimarı olan eski patron Steve Ballmer, bu hamlelerin uygulama açığını kapatmaya yeterli olmadığını belirtiyor. Ballmer'a göre Android uygulamalarının Windows mobil ekosistemine transfer edilmesi şart. 

Ballmer aslında doğrudan askıya alınan Android uygulamalarının aktarıldığı Project Astoria projesini işaret ediyor. Sizlere buradan duyurduğumuz gibi Android uygulamalarının Windows 10 mobil platformuna aktaracak olan bu proje süresiz bir şekilde ertelenmişti. Ayrıca projede çalışan pek çok mühendis de başka bölümlere kaydırılmıştı. Şu anda projenin tam olarak ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor. 

Microsoft aslında Windows 10 mobil ile mobil pazarda yeni bir sayfa açmak istiyor ancak Windows Phone ekosisteminin pazar payı nedeniyle bazı kısıtlamalar da kaçınılmaz olmaya başladı. Satya Nadella bir süre önce Nokia'nın mobil bölümünün satın alınması ile gelen çalışan kadrosundan 18500 kişiyi işten çıkarmış ve mobil bölüme olan yatırımların azaltılacağını duyurmuştu. 

Nokia döneminde olduğu gibi fazla sayıda Lumia cihazı yerine daha stratejik bir kaç model ile yola devam edilmesi planlanıyor. Artık Microsoft'un hedefi hangi platformdan olursa olsun toplamda 1 milyar Windows 10 kullanıcısına ulaşmak. Bu bakımdan Windows 10 mobil platformunun pazarda ne kadar payı olduğunun da bir önemi olmayacak.  

http://wmpoweruser.com/179829-2/ Yorum Yaz
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mcrew 3 yıl
Microsoft gitsin kumda oynasin

Microsoftun tek yaptigi dayatmayla tekelliligiyle bir seyleri zorla aldirtmak ya da pazar ustunluguyle rakiplerini batirmak.

Mobil platformunda tutunamaz. Kisacasi çöp.

gitsin Dede telefonu yapsin
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