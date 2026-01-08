Giriş
    Spotify, MSN'in sevilen özelliğini getirdi

    Spotify, platformda 40 milyon kullanıcının 340 milyondan fazla mesaj paylaştığını açıkladı. Şirket, ayrıca kullanıcıların platformdan ayrılmadan müzik paylaşmaları için yeni özellikleri duyurdu.

    spotify dinleme etkinliği özelliği Tam Boyutta Gör
    Spotify, kullanıcıların arkadaşlarının gerçek zamanlı olarak ne dinlediklerini görmelerini ve uygulamanın ortak dinleme özelliği olan Jams'i başlatmak için istek göndermelerini sağlayacak yeni Mesajlar özelliğini sunduğunu duyurdu.

    Spotify Dinleme Etkinliği ile arkadaşlarınızın ne dinlediği görün

    Dinleme Etkinliği özelliği ile o an dinlediğiniz müziği paylaşabiliyor, arkadaşlarınızın da ne çaldığını görebiliyorsunuz. Eğer hiçbir şey dinlemiyorsanız, Spotify en son çaldığınız şarkıyı gösteriyor. Bu, varsayılan olarak açık bir özellik değil yani isterseniz açıyorsunuz. Yalnız dinleme etkinliğinizi paylaşmazsanız, diğer kişilerin de dinledikleri müzikleri göremiyorsunuz. Spotify, Dinleme Etkinliği'nin yalnızca öncesinde mesajlaştığınız kişiler tarafından görülebileceğini de ekliyor.

    Arkadaşlarınızın ne dinlediğini görmek için kenar çubuğunu açıp Mesajlar bölümünü kontrol edebilirsiniz. Arkadaşınıza dokunarak dinlediği müziğe tepki verebilir, şarkıyı kendi kütüphanenize ekleyebilir ya da anında çalabilirsiniz.

    Jam isteği gönderebileceksiniz

    Yeni duyurulan diğer özellik ise; Jam isteği gönderme. Bir kişiyle mesajlaşarak ortak dinleme oturumu için istek gönderebilirsiniz. Sonrasında her katılımcı çalma listesine şarkı ekleyebilir ve her kişinin zevkine göre önerilen şarkıların listesine göz atabilir.

    Premium kullanıcılara sunulmaya başladı

    Spotify, Dinleme Etkinliği ve Jam İsteği özelliğinin, mesajlaşmanın kullanılabildiği ülkelerde Premium kullanıcılara sunulmaya başlandığını belirtiyor. Ücretsiz kullanıcılar da Jam oturumlarına katılabiliyor ancak yalnızca Spotify Premium kullanıcısından davet aldıktan sonra. Tüm bu özellikler 16 yaş ve üzeri kullanıcılara açık olacak.

