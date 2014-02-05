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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Steve Jobs, Vaio'larda OS X kullanılmasını istemişti"

5 yıl
10,2b
1
90
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple’a döndükten sonra ilk iş olarak klon Mac’leri bitiren Steve Jobs, OS X’in lisansını tek bir firmaya vermeyi çok istediği ortaya çıktı…

2011 yılında vefat eden, teknoloji dünyasının vizyoner isimlerinden biri olan Steve Jobs’ın en saygı ve hayranlık duyduğu firmalardan biri Sony idi. Sony’nin kurucusu Akio Morita ile yakın ilişkiler kuran ve aynı şekilde Morita’nın da çok sevdiği Steve Jobs'ın, Sony’ye duyduğu hayranlık ve bağlılığı farklı bir şekilde taçlandırmak istediği ortaya çıktı.

Japon yazar Nobuyuki Hayashi’nin Sony’nin başkanlarından Kunitake Ando ile yaptığı söyleşi Steve Jobs’ın Sony markasına duyduğu saygıyı, sevgiyi ve bağlılığı ortaya koydu. Söyleşide Steve Jobs’la ilgili birçok anekdot paylaşan Ando’nun paylaştığı en ilginç detay ise OS X yüklü Vaio bilgisayar oldu.

“Sony’nin kurucusu Jobs’ı çok önemsiyordu”

“Sony kurucusu Akio Morita, sadece iki Amerika’lı gence bayılıyor ve önemsiyordu: Biri Michael Jackson, diğeri ise Steve Jobs’dı.” diyen Kunitake Ando, Morita’nın hem Jobs hem de Jackson’ı sık sık Japonya’ya davet ettiğini ve onları özel olarak ağırlayarak, Sony’nin tesislerini gezdirdiğini ifade etti.

Teknolojiye yön veren bu iki isim arasındaki ilişkinin Apple ve Sony firmalarını birbirine daha yakınlaştırdığını dikkat çeken Ando, Apple’ın QuickTime ekibinin, ATRAC ses formatının geliştirilme sürecinde kendilerine yardım ettiğini belirterek; Apple mühendisleri ile Sony mühendislerinin her zaman dirsek temasında olduğunu söyledi.

“Jobs bir gün elinde OS X yüklü Vaio ile geldi”"

Kunitake Ando’nun söyleşi de paylaştığı en ilginç anekdot ise OS X’in Sony tarafından Vaio bilgisayarlardan kullanılmasıyla ilgiliydi.

Ando; “Sony üst yönetimi yeni yıl tatili ve golf turnuvası için her yıl başında Hawaii’ye giderdi. 2001 yılının başında da yine Hawaii’ye gidilmişti. Steve Jobs ve Apple’ın üst düzey bir yöneticisi daha Hawaii’ye bizimle görüşmeye gelmişti. Hem de yanında bizleri şaşırtan bir süpriz ile” diyerek Steve Jobs’ın yanında OS X ile çalışan Vaio getirdiğini ilk defa kamuoyu ile paylaştı.

Ancak Ando, OS X Vaio’yu gördükleri dönemde Sony mühendislerinin Vaio'nun yazılım ve donanım optimizasyonuyla ilgili çalışmaları tamamladıkları için bu fikrin hayata geçmediğini belirtti. Ando, ayrıca, Steve Jobs’ın getirdiği Vaio’nun muhtemelen Intel tabanlı olduğunu ve Apple’ın Intel – OS X uyumluluğunu yaklaşık 4 sene kamuoyundan sakladığını düşündüğünü ifade etti.

 “Jobs, dönem dönem bizi ziyaret ederdi.”

Jobs’ın Sony ile ilgili her zaman olumlu görüşleri olduğunu belirten Ando “Steve, beklenmedik bir anda beni arar “Sizi bugün ziyaret edebilir miyim?” diye sorardı. Sony tesislerini gezerken “Yapmak istediğim her şey Sony’de yapılmış aslında” diyen Ando, “En yeni ürünlerimizi Jobs’a gösterirdim. Fakat şaşırtıcı şekilde yeni ürünlerimizin birçoğunun tüm detaylarını bilirdi.” diyerek Steve Jobs’ın Sony’yi her zaman takip ettiğini söyledi.

Steve Jobs’ın, Sony’nin her ürünü hakkında bir fikri olduğunu belirten Ando, Jobs’ın PSP’yi gördüğü ilk an kendilerine “Neden disk kullanıyorsunuz ki? Diskler geçmişte kaldı” dediğini anımsıyor.

“Fotoğraf makinelerinde GPS fikrinin sahibi aslında Jobs”

Steve Jobs’ın teknolojiye katkısının sadece Apple’da yaptıkları ile sınırlı olmadığını söyleyen Ando, bu tezine örnek olarak Cybershot kameralarında GPS kullanılmasını gösterdi.

Ando, Steve Jobs’ın Cybershot’ı ilk defa gördüğünde “Bunun içerisinde GPS olsaydı, hayatımın her bir anını kaydeder, hiç yanımdan ayırmazdım” diyerek dijital kameralarda GPS kullanılma fikrinin Jobs’a ait olduğunu söyledi.  Steve Jobs’ın bu fikriyle ilgili hemen çalışmalara başladıklarını belirten Ando, sonuç olarak Sony’nin dahili GPS’e sahip birçok kamera satışa sunduğunu belirtti.

Haberdeki fotoğraf: Steve Jobs, Sony'nin kurucusu Akio Morita'nın vefatından sonra baş sağlığı dileklerini sunarken...


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mert1907 5 yıl en beğenilen
Japonlar caliskanliklari ve zekalariyla saygi duyulacak bi millet.
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SudaEriyenAspirin 5 yıl
bombanın pimini çekip gidiyorum
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3 Yanıt Yanıtla +28
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M.E.S.A.R.S 5 yıl
Keşke olsaydı..
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1 Avatar
ajdarvevo 4 yıl
2 sevdiğim firma
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engurlu 4 yıl
Belli birbirlerini sevdikleri..

Sony nin cihazini alip oldugu gibi koymuslar adini da İphone 4 yapmislar..
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Steve Paul Jobs 4 yıl engurlu
engurlu

Belli birbirlerini sevdikleri..

Sony nin cihazini alip oldugu gibi koymuslar adini da İphone 4 yapmislar..
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kalbimi kırdın
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ugur@ 4 yıl
iPhone almasam terai him Sony olirdu

Sony w810 telefonu 2005 te aldIm ve Su an abim 2. Telefon oLarak Kullaniyor. Telefon superdi ve hala super .

Sony vaio du hep sevmisimdir Ama zamaninda param yetmiyordu . Win8 cikinca karar verdim kullanmamak icin ve MacBook pro aldim. Hp notebook Ile beraber kullaniyorum . Hp hi kapatip mac acinca odada bi sessizlik oluyor . Hic ses yok

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fthkn 4 yıl
Her yıl başı Hawaii. Oh ne güzel. Dünya sanki bu teknoloji simsarları için var. Yaptıkları belli bir teknolojik potansiyeli doğru yöne kaydırmak ve parçaları bir araya getirmek. GÖzün kör olsun kapitalizm. Şirketler de yerin dibine batsın.
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etlik 5 yıl
Makaleye göre; sony Vaio serisini satmaya karar verdi, sadece tv bazında ilerleyeceğini duyurdu. S.Jobs ölmeseydi belki satabilirlerdi.
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ploto 5 yıl
vaio nun satılması normaldir bence pc dünyası kan kaybediyordu hala daha öyle hp de zor durumda zaten son dönemde.... japon mühendisler herzaman ileriyi görür ...zaten tüsünamiden sonra zor toparlandılar pil fabrikaları.borsada değer kaybetmeleri gibi... zaten vaio üst seviye ürünleri zengin müşterilere hitap ediyordu firmanın giriş seviyeleri bile rakiplerinden kaliteliydi
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denixt 5 yıl
sony vaio nun piyasadan çekilmesine çok üzüldüm gerçekten…. sony kadar işini doğru dürüst yapan kaç firma varki dünyada adamlar tasarım mucidiydi çok uçuk lüks tasarımları vardı öte yandan apple yaratıcısı steve jobs un sony hayranı olduğuna hiç şaşırmadım çünkü dünyada kalite denince sony ve apple var sony diğerleri gibi teknoloji üretmez yaratır sloganındaki gibi MAKE BELİEVE
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bkaakco 5 yıl
Olsa iyi olurmuş. Standart PC donanımı + MAC OS. Kim denemek istemez ki?
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Götterfunken 5 yıl
Bir gün sony center'a gitmiştim,adam "Steve Sony'e özenerek şirketi kurmuştu" dedi













[>:]

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Apple Specialist 5 yıl
İki tane vaio var yinede ipad kullanıyorum
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Bahaeddin91 5 yıl Apple Specialist
Apple-Apple

İki tane vaio var yinede ipad kullanıyorum

Tablet(ipad) ile dizüstü bilgisayarın kullanım amaçları farklıdır. Birisinde Office'de doküman açabildiğin sürede, diğerinde dokümanı özelleştirirebilirsiniz. Bu yüzden böyle bir kıyaslama yapmak yanlış olur. Tablet daha çok internet ve slayt izletmek ve taşınabilirlik için yapılmış, online olmayı sağlayan cihazlardır.

Bilgisayarı sadece facebook ve twitterdan ibaret sananların buralarda olması ve yorum yapması gerçekten şaşırtıcı. Eğer amaç sosyal medya ise yanında vaio taşımanın mantığı yok zaten.
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