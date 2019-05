"Steve Jobs, Vaio'larda OS X kullanılmasını istemişti"

Apple’a döndükten sonra ilk iş olarak klon Mac’leri bitiren Steve Jobs, OS X’in lisansını tek bir firmaya vermeyi çok istediği ortaya çıktı…

2011 yılında vefat eden, teknoloji dünyasının vizyoner isimlerinden biri olan Steve Jobs’ın en saygı ve hayranlık duyduğu firmalardan biri Sony idi. Sony’nin kurucusu Akio Morita ile yakın ilişkiler kuran ve aynı şekilde Morita’nın da çok sevdiği Steve Jobs'ın, Sony’ye duyduğu hayranlık ve bağlılığı farklı bir şekilde taçlandırmak istediği ortaya çıktı.

Japon yazar Nobuyuki Hayashi’nin Sony’nin başkanlarından Kunitake Ando ile yaptığı söyleşi Steve Jobs’ın Sony markasına duyduğu saygıyı, sevgiyi ve bağlılığı ortaya koydu. Söyleşide Steve Jobs’la ilgili birçok anekdot paylaşan Ando’nun paylaştığı en ilginç detay ise OS X yüklü Vaio bilgisayar oldu.

“Sony’nin kurucusu Jobs’ı çok önemsiyordu”

“Sony kurucusu Akio Morita, sadece iki Amerika’lı gence bayılıyor ve önemsiyordu: Biri Michael Jackson, diğeri ise Steve Jobs’dı.” diyen Kunitake Ando, Morita’nın hem Jobs hem de Jackson’ı sık sık Japonya’ya davet ettiğini ve onları özel olarak ağırlayarak, Sony’nin tesislerini gezdirdiğini ifade etti.

Teknolojiye yön veren bu iki isim arasındaki ilişkinin Apple ve Sony firmalarını birbirine daha yakınlaştırdığını dikkat çeken Ando, Apple’ın QuickTime ekibinin, ATRAC ses formatının geliştirilme sürecinde kendilerine yardım ettiğini belirterek; Apple mühendisleri ile Sony mühendislerinin her zaman dirsek temasında olduğunu söyledi.

“Jobs bir gün elinde OS X yüklü Vaio ile geldi”"

Kunitake Ando’nun söyleşi de paylaştığı en ilginç anekdot ise OS X’in Sony tarafından Vaio bilgisayarlardan kullanılmasıyla ilgiliydi.

Ando; “Sony üst yönetimi yeni yıl tatili ve golf turnuvası için her yıl başında Hawaii’ye giderdi. 2001 yılının başında da yine Hawaii’ye gidilmişti. Steve Jobs ve Apple’ın üst düzey bir yöneticisi daha Hawaii’ye bizimle görüşmeye gelmişti. Hem de yanında bizleri şaşırtan bir süpriz ile” diyerek Steve Jobs’ın yanında OS X ile çalışan Vaio getirdiğini ilk defa kamuoyu ile paylaştı.

Ancak Ando, OS X Vaio’yu gördükleri dönemde Sony mühendislerinin Vaio'nun yazılım ve donanım optimizasyonuyla ilgili çalışmaları tamamladıkları için bu fikrin hayata geçmediğini belirtti. Ando, ayrıca, Steve Jobs’ın getirdiği Vaio’nun muhtemelen Intel tabanlı olduğunu ve Apple’ın Intel – OS X uyumluluğunu yaklaşık 4 sene kamuoyundan sakladığını düşündüğünü ifade etti.

“Jobs, dönem dönem bizi ziyaret ederdi.”

Jobs’ın Sony ile ilgili her zaman olumlu görüşleri olduğunu belirten Ando “Steve, beklenmedik bir anda beni arar “Sizi bugün ziyaret edebilir miyim?” diye sorardı. Sony tesislerini gezerken “Yapmak istediğim her şey Sony’de yapılmış aslında” diyen Ando, “En yeni ürünlerimizi Jobs’a gösterirdim. Fakat şaşırtıcı şekilde yeni ürünlerimizin birçoğunun tüm detaylarını bilirdi.” diyerek Steve Jobs’ın Sony’yi her zaman takip ettiğini söyledi.

Steve Jobs’ın, Sony’nin her ürünü hakkında bir fikri olduğunu belirten Ando, Jobs’ın PSP’yi gördüğü ilk an kendilerine “Neden disk kullanıyorsunuz ki? Diskler geçmişte kaldı” dediğini anımsıyor.

“Fotoğraf makinelerinde GPS fikrinin sahibi aslında Jobs”



Steve Jobs’ın teknolojiye katkısının sadece Apple’da yaptıkları ile sınırlı olmadığını söyleyen Ando, bu tezine örnek olarak Cybershot kameralarında GPS kullanılmasını gösterdi.

Ando, Steve Jobs’ın Cybershot’ı ilk defa gördüğünde “Bunun içerisinde GPS olsaydı, hayatımın her bir anını kaydeder, hiç yanımdan ayırmazdım” diyerek dijital kameralarda GPS kullanılma fikrinin Jobs’a ait olduğunu söyledi. Steve Jobs’ın bu fikriyle ilgili hemen çalışmalara başladıklarını belirten Ando, sonuç olarak Sony’nin dahili GPS’e sahip birçok kamera satışa sunduğunu belirtti.

Haberdeki fotoğraf: Steve Jobs, Sony'nin kurucusu Akio Morita'nın vefatından sonra baş sağlığı dileklerini sunarken...