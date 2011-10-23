Steve Jobs'un resmi biyografi kitabı yarın çıkıyor

5 Ekim'de hayata gözlerini yuman Apple'ın efsanevi tepe yöneticisi Steve Jobs'un resmi biyografi kitabı yarın satışa sunuluyor. Çalışmaları çok uzun süre önce başlayan kitap, Steve Jobs'la iki yıldan uzun süre boyunca yapılan kırktan fazla röportajın yanı sıra akrabaları, iş arkadaşları ve rakipleriyle yapılan görüşmeleri temel alıyor.

Şu anda Aspen Enstitüsü'nun tepe yöneticisi olan aynı zamanda CNN’de başkanlık ve Time dergisinde sorumlu yazı işleri müdürlüğü yapmasının yanı sıra türünün en başarılı örnekleri arasında yer alan Benjamin Franklin ve Albert Einstein biyografilerine imza atan Walter Isaacson tarafından kaleme alınan kitap, büyük bir merakla bekleniyor.

Kitabın yazılma sürecinde önemli katkıları bulunan Steve Jobs'un, buna rağmen kitaba herhangi bir müdahelede bulunmadı hatta yayınlanmadan önce kitabı okuma hakkını dahi istemedi. Kitap için herhangi bir sınır koymak yerine yazara görüş veren insanları dürüst olmaya teşvik eden Jobs; "Gurur duymadığım bir sürü şey yaptım, örneğin 23 yaşındayken kız arkadaşımı hamile bırakmam ve sonrasındaki tavrım bunlardan biri... Ama öğrenilmesine izin veremeyeceğim kadar kötü sırlarım yok." diyerek yaklaşımını gözler önüne serdi.

Domingo Yayınevi tarafından ülkemize getirilen ve dilimize çevirisi Dost Körpe tarafından yapılan 550 sayfalık kitabın Türkçe versiyonu için kısa bir süre daha beklememiz gerekecek. Resmi çıkış tarihi aslında daha ileri bir tarih (21 Kasım) için planlanan ancak Steve Jobs'un hayata gözlerini yummasını ardından çıkışı erkene alınan kitabın son kısımları uluslararası pek çok yayınevine birkaç hafta önce iletildiği için pek çok ülkedeki yerelleştirme çalışmaları sürüyor. Yayınevi'nden yapılan açıklamaya göre kitabın Türkçe versiyonu, Kasım ayının ilk haftasında raflardaki yerini almış olacak.





Bu arada Domingo Yayınevi, Steve Jobs'un meşhur siyah boğazlı kazağı için kitaptaki ilgili bölümden ufak bir kısmı da yayınladı;





"... Ama bu süreçte Miyake’yle arkadaş oldu ve onu düzenli olarak ziyaret etmeye başladı. Kendine bir üniforma yaptırmayı da düşünmeye başlamıştı, hem gündelik hayatta rahat olacağı için (öne sürdüğü sebep buydu), hem de kendine özgü bir tarzı olacağından. "Dolayısıyla Issey’e beğendiğim siyah boğazlı kazaklarından yapmasını istedim ve yüz tane filan yaptı." Jobs bu öyküyü duyunca şaşırdığımı fark edip, dolabında istiflenmiş kazakları gösterdi. “İşte bunları giyiyorum,” dedi. "Ömür boyu yetecek kadar var.""





Kaynak;

http://www.domingo.com.tr/?products=steve-jobs