Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steve Jobs'un resmi biyografi kitabı yarın çıkıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,6b
1
61
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
5 Ekim'de hayata gözlerini yuman Apple'ın efsanevi tepe yöneticisi Steve Jobs'un resmi biyografi kitabı yarın satışa sunuluyor. Çalışmaları çok uzun süre önce başlayan kitap, Steve Jobs'la iki yıldan uzun süre boyunca yapılan kırktan fazla röportajın yanı sıra akrabaları, iş arkadaşları ve rakipleriyle yapılan görüşmeleri temel alıyor.
Şu anda Aspen Enstitüsü'nun tepe yöneticisi olan aynı zamanda CNN’de başkanlık ve Time dergisinde sorumlu yazı işleri müdürlüğü yapmasının yanı sıra türünün en başarılı örnekleri arasında yer alan Benjamin Franklin ve Albert Einstein biyografilerine imza atan Walter Isaacson tarafından kaleme alınan kitap, büyük bir merakla bekleniyor.
Kitabın yazılma sürecinde önemli katkıları bulunan Steve Jobs'un, buna rağmen kitaba herhangi bir müdahelede bulunmadı hatta yayınlanmadan önce kitabı okuma hakkını dahi istemedi. Kitap için herhangi bir sınır koymak yerine yazara görüş veren insanları dürüst olmaya teşvik eden Jobs; "Gurur duymadığım bir sürü şey yaptım, örneğin 23 yaşındayken kız arkadaşımı hamile bırakmam ve sonrasındaki tavrım bunlardan biri... Ama öğrenilmesine izin veremeyeceğim kadar kötü sırlarım yok." diyerek yaklaşımını gözler önüne serdi.
Domingo Yayınevi tarafından ülkemize getirilen ve dilimize çevirisi Dost Körpe tarafından yapılan 550 sayfalık kitabın Türkçe versiyonu için kısa bir süre daha beklememiz gerekecek. Resmi çıkış tarihi aslında daha ileri bir tarih (21 Kasım) için planlanan ancak Steve Jobs'un hayata gözlerini yummasını ardından çıkışı erkene alınan kitabın son kısımları uluslararası pek çok yayınevine birkaç hafta önce iletildiği için pek çok ülkedeki yerelleştirme çalışmaları sürüyor. Yayınevi'nden yapılan açıklamaya göre kitabın Türkçe versiyonu, Kasım ayının ilk haftasında raflardaki yerini almış olacak.

Bu arada Domingo Yayınevi, Steve Jobs'un meşhur siyah boğazlı kazağı için kitaptaki ilgili bölümden ufak bir kısmı da yayınladı;

"... Ama bu süreçte Miyake’yle arkadaş oldu ve onu düzenli olarak ziyaret etmeye başladı. Kendine bir üniforma yaptırmayı da düşünmeye başlamıştı, hem gündelik hayatta rahat olacağı için (öne sürdüğü sebep buydu), hem de kendine özgü bir tarzı olacağından. "Dolayısıyla Issey’e beğendiğim siyah boğazlı kazaklarından yapmasını istedim ve yüz tane filan yaptı." Jobs bu öyküyü duyunca şaşırdığımı fark edip, dolabında istiflenmiş kazakları gösterdi. “İşte bunları giyiyorum,” dedi. "Ömür boyu yetecek kadar var.""

Kaynak;
http://www.domingo.com.tr/?products=steve-jobs

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
karaköy_soğancısı 8 yıl en beğenilen
mesela somalideki açlığı bitirse deprem ve tsunamiden kırılan ülkelere yardım edip sefaleti durdursa bu adamı böyle tanısak yemin ederim arkasından dökdüğüm göz yaşlarımdan kör olabilirdim gerçekten çok büyütüyolar şimdi diceksiniz yok iphone ipod icad etti vs... eee banane sanane sanki bedavamı veriyo şuanki haline bakılacak olursak bu adamın ölmesine üzülmedim kendi şirketini sürekli zengin edip kendinden başka bi işe yaramayan yardım edemeyen adama nie üzüliğim ?
bu düşüncelerim tüm büyük şirketler için geçerlidir...bakınız 24 tane şehit verdik bukadar konuşulmadı(ki) bu insanlar bizim için feda ettiler kendilerini sadece o şehit günü kuru bir başsağılığı ile başlık açıldı okadar...
burda samsung iphone htc google die birbirinizi yiğeceğinize o zamanı nası memlekete faydalı olurum diye geçinin herkeze çok yararı olur yarın birgün Allah korusun bi savaş çıksa birşey olsa sizi ios lar amoled ekranlar androidler kurtarmıcak bi aptal cihaz için kalbini kırdığın aşşağıladın o karşındaki adam kurtarcak seni ;)
KUSURA BAKMAYIN SON GÜNLERDE BU SAÇMA KAVGALARA İTAFEN YAZDIM BUNU SAYGILAR.
mesela somalideki açlığı bitirse deprem ve tsunamiden kırılan ülkelere yardım edip sefaleti durdursa bu adamı böyle tanısak yemin ederim arkasından dökdüğüm göz...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asukrumercan 8 yıl
Bazi insanlar hayatimizi degistirir, Steve Jobs bunlardan biriydi.

Bu insana deger vermeyenler, Einstein'a da vermez, Edison'a da vermez, Tesla'ya vermez liste boyle uzayip gider.

Bu insanlar icin hicbir seyin degeri de yoktur zaten, herseyi asagilamayi adet edinmislerdir. Buna ragmen bu konularda konusmayi da severler..

Yine bu arkadaslar muzige, guzel sanatlara, verilen emege de deger vermezler.

Bu arkadaslar ayni zamanda kendilerine yapilan haksizliklara da en cok sikayet edenlerdendirler. Bilmezler ki saygi gormek icin once herseye, herkese saygili olacaksin ve sevgi besleyeceksin..


Sizlerden ne yazik ki ortadogu 'da cok var, bu sebeple ortadogu ortadogu olarak kaliyor. Herkes mutsuz, herkes birbirinden sikayetci..

Bazi insanlar hayatimizi degistirir, Steve Jobs bunlardan biriydi.Bu insana deger vermeyenler, Einstein'a da vermez, Edison'a da vermez, Tesla'ya ve...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xanu 8 yıl
Steve jobs a kapitalist diyen arkadaşlar ancak kitabını okuduktan sonra göreceksiniz ki bu adam öksüz, ve işçi bir aile tarafından evlat ediniliyor hayat değil sıfırdan -1 den başlıyor üniversiteyi üvey ailesine yük olmamak adına bırakmak zorunda kalıyor daha entegrelerin bile olmadığı bir dönemde bir bilgisayar hayal ediyor genelde tasarımla ilgilenmiş asıl işi yapangenelde wozniak aslında ama bu adam hinistnı yalınayak dolaşarak fakirliğin ne olduğun görmüş de bir insna aslında uyuşturcu problemleride olmuş bir dönem yani herşeyi yaşamış bir insan, bu adamı özel yapan apple gibi bir dev yaratıp , kendi yarattığı şirketten kovulduktan sonra 15 sene içerisinde sıfırdan başlayarak Pixar gibi ikinci bir dev yaratmış ve Dşsneyi bile gölgede bırakmış olması , yani işin ipadi iphonuna gelene kadar buadamın ibretlik bir hikayesi var herkese tavsiye ederim işin teknoloji kısmı bir tarafa çok şeyler yaşamış bir adam. öyle manyak bir adamki hep imkansızı istemiş, ve mümkin olduğuna etrafındaki herkesi inandırmış bir insan.
Steve jobs a kapitalist diyen arkadaşlar ancak kitabını okuduktan sonra göreceksiniz ki bu adam öksüz, ve işçi bir aile tarafından evlat ediniliyor hayat değil ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Zulqarnein 6 yıl
ben bir adet edindim gayet sürükleyici güzel bir kitap tam bir başarı öyküsü. herkese tavsiye ederim .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl

kitabı www.ucuzkitapal.com sitesinden aldım okudum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderwatcher 7 yıl
Rahmetli çenesindeki siyah noktayı sıkarken... Puhahahaha ilahi bu poz ne böyle yahu? Ne kadar entelim pozu mudur bu? Stephen King de verirdi böyle pozları. Güldüm akşam akşam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 7 yıl

bluelizard17 : Bu yazi yalan. Sonradan ortaya cikti zaten. Steve Jobs'in veya esinin ermenilikle uzak yakin alakasi yok. Olsa da onemi yok tabi, ama bizim ulkemizde oyle, insanlari milliyetlerine dinlerine cinsel tercihlerine gore degerlendiren cahil bir toplumuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sturan78 7 yıl
kitabı www.acelegelsin.com sitesinden aldım okudum
acelegelsin.com/...
fiyatı diğer sitelere göre çok uygun arkadaşlar tavsiye ederim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alper Tunga NOYAN 7 yıl sturan78
sturan78

kitabı www.acelegelsin.com sitesinden aldım okudum

acelegelsin.com/...

fiyatı diğer sitelere göre çok uygun arkadaşlar tavsiye ederim

Hadi bakalım aldık,hayırlısı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LaurenLee 8 yıl
Bende bugun aldim kitabi 32 liraya D&R dan .okumaya basladim cok zevkli giDiyor bakalim ilk defa bi kitabi okuyup bitirmek istiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wapcep_scrol 8 yıl
Netten almak istiyorum, nerden alabilirim. 32 lira aslında baya pahalı gibi.

D&R in web sitesinde e-kitap 21 tl, birde ciltsiz olarak 23 tl den satışa sunulmus.
Ciltsiz olanın ne farkı var :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cefakar. 8 yıl
sonunda kitabı bitirmiş oldum...
ne kontrolsüz insanmış yahu.sevdiği şeye harika diyip sevmediği şeye 'boktan' diyor,olay çıkartıyor ardından sakinleşiyor.2 gün sonra da bi fikrim var deyip boktan dediği fikri anlatıyordu...
...ama hakkını yemeyelim.Herşeyin en sadesini,en kullanışlısını,en zarifini,en kusursuzunu yapmaya çalışmış ve başarmışlar.başarmışlar diyorum çünkü ürünleri yapan sadece o değil,eğittiği ekibiydi.her detaya odaklanmaktan kaçınmıyor ve kullanıcı dostu yapmaya çalışıyor...

...bi de şu meyve diyetini yapmamış olaydı kanseri hiç yaşamazdı ve en az 10-15 yıl daha Apple'ı yönetmiş olurdu...bence ölse de apple iyi yerlere geldi.iflasın eşiğindeki firmayı dünyanın en büyük teknoloji şirketi oldu ve hırsız microsofta büyük bir kapak etti de arttı bence...

şimdilik bukadar yazsam yeter.fazlasıyla spoiler yapmış oldum.daha fazlasını isteyen alsın kitabı okusun...

son olarak da LSD kullanmayın!..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 8 yıl
ben de 200 uncu sayfaya filan geldim

Komik seyler de var :)
Xerox daki arayuzun Xerox tarafindan baski terminalleri icin kullanilacak olmasina cok kizmis heralde ki Xerox ta calisanlari Apple a alirken dedigi laf:

' O kagit kafalilarla boktan yerde mi calisacaksiniz. Gelin Apple'da calisin' :D

Macintosh un gelistirilme hikayesi de herseyiyle muhtesem.
Su anki bilgisayar konseptindeki hersey Steve Jobs un manyakca iteklemesiyle olmus.
Kenarlari yuvarlatilmis dortgen seklindeki ikonlar mesela, ekipte herkes 'oyle sey mi olur' demis, Steve Jobs muhendislerden birini disari cikarip yarim saat icinde 17 tane koseleri yuvarlatilmis dortgen gostermis. :)

Ayrica is gorusmesine gelen adama ilk soru olarak 'bakir misin' demesi de gulumsetti beni :D

He bir de, Silikon Vadisi korsanlari filminde oldukca gerceklik payi varmis, bu da sasirtti beni.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vipracing 8 yıl
170 inci sayfa civarındayım güzel gidiyor kitap.Hatta yer yer oldukça komik detaylar var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
explorerAA 8 yıl
ikinci gunumde 370 sayda felan okudum cok surukleyici bir kitap, e kitap olarak satin almanizi oneririm :)

Hem teknoloji tarihini ogreniyosunuz hemde Steve urun ve yasam felsefesini, kesinlikle okunmasi gereken bir eser.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beytepeli06 8 yıl
ölüm on/off butonu gibidir.tık off olur gidersiniz. işte bu yüzden apple cihazlarına on off butonu koymadım.


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci541 8 yıl
İngilizcesini indirdim 370. sayfadayım. Çok sürükleyici bir anlatıma sahip bir kitap olmuş. 7. inç ucuz bir android tablette gayet güzel okunuyor. Tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lewis Hamilton 8 yıl
Ben okumam o kadar önemli değil bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electrostatic 8 yıl
adamın ölümü apple a yarıycak.satışları daha da artar artık.ölüsü bile para eden adam steve jobs.ama sadece para,başka bir şey değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WILLIAMs 8 yıl electrostatic
electrostatic

adamın ölümü apple a yarıycak.satışları daha da artar artık.ölüsü bile para eden adam steve jobs.ama sadece para,başka bir şey değil.

Olayın özeti bu olsa gerek.. Para para para.. Gerisi palavra.. Dinleri imanları para..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
27558 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, steve jobs ve
2 etiket daha kitap Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Nvidia: Tegra 3 konsol kalitesinde grafik sunacak, işte ilk video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim