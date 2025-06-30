Anthropic, yapay zeka eğitimi için milyonlarca kitabı yok etti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Anthropic, yapay zeka modeli Claude’u eğitmek için milyonlarca fiziksel kitabı parçalayıp yok etti. Şirketin bu radikal yöntemi, ABD’deki bir telif hakkı davasında açığa çıktı. İlginçtir ki mahkeme bu uygulamayı "adil kullanım" kapsamında değerlendirerek Anthropic’e kısmi bir yasal zafer sağladı.

Kitaplar tarandı ve yok edildi

Anthropic, ChatGPT rakibi olan Claude'u eğitmek için milyonlarca kitap satın aldı. Bu kitaplar, sayfaları ciltlerinden kesilerek tarandı ve dijitalleştirildikten sonra fiziksel olarak imha edildi. Şirket, taradığı kitapları kamuyla paylaşmayı da düşünmüyor.

Bununla birlikte ABD Bölge Yargıcı William Alsup, Anthropic’in satın aldığı kitapları yazar izni olmadan kullanmasının yasal olduğunu belirtti. Karar, yapay zeka sektörünün telifli verileri kullanma konusundaki en büyük engellerinden birinin aşılmasına da önayak olmuş olacak. Artık Anthropic gibi şirketler, yazar veya yayınevine haber vermeden, yalnızca satın alarak kitapları eğitim verisi olarak kullanabilecek.

Her şey, her yerde, aynı anda ortalama hale geliyor 2 gün önce eklendi

Bu karar, "ilk satış doktrini" adı verilen bir hukuk kuralına dayandırılıyor. Doktrin, bir eserin yasal sahibine eseri dilediği gibi kullanma hakkı tanıyor. Bu sayede ikinci el kitap satışları da mümkün olabiliyor. Bu açığı kötü niyetle kullanıp kullanmamak ise yapay zeka şirketlerine kalıyor.

Yazarlar, yayıncılar ve arşivciler ise kitapların fiziksel olarak imha edilmesini hem etik dışı hem de gereksiz buluyor. Ancak mesele burada bitmiyor. Claude AI’nin eğitiminde korsan kitap arşivlerinin de kullanıldığı ortaya çıktığı için şirket aralık ayında yeni bir davayla karşı karşıya. Mahkeme, bu korsan kullanımla ilgili kısmı yasadışı buldu ve Anthropic’in her bir izinsiz kitap için 150 bin dolara kadar tazminat ödemesi gerekebileceğini belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Anthropic, yapay zeka eğitimi için milyonlarca kitabı yok etti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: