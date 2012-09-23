Stormax 9.7 inç tablet video inceleme

kabus1 1.oyunun ismini söyleyebilir misiniz? bu arada bende bugün aldım bu markanın 10.1'' lik olanını içerisinden salladığımda tıkırtı gelio tamamen hayal kırıklığı..
lavaboo By_Forex Arkadaşlar, peki siz olsanız bu iki arasından hangisini seçerdiniz. pcdepo.com/... eksenbilgisayar.com/...iki tabletide ayni ithalatçı getiriyor ikiside ayni tablettir yalnız stormaxda bletooth da vardır dolayisiyle stormax derim ben kullaniyorum gayet iyi cihazdır
By_Forex Arkadaşlar, peki siz olsanız bu iki arasından hangisini seçerdiniz. pcdepo.com/... eksenbilgisayar.com/...
lavaboo lavaboo By_Forex Arkadaşlar, peki siz olsanız bu iki arasından hangisini seçerdiniz. pcdepo.com/... eksenbilgisayar.com/...iki tabletide ayni ithalatçı getiriyor ikiside ayni tablettir yalnız stormaxda bletooth da vardır dolayisiyle stormax derim ben kullaniyorum gayet iyi cihazdır özelliklere bakarak burda hı level tercih edilir çünki hı level tİşlemciRockchip 3066, Cortex A9 Dual Core 1.6GHz GPU işlemci özellikleri var stormax ise : BOXCHIP A10 1.0 GHZ tek çekirdek işlemciye sahiptir dolayisiyle hı level tercih edilmelidir. yalnız stormaxin şu modelide var ikisinden biri tercih edilcekse tabiki stormaxi tercih ederdim sahibinden.com/... STORMAX T9701 1GB 16GB 9.7'' Multitouch Android 4.0 Ice Cream Sandwich . 9.7'' IPSMultitouch kapasitif Ekran . 1024'' 768 Piksel 4.3 Görüntü . Rockchip 3066 Cortex A9 Çift Çekirdek 1.6GHZ GPU 400 MHZ ''4 . DDR3 1GB Bellek . Standart 16GB FLASH Hafıza . WIFI : IEEE802. 11B/G/N Kablosuz Bağlantı . Çoklu Dil Desteği . Harici 3G Desteği . Mini USB X 2 / HDMI X 1 / Stereo Audio Out X 1 / Mıcrophone X 1 / BLUETOOTH . Kart Yuvası TF X 1 (Maximum 32 GB) Yükseltilebilir . Ön Kamera 0.3 MP Arka Kamera 2.0 MP . Desteklenen Ses Dosyası Formatları: MP3 , WMA , MP2 , OGG , AAC , M4A , MA4 , FLAC , APE , 3GP , WAV , . Desteklenen Video Format dosyaları : (1080P) AVI (H264 DIVX , DIVX , XVID , m , mvb , VMV , MOW , MP4 , (H264 , MPEG , XVID) DAT (VCD) , VOB (DVD) , MPEG , MPG , FLV , (H263 , H264) , ASF , TS , TP , 3GP . Desteklenen Fotğraf Dosya Formatları : JPG , JPEG , GIF , BMP , PNG . Support 1080P Video Çıkışı . Şarj Edilebilir Li-Polyer Pil : 7000mAh/ 5V 3 Ah . Otomatik Dört Yöne Ekran Döndürme . Desteklenen Uygulamalar : Word , Excel , PPT , PDF, MSN , Skype .
lavaboo By_Forex Arkadaşlar, peki siz olsanız bu iki arasından hangisini seçerdiniz. pcdepo.com/... eksenbilgisayar.com/...iki tabletide ayni ithalatçı getiriyor ikiside ayni tablettir yalnız stormaxda bletooth da vardır dolayisiyle stormax derim ben kullaniyorum gayet iyi cihazdır
resfaction bu tablet projeksiyona bağlanıyor mu? cevabınız hayırsa projeksiyona bağlanan uygun fiyatlı bildiğiniz tablet var mı?
illiminatucu çabuk ısınma sorunu varmı ?
BİM den aldınız herhalde... O cihaz için yorumlar çok iyi değildi... 9.7 inchlik bu modeli ile arasında dağlar kadar fark var... Bu aletlerin Teknik Servisi baya iyi bir firma ya ürünü değiştirin yada teknik servise gönderin. BİM deki 10.1 liği aldıysanız bence hemen değiştirin iade edin, A101 deki Volar modeli de bu Stormax ile aynı itjalatçı ve teknik servise ait ve o cihaz bu aldığınızdan daha süper.
özelliklere bakarak burda hı level tercih edilir çünki hı level tİşlemciRockchip 3066, Cortex A9 Dual Core 1.6GHz GPU işlemci özellikleri var stormax ise : BOXCHIP A10 1.0 GHZ tek çekirdek işlemciye sahiptir dolayisiyle hı level tercih edilmelidir. yalnız stormaxin şu modelide var ikisinden biri tercih edilcekse tabiki stormaxi tercih ederdim
sahibinden.com/...
STORMAX T9701 1GB 16GB 9.7'' Multitouch Android 4.0 Ice Cream Sandwich
. 9.7'' IPSMultitouch kapasitif Ekran
. 1024'' 768 Piksel 4.3 Görüntü
. Rockchip 3066 Cortex A9 Çift Çekirdek 1.6GHZ GPU 400 MHZ ''4
. DDR3 1GB Bellek
. Standart 16GB FLASH Hafıza
. WIFI : IEEE802. 11B/G/N Kablosuz Bağlantı
. Çoklu Dil Desteği
. Harici 3G Desteği
. Mini USB X 2 / HDMI X 1 / Stereo Audio Out X 1 / Mıcrophone X 1 / BLUETOOTH
. Kart Yuvası TF X 1 (Maximum 32 GB) Yükseltilebilir
. Ön Kamera 0.3 MP Arka Kamera 2.0 MP
. Desteklenen Ses Dosyası Formatları:
MP3 , WMA , MP2 , OGG , AAC , M4A , MA4 , FLAC , APE , 3GP , WAV ,
. Desteklenen Video Format dosyaları :
(1080P) AVI (H264 DIVX , DIVX , XVID , m , mvb , VMV , MOW , MP4 , (H264 , MPEG , XVID) DAT (VCD) , VOB (DVD) , MPEG , MPG , FLV , (H263 , H264) , ASF , TS , TP , 3GP
. Desteklenen Fotğraf Dosya Formatları :
JPG , JPEG , GIF , BMP , PNG
. Support 1080P Video Çıkışı
. Şarj Edilebilir Li-Polyer Pil : 7000mAh/ 5V 3 Ah
. Otomatik Dört Yöne Ekran Döndürme
. Desteklenen Uygulamalar :
Word , Excel , PPT , PDF, MSN , Skype
.
peki siz stormaksın rockchip 3066 işlemciye ve bluetooth'a sahip modelini nereden aldınız acaba?
hdmı çıkışı var hdmı girişi olan bütün projeksiyon , tv ve monitorlere baglayabilirsiniz
test edildi ısınma sorunu yok
sahibinden.com/...