Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Stormax 9.7 inç tablet video inceleme

6 yıl
41,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda özellikle fiyat/performans iddiasıyla dikkat çeken Android işletim sistemli Stormax tableti sizler için inceledik.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 6 yıl
ben bu tabletten aldım hiçte memnun deilim sarjı gitmiyorrr benım e birlikte alan arkadaşlarda memnun deil yetkili servisler sizee cvp vermıyorrr ürün idade olarak kabul edilmiyorr ve sonuç suan tableti hiç bir şekilde kulanamıyorum tek çare TÜKETİCİ HAKLARI yetkili servıs ilgilenmıyorsa ilgilenecek yer tuketici hakları sonuçta para verdıgım şeyi kulanmaıyoeummm.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kabus1 6 yıl
1.oyunun ismini söyleyebilir misiniz? bu arada bende bugün aldım bu markanın 10.1'' lik olanını içerisinden salladığımda tıkırtı gelio tamamen hayal kırıklığı..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x-calibur 6 yıl kabus1
kabus1

1.oyunun ismini söyleyebilir misiniz? bu arada bende bugün aldım bu markanın 10.1'' lik olanını içerisinden salladığımda tıkırtı gelio tamamen hayal kırıklığı..

BİM den aldınız herhalde... O cihaz için yorumlar çok iyi değildi... 9.7 inchlik bu modeli ile arasında dağlar kadar fark var... Bu aletlerin Teknik Servisi baya iyi bir firma ya ürünü değiştirin yada teknik servise gönderin. BİM deki 10.1 liği aldıysanız bence hemen değiştirin iade edin, A101 deki Volar modeli de bu Stormax ile aynı itjalatçı ve teknik servise ait ve o cihaz bu aldığınızdan daha süper.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
ben bu tabletten dün aldım gerçekten çok güzel herkese tavsiye ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur_ken 6 yıl
cizgi elektronigi kutlamak lazim ilgisinden dolayi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ismailcbk 6 yıl
iyi hoş güzelde o paraya google nexus var artık netsiparis.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaYWaLkeR 6 yıl
Ainol Novo 10 Captain varken bunu almak en büyük hata olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
bu aletlere factory reset nasıl atılıyo ben sistem dosysının birini degiştirdim suan android yazısında takılıp kalıyo bilen biri varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Equexks 6 yıl
Arkadaşlar bu tableti desteklediği 3G modem listesini nereden bulabilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 6 yıl
rica etsem fifa 12 nin gamepad ile oynanis videosunu koysanız birde bunun için hangi gamepadi önerirsiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lavaboo 6 yıl
lavaboo
By_Forex Arkadaşlar, peki siz olsanız bu iki arasından hangisini seçerdiniz. pcdepo.com/... eksenbilgisayar.com/...
iki tabletide ayni ithalatçı getiriyor ikiside ayni tablettir yalnız stormaxda bletooth da vardır dolayisiyle stormax derim ben kullaniyorum gayet iyi cihazdır

özelliklere bakarak burda hı level tercih edilir çünki hı level tİşlemciRockchip 3066, Cortex A9 Dual Core 1.6GHz GPU işlemci özellikleri var stormax ise : BOXCHIP A10 1.0 GHZ tek çekirdek işlemciye sahiptir dolayisiyle hı level tercih edilmelidir. yalnız stormaxin şu modelide var ikisinden biri tercih edilcekse tabiki stormaxi tercih ederdim
sahibinden.com/...
STORMAX T9701 1GB 16GB 9.7'' Multitouch Android 4.0 Ice Cream Sandwich
. 9.7'' IPSMultitouch kapasitif Ekran
. 1024'' 768 Piksel 4.3 Görüntü
. Rockchip 3066 Cortex A9 Çift Çekirdek 1.6GHZ GPU 400 MHZ ''4
. DDR3 1GB Bellek
. Standart 16GB FLASH Hafıza
. WIFI : IEEE802. 11B/G/N Kablosuz Bağlantı
. Çoklu Dil Desteği
. Harici 3G Desteği
. Mini USB X 2 / HDMI X 1 / Stereo Audio Out X 1 / Mıcrophone X 1 / BLUETOOTH
. Kart Yuvası TF X 1 (Maximum 32 GB) Yükseltilebilir
. Ön Kamera 0.3 MP Arka Kamera 2.0 MP
. Desteklenen Ses Dosyası Formatları:
MP3 , WMA , MP2 , OGG , AAC , M4A , MA4 , FLAC , APE , 3GP , WAV ,
. Desteklenen Video Format dosyaları :
(1080P) AVI (H264 DIVX , DIVX , XVID , m , mvb , VMV , MOW , MP4 , (H264 , MPEG , XVID) DAT (VCD) , VOB (DVD) , MPEG , MPG , FLV , (H263 , H264) , ASF , TS , TP , 3GP
. Desteklenen Fotğraf Dosya Formatları :
JPG , JPEG , GIF , BMP , PNG
. Support 1080P Video Çıkışı
. Şarj Edilebilir Li-Polyer Pil : 7000mAh/ 5V 3 Ah
. Otomatik Dört Yöne Ekran Döndürme
. Desteklenen Uygulamalar :
Word , Excel , PPT , PDF, MSN , Skype


.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redgold 6 yıl lavaboo
lavaboo

lavaboo

By_Forex Arkadaşlar, peki siz olsanız bu iki arasından hangisini seçerdiniz. pcdepo.com/... eksenbilgisayar.com/...
iki tabletide ayni ithalatçı getiriyor ikiside ayni tablettir yalnız stormaxda bletooth da vardır dolayisiyle stormax derim ben kullaniyorum gayet iyi cihazdır

özelliklere bakarak burda hı level tercih edilir çünki hı level tİşlemciRockchip 3066, Cortex A9 Dual Core 1.6GHz GPU işlemci özellikleri var stormax ise : BOXCHIP A10 1.0 GHZ tek çekirdek işlemciye sahiptir dolayisiyle hı level tercih edilmelidir. yalnız stormaxin şu modelide var ikisinden biri tercih edilcekse tabiki stormaxi tercih ederdim


sahibinden.com/...

STORMAX T9701 1GB 16GB 9.7'' Multitouch Android 4.0 Ice Cream Sandwich
. 9.7'' IPSMultitouch kapasitif Ekran
. 1024'' 768 Piksel 4.3 Görüntü
. Rockchip 3066 Cortex A9 Çift Çekirdek 1.6GHZ GPU 400 MHZ ''4
. DDR3 1GB Bellek
. Standart 16GB FLASH Hafıza
. WIFI : IEEE802. 11B/G/N Kablosuz Bağlantı
. Çoklu Dil Desteği
. Harici 3G Desteği
. Mini USB X 2 / HDMI X 1 / Stereo Audio Out X 1 / Mıcrophone X 1 / BLUETOOTH
. Kart Yuvası TF X 1 (Maximum 32 GB) Yükseltilebilir
. Ön Kamera 0.3 MP Arka Kamera 2.0 MP
. Desteklenen Ses Dosyası Formatları:
MP3 , WMA , MP2 , OGG , AAC , M4A , MA4 , FLAC , APE , 3GP , WAV ,
. Desteklenen Video Format dosyaları :
(1080P) AVI (H264 DIVX , DIVX , XVID , m , mvb , VMV , MOW , MP4 , (H264 , MPEG , XVID) DAT (VCD) , VOB (DVD) , MPEG , MPG , FLV , (H263 , H264) , ASF , TS , TP , 3GP
. Desteklenen Fotğraf Dosya Formatları :
JPG , JPEG , GIF , BMP , PNG
. Support 1080P Video Çıkışı
. Şarj Edilebilir Li-Polyer Pil : 7000mAh/ 5V 3 Ah
. Otomatik Dört Yöne Ekran Döndürme
. Desteklenen Uygulamalar :
Word , Excel , PPT , PDF, MSN , Skype


.


peki siz stormaksın rockchip 3066 işlemciye ve bluetooth'a sahip modelini nereden aldınız acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lavaboo 6 yıl
resfaction
bu tablet projeksiyona bağlanıyor mu? cevabınız hayırsa projeksiyona bağlanan uygun fiyatlı bildiğiniz tablet var mı?

hdmı çıkışı var hdmı girişi olan bütün projeksiyon , tv ve monitorlere baglayabilirsiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lavaboo 6 yıl
illiminatucu
çabuk ısınma sorunu varmı ?

test edildi ısınma sorunu yok
sahibinden.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,8b izlenme · 23 sa. yeni video
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim