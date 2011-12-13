Strategy Analytics : Set üstü TV kutusu satışları 2011'de ikiye katlandı

Son dönemlerde internet hızlarındaki büyük artış ve görüntü teknolojilerinin gelişmesi klasik TV izleme alışkanlığımızı kökünden değiştirmek üzere. Standart TV haricinde akıllı TV'ler ve set üstü TV kutuları tüketiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Apple'ın set üstü kutusu Apple TV, Android işletim sistemi yüklü Logitech Revue gibi ürünler buna örnek.





Analiz firması Strategy Analytics tarafından ABD ve Avrupa'da internete bağlı ev cihazları alanında yapılan bir araştırmaya göre 2011 yılı bitiminde 12 milyon adet set üstü TV ürünü satılması bekleniyor. Bu rakam 2010 yılında oranla 2 kat daha fazla. Geçtiğimiz yıl 6 milyon civarında bağlantılı TV ürünü satılmıştı.





Strategy Analiytics yıl sonunda Apple'ın 4 milyon civarı Apple TV ile pazarın yüzde 32'sine hakim olacağını belirtiyor. Roku, Boxee, Logitech, Tivo gibi firmalar ise kalan yüzde 68'lik dilimi paylaşıyor. Ancak gelecek yıl Xbox 360 modelinin kullanıcılarına 40'tan fazla TV kanalı içeriği sunacağı düşünüldüğünde Microsoft bu alanda büyük bir kullanım oranı elde edecektir.





Set üstü kutular ilk zamanlarda bir hobi olarak algılanırken şimdi önemli bir pazar payı elde etmiş durumda. Kıdemli Analist Jia Wu, 2012'de Apple'ın kendi TV modelleriyle piyasaya girmesi sonrasında diğer platformları geride kalabilecekleri konusunda uyarıyor.