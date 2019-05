Şubat ayında çıkacak 6 önemli PC oyunu

X-COM 2 (5 Şubat)







XCOM: Enemy Unknown'dan 20 yıl sonraki olayları konu edinen XCOM 2 bu defa konsolları pas geçip PC'ye özel olarak çıkışını yapıyor. Unreal Engine 3 ile geliştirilen oyun PC'ye özel olmasının da avantajını kullanarak yüksek kalitede grafikler sunacak. Senaryo ve çok oyunculu modlara sahip olacak yapım, yine sıra-tabanlı dövüş sistemiyle piyasaya çıkacak. XCOM 2'nin Enemy Unknown'a oldukça benzer bir yapıda olacağını, aynısının daha iyisini sunma amacında olduğunu düşünüyoruz.

Dying Light: The Following (9 Şubat)





Dying Light'ın daha önce çıkmış bütün içeriklerini ve yepyeni The Following ek paketini barındıracak olan Dying Light: The Following'te "Nightmare" adlı yepyeni bir oyun modu yer alacak. Bu mod ile geceler daha uzun ve düşmanlarımız çok daha güçlü olacakmış. Standart sürümlerdeki hataların giderileceği söylenen bu sürümde Buggy adlı araç da yer alacak ve oyunun aksiyon ve adrenalinini fazlasıyla arttıracak.





Firewatch (9 Şubat)









Birinci kişi bakış açısına sahip tek kişilik bir macera oyunu olan Firewatch, ünlü macera oyunu geliştiricisi Telltale Games'ten ayrılan bir ekip tarafından geliştiriliyor. Bir orman korucusun öyküsünü anlatan oyunda orman'ın yağmalanması ve yangın gibi tehlikelere karşı mücadele edecekken aynı zamanda bazı gizemli-ilginç olaylarla da karşılaşacağız. Özellikle sinematik deneyime sahip macera oyunlarından hoşlanıyorsanız Firewatch tam size göre. Unity Engine ile geliştirilen yapım, göze hoş gelen grafiklere de sahip.





Unravel (9 Şubat)









E3 fuarında Electronic Arts sunumunun en ilgi çekici oyunları arasında yer alan ve daha piyasaya çıkmadan önemli bir beklenti yaratan Unravel iki boyutlu düzlemde ilerlediğimiz bir platform oyunu. Kendi tarzında en iyi grafikleri sunacağı konusunda kimsenin şüphesi olmayan oyun Limbo, LittleBigPlanet gibi oyunları sevenlerin hoşuna gidecektir.





Street Fighter 5 (16 Şubat)









Capcom'un efsanevi dövüş oyunu Street Fighter serinin yeni oyunuyla Playstation 4'ün yanı sıra PC platformunda boy gösterecek. 16 karakterle piyasaya çıkacak oyunda Necalli, Rashid, F.A.N.G, Laura gibi yeni karakterler de yer alacak. Capcom zamanla yeni modlar ve dövüşçüler de ekleyerek güncel bir oyun sunmak istiyor. Unreal Engine 4 ile bir dövüş oyunu için oldukça iyi denilebilecek grafikler sunma amacındaki Capcom şimdiden dövüş severleri heyecanlandırmayı başardı.

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 (23 Şubat)









Hiç kuşkusuz ilk Plants vs. Zombies: Garden Warfare'in bu kadar sevilebileceği düşünülmüyordu. Popcap Games, Frostbite Engine'in gücünü de kullanarak son derece eğlenceli bir çok oyunculu shooter oyunuyla karşımıza çıkmıştı. Bu devam oyununa ilk oyundaki dosyalarımızı aktarabileceğiz. Ayrıca 6 yeni zombi ve bitki sınıfının yanı sıra 24 oyuncuya kadar destek veren yepyeni oyun modlarıyla karşılaşacağız. Örneğin Backyard Battleground'ta portallarla birbirine bağlanan bölümler arasında görevden göreve koşmamız mümkün olacak.