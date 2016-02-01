Şubat ayında çıkacak 6 önemli PC oyunu

Haber Editörü
X-COM 2 (5 Şubat)
XCOM: Enemy Unknown'dan 20 yıl sonraki olayları konu edinen XCOM 2 bu defa konsolları pas geçip PC'ye özel olarak çıkışını yapıyor. Unreal Engine 3 ile geliştirilen oyun PC'ye özel olmasının da avantajını kullanarak yüksek kalitede grafikler sunacak. Senaryo ve çok oyunculu modlara sahip olacak yapım, yine sıra-tabanlı dövüş sistemiyle piyasaya çıkacak. XCOM 2'nin Enemy Unknown'a oldukça benzer bir yapıda olacağını, aynısının daha iyisini sunma amacında olduğunu düşünüyoruz.
Dying Light: The Following (9 Şubat)
Dying Light'ın daha önce çıkmış bütün içeriklerini ve yepyeni The Following ek paketini barındıracak olan Dying Light: The Following'te "Nightmare" adlı yepyeni bir oyun modu yer alacak. Bu mod ile geceler daha uzun ve düşmanlarımız çok daha güçlü olacakmış. Standart sürümlerdeki hataların giderileceği söylenen bu sürümde Buggy adlı araç da yer alacak ve oyunun aksiyon ve adrenalinini fazlasıyla arttıracak.
Firewatch (9 Şubat)
Birinci kişi bakış açısına sahip tek kişilik bir macera oyunu olan Firewatch, ünlü macera oyunu geliştiricisi Telltale Games'ten ayrılan bir ekip tarafından geliştiriliyor. Bir orman korucusun öyküsünü anlatan oyunda orman'ın yağmalanması ve yangın gibi tehlikelere karşı mücadele edecekken aynı zamanda bazı gizemli-ilginç olaylarla da karşılaşacağız. Özellikle sinematik deneyime sahip macera oyunlarından hoşlanıyorsanız Firewatch tam size göre. Unity Engine ile geliştirilen yapım, göze hoş gelen grafiklere de sahip.
Unravel (9 Şubat)
E3 fuarında Electronic Arts sunumunun en ilgi çekici oyunları arasında yer alan ve daha piyasaya çıkmadan önemli bir beklenti yaratan Unravel iki boyutlu düzlemde ilerlediğimiz bir platform oyunu. Kendi tarzında en iyi grafikleri sunacağı konusunda kimsenin şüphesi olmayan oyun Limbo, LittleBigPlanet gibi oyunları sevenlerin hoşuna gidecektir.
Street Fighter 5 (16 Şubat)
Capcom'un efsanevi dövüş oyunu Street Fighter serinin yeni oyunuyla Playstation 4'ün yanı sıra PC platformunda boy gösterecek. 16 karakterle piyasaya çıkacak oyunda Necalli, Rashid, F.A.N.G, Laura gibi yeni karakterler de yer alacak. Capcom zamanla yeni modlar ve dövüşçüler de ekleyerek güncel bir oyun sunmak istiyor. Unreal Engine 4 ile bir dövüş oyunu için oldukça iyi denilebilecek grafikler sunma amacındaki Capcom şimdiden dövüş severleri heyecanlandırmayı başardı.
Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 (23 Şubat)
Hiç kuşkusuz ilk Plants vs. Zombies: Garden Warfare'in bu kadar sevilebileceği düşünülmüyordu. Popcap Games, Frostbite Engine'in gücünü de kullanarak son derece eğlenceli bir çok oyunculu shooter oyunuyla karşımıza çıkmıştı. Bu devam oyununa ilk oyundaki dosyalarımızı aktarabileceğiz. Ayrıca 6 yeni zombi ve bitki sınıfının yanı sıra 24 oyuncuya kadar destek veren yepyeni oyun modlarıyla karşılaşacağız. Örneğin Backyard Battleground'ta portallarla birbirine bağlanan bölümler arasında görevden göreve koşmamız mümkün olacak.
Not: Far Cry Primal konsollara 23 Şubat'ta gelmesine rağmen PC platformuna 1 Mart'ta çıkıyor. PC oyuncuları malesef bu oyun için biraz daha beklemek zorunda kalacaklar.
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Ama gerçek oyuncular PC'dedir.
Konsolda ancak oyundan az anlayan, çoluk çocuk tayfa takılıyor.
Onlara da oyunları ve konsolları kazık fiyattan senelerdir itelediler.
Nasıl olsa bu oyuncular küçük yaşta olduklari için anne ve babaları onlar ağlamasın diye bu oyun ve konsollara paraları bayıldılar.
PC'de oyun oynayanlarda oyun dünyasının profesyonelleridir.
En baba ekran kartları, en iyi direksiyonlar hep PC'ye çıkar.
Umarım artık oyun üreticileri konsolları bırakıp gercek oyunculara yana PCcilere tamamen yönelir.
Elon Musk şirketin beşte birini almış, yeni iPad'de asdsd konektörü "olabilir-miş-", daha 1 tane resmi görseli geç, sızdırılan görseli bile olmayan S7'nin haberlerini saymaya kalksam zaten akşam olur.
Buradaki insanlar PC toplayıp oyun oynayan, yeni donanım ne gelmiş, hangisini alsam şu oyunu açarım kaç yıl götürür diyenlerdi, hadi biraz daha zorlasak uygulama haberden yeni çıkan mobil oyunları-uygulamaları takip eder. Ne ara finans haberi sitesi oldu, ne ara 1 söylentiden 3 haber yapan site oldu burası.
O kadar saçmalamışsın ki ne cevap versem bilemedim