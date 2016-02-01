Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Şubat ayında çıkacak 6 önemli PC oyunu

Şubat ayında piyasaya çıkacak olan önemli PC oyunlarını sizin için derledik. XCOM 2, Street Fighter 5 ve Dying Light: The Following gibi oyunlar ağzımızın sulanmasına yol açıyor.
3 yıl
5,5b
1
14
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
X-COM 2 (5 Şubat)
Şubat ayında çıkacak 6 önemli PC oyunu
 

XCOM: Enemy Unknown'dan 20 yıl sonraki olayları konu edinen XCOM 2 bu defa konsolları pas geçip PC'ye özel olarak çıkışını yapıyor. Unreal Engine 3 ile geliştirilen oyun PC'ye özel olmasının da avantajını kullanarak yüksek kalitede grafikler sunacak. Senaryo ve çok oyunculu modlara sahip olacak yapım, yine sıra-tabanlı dövüş sistemiyle piyasaya çıkacak. XCOM 2'nin Enemy Unknown'a oldukça benzer bir yapıda olacağını, aynısının daha iyisini sunma amacında olduğunu düşünüyoruz.
Dying Light: The Following (9 Şubat)
Şubat ayında çıkacak 6 önemli PC oyunu

Dying Light'ın daha önce çıkmış bütün içeriklerini ve yepyeni The Following ek paketini barındıracak olan Dying Light: The Following'te "Nightmare" adlı yepyeni bir oyun modu yer alacak. Bu mod ile geceler daha uzun ve düşmanlarımız çok daha güçlü olacakmış. Standart sürümlerdeki hataların giderileceği söylenen bu sürümde Buggy adlı araç da yer alacak ve oyunun aksiyon ve adrenalinini fazlasıyla arttıracak.

Firewatch (9 Şubat)

Şubat ayında çıkacak 6 önemli PC oyunu

Birinci kişi bakış açısına sahip tek kişilik bir macera oyunu olan Firewatch, ünlü macera oyunu geliştiricisi Telltale Games'ten ayrılan bir ekip tarafından geliştiriliyor. Bir orman korucusun öyküsünü anlatan oyunda orman'ın yağmalanması ve yangın gibi tehlikelere karşı mücadele edecekken aynı zamanda bazı gizemli-ilginç olaylarla da karşılaşacağız. Özellikle sinematik deneyime sahip macera oyunlarından hoşlanıyorsanız Firewatch tam size göre. Unity Engine ile geliştirilen yapım, göze hoş gelen grafiklere de sahip.

Unravel (9 Şubat)

Şubat ayında çıkacak 6 önemli PC oyunu

E3 fuarında Electronic Arts sunumunun en ilgi çekici oyunları arasında yer alan ve daha piyasaya çıkmadan önemli bir beklenti yaratan Unravel iki boyutlu düzlemde ilerlediğimiz bir platform oyunu. Kendi tarzında en iyi grafikleri sunacağı konusunda kimsenin şüphesi olmayan oyun Limbo, LittleBigPlanet gibi oyunları sevenlerin hoşuna gidecektir.

Street Fighter 5 (16 Şubat)

Şubat ayında çıkacak 6 önemli PC oyunu

Capcom'un efsanevi dövüş oyunu Street Fighter serinin yeni oyunuyla Playstation 4'ün yanı sıra PC platformunda boy gösterecek. 16 karakterle piyasaya çıkacak oyunda Necalli, Rashid, F.A.N.G, Laura gibi yeni karakterler de yer alacak. Capcom zamanla yeni modlar ve dövüşçüler de ekleyerek güncel bir oyun sunmak istiyor. Unreal Engine 4 ile bir dövüş oyunu için oldukça iyi denilebilecek grafikler sunma amacındaki Capcom şimdiden dövüş severleri heyecanlandırmayı başardı.
Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 (23 Şubat)

Şubat ayında çıkacak 6 önemli PC oyunu

Hiç kuşkusuz ilk Plants vs. Zombies: Garden Warfare'in bu kadar sevilebileceği düşünülmüyordu. Popcap Games, Frostbite Engine'in gücünü de kullanarak son derece eğlenceli bir çok oyunculu shooter oyunuyla karşımıza çıkmıştı. Bu devam oyununa ilk oyundaki dosyalarımızı aktarabileceğiz. Ayrıca 6 yeni zombi ve bitki sınıfının yanı sıra 24 oyuncuya kadar destek veren yepyeni oyun modlarıyla karşılaşacağız. Örneğin Backyard Battleground'ta portallarla birbirine bağlanan bölümler arasında görevden göreve koşmamız mümkün olacak.

Not: Far Cry Primal konsollara 23 Şubat'ta gelmesine rağmen PC platformuna 1 Mart'ta çıkıyor. PC oyuncuları malesef bu oyun için biraz daha beklemek zorunda kalacaklar.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
senersongur 3 yıl en beğenilen
Son dönemde çapulcu konsollara bir ağırlık vermişti oyun üreticileri.

Ama gerçek oyuncular PC'dedir.

Konsolda ancak oyundan az anlayan, çoluk çocuk tayfa takılıyor.

Onlara da oyunları ve konsolları kazık fiyattan senelerdir itelediler.

Nasıl olsa bu oyuncular küçük yaşta olduklari için anne ve babaları onlar ağlamasın diye bu oyun ve konsollara paraları bayıldılar.

PC'de oyun oynayanlarda oyun dünyasının profesyonelleridir.

En baba ekran kartları, en iyi direksiyonlar hep PC'ye çıkar.

Umarım artık oyun üreticileri konsolları bırakıp gercek oyunculara yana PCcilere tamamen yönelir.

Son dönemde çapulcu konsollara bir ağırlık vermişti oyun üreticileri.Ama gerçek oyuncular PC'dedir.Konsolda ancak oyundan az anlayan,...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 3 yıl
Sonunda güzel bir haber yayınlandı :)

Elon Musk şirketin beşte birini almış, yeni iPad'de asdsd konektörü "olabilir-miş-", daha 1 tane resmi görseli geç, sızdırılan görseli bile olmayan S7'nin haberlerini saymaya kalksam zaten akşam olur.

Buradaki insanlar PC toplayıp oyun oynayan, yeni donanım ne gelmiş, hangisini alsam şu oyunu açarım kaç yıl götürür diyenlerdi, hadi biraz daha zorlasak uygulama haberden yeni çıkan mobil oyunları-uygulamaları takip eder. Ne ara finans haberi sitesi oldu, ne ara 1 söylentiden 3 haber yapan site oldu burası.
Sonunda güzel bir haber yayınlandı :)Elon Musk şirketin beşte birini almış, yeni iPad'de asdsd konektörü "olabilir-miş-", daha 1 tane resmi görseli g...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 3 yıl senersongur
senersongur

Son dönemde çapulcu konsollara bir ağırlık vermişti oyun üreticileri.

Ama gerçek oyuncular PC'dedir.

Konsolda ancak oyundan az anlayan, çoluk çocuk tayfa takılıyor.

Onlara da oyunları ve konsolları kazık fiyattan senelerdir itelediler.

Nasıl olsa bu oyuncular küçük yaşta olduklari için anne ve babaları onlar ağlamasın diye bu oyun ve konsollara paraları bayıldılar.

PC'de oyun oynayanlarda oyun dünyasının profesyonelleridir.

En baba ekran kartları, en iyi direksiyonlar hep PC'ye çıkar.

Umarım artık oyun üreticileri konsolları bırakıp gercek oyunculara yana PCcilere tamamen yönelir.



O kadar saçmalamışsın ki ne cevap versem bilemedim
senersongurSon dönemde çapulcu konsollara bir ağırlık vermişti oyun üreticileri.Ama gerçek oyuncular PC'dedir....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
killsomething 3 yıl
senersongur gerçekten saçmalamışsın, parası olan adam konsolu alır tvde oynar uğraşmaz pc ile.Ayrıca son dönemde ağırlık vermedi üreticiler, her zaman ağırlık verecek, God of war gibi Uncharted gibi Last of Us gibi sinema tadındaki oyunlardan hep mahrumsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
Dying Light atmosferi ve müzikleri ile eminim bir kaç ödül almıştır. Gerçekten özellikle müzikleri çevre sesleri çok iyi bir oyundu. Ama ikinci oyunun atmosferi konusunda kuşkularım var. Popüler olana kaydıklarında atmosferi teğet geçebiliyorlar sonra oyun multiplayer saçmalığına dönüşüp gidiyor. Bu popülerliği paraya çevirmek istiyorlar. CallofDuty de aynı. İlk oyunlardaki senary atmosfer ve sesler zamanının ötesindeydi. Popüler olunca kayboldu bütün atmosferi. Belki de ben çok duygusal yaklaşıyorum oyunlara. Zaten oyunlarda duygu olmazsa bir insan niye oyun oyar onu da bilmiyorum. Kendi adıma yazdım yorumumu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 3 yıl
İki üç tane de yarış oyunu gelse tamamdır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 3 yıl
Firewatch ve Unreval dikkat çekici duruyor.
Telltale yapmışsa mutlaka güzeldir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R-10 3 yıl
Aşırı derecede ilgimi çekti Unravel. Bekliyorum merakla. Çok farklı oyun olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peters 3 yıl
Diğerlerini bilmem ama street fighter5 4 ün verdiği etkiyi vermeyecek oyunda doğru düzgün kombinasyon yok focus redfocus falan gitmiş.Gözüm tutmadı oyunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 3 yıl en beğenilen
Son dönemde çapulcu konsollara bir ağırlık vermişti oyun üreticileri.

Ama gerçek oyuncular PC'dedir.

Konsolda ancak oyundan az anlayan, çoluk çocuk tayfa takılıyor.

Onlara da oyunları ve konsolları kazık fiyattan senelerdir itelediler.

Nasıl olsa bu oyuncular küçük yaşta olduklari için anne ve babaları onlar ağlamasın diye bu oyun ve konsollara paraları bayıldılar.

PC'de oyun oynayanlarda oyun dünyasının profesyonelleridir.

En baba ekran kartları, en iyi direksiyonlar hep PC'ye çıkar.

Umarım artık oyun üreticileri konsolları bırakıp gercek oyunculara yana PCcilere tamamen yönelir.

1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 3 yıl senersongur
senersongur

Son dönemde çapulcu konsollara bir ağırlık vermişti oyun üreticileri.

Ama gerçek oyuncular PC'dedir.

Konsolda ancak oyundan az anlayan, çoluk çocuk tayfa takılıyor.

Onlara da oyunları ve konsolları kazık fiyattan senelerdir itelediler.

Nasıl olsa bu oyuncular küçük yaşta olduklari için anne ve babaları onlar ağlamasın diye bu oyun ve konsollara paraları bayıldılar.

PC'de oyun oynayanlarda oyun dünyasının profesyonelleridir.

En baba ekran kartları, en iyi direksiyonlar hep PC'ye çıkar.

Umarım artık oyun üreticileri konsolları bırakıp gercek oyunculara yana PCcilere tamamen yönelir.



O kadar saçmalamışsın ki ne cevap versem bilemedim
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bernhard 3 yıl
There goes your life;
bolumsonucanavari.com'da "oyun dünyasında bu ay" programımız olduğundan burada sadece PC oyunlarını yazmak istedik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
american truck simulator, en çok oynanacak oyun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
There goes your life 3 yıl
Firewatch,pwz2,street fighter bu arada makaleye neden konsol oyunları dahil değil?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5474 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
unravel, xcom 2 ve
7 etiket daha dying light: the following street fighter v firewatch plants vs. zombies: garden warfare 2 Oyunlar Yazılım Alkan Adakaner
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl NASA'dan iletişimde devrim yapacak buluş: Işık tabanlı modemler 3 yıl Samsung'un yeni mobil tarayıcısı, testlerde gövde gösterisi yapıyor 3 yıl iOS platformunun en iyilerinden SKRWT, Android'e geldi 3 yıl Asus'dan depolama odaklı VivoMini VC65 modüler mini PC serisi 3 yıl The Division'ı GTX980 Ti üzerinde Ultra Detay seviyesinde oynuyoruz Bölüm:2 3 yıl Sahibinden 2. el temiz Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record Car 3 yıl Hindistan ve Fransa, Kızıl Gezegen'e keşif aracı indirmenin peşinde 3 yıl Java eklentileri için ölüm fermanı verildi 3 yıl Microsoft denizin dibine veri merkezleri kurmak istiyor 3 yıl Samsung'un bu yıl için planladığı tablet modelleri internete sızdırıldı 3 yıl Bu oyunların hepsi ücretsiz! iOS cihazlar için 5 eğlenceli oyun incelemesi 3 yıl Facebook uygulamasını silen, enerjiden yüzde 20 tasarruf ediyor 3 yıl ABD, teknoloji eğitimi için 4 milyar dolar bütçe ayırdı 3 yıl Xiaomi Mi 5, Windows 10 versiyonuyla gelebilir 3 yıl Google drone'lar ile gökyüzünden 5G internet sunmayı planlıyor 3 yıl Sony'den Type-C ve Type-A çift bağlantı destekli USB bellek serisi 3 yıl Samsung'dan Güney Kore'ye gelen turistlere ücretsiz Galaxy Note 5 3 yıl Nokia akıllı telefon patent anlaşmalarıyla gelir elde etmeye devam ediyor 3 yıl Elon Musk: SpaceX 2025'den itibaren Mars'a insan göndermeye başlayacak 3 yıl Samsung Galaxy S7 kablosuz olarak 100 dakikada şarj olacak 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Şubat ayında çıkacak 6 önemli PC oyunu Sonraki BTK, 2016 yılının ilk cezasını Turkcell ile Avea’ya kesti 3 yıl Samsung Galaxy S7, resmen 21 Şubat 2016'da geliyor 3 yıl AMD Radeon R9 Fury X2, dünyanın en hızlısı olmaya geliyor 3 yıl G.Skill'den en hızlı 128GB DDR4 bellek kiti 3 yıl Star Wars: Bölüm 9 dijitalle değil film ile çekilecek 3 yıl Google'dan drone'lar ile 5G interneti yayma projesi: Skybender 3 yıl Samsung Galaxy S7 davetiyeleri hazır 3 yıl iPad Air 3 için Smart Connector iddiası 3 yıl Mobilite: Telefon üreticilerinin 2015 performansı, Xiaomi Mi5 ve dahası... 3 yıl Windows üzerindeki Chrome tarayıcısının büyük tasarım değişikliği başladı 3 yıl Konami 6 milyon kopya Metal Gear Solid V sattı! 3 yıl Konsol satışlarında PS4'ün liderliği sürüyor 3 yıl The Division GTX980Ti Ultra Detay inceleme videosu 3 yıl Tüm kredi kartlarının yerini alacak LG Pay White Card sızdırıldı 3 yıl Geleceğin sporu drone yarışları Şubat ayında başlıyor [Video] 3 yıl Samsung Galaxy J7 2016 sızıntıları başladı 3 yıl AMD'nin efsane mühendisi Jimmy Keller, Tesla'ya transfer oldu 3 yıl Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor 3 yıl Elon Musk artık Tesla Motors'un beşte birine sahip! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim