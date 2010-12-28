Super Talent 32GB kapasiteli USB 3.0 belleğini satışa sundu

Amerikalı bellek üreticisi Super Talent, resmi tanıtımını Kasım ayında yaptığı Express Duo serisi 32GB kapasiteli USB 3.0 belleğini satışa sundu. 67.8 x 17.2 x 7.7 boyutlarında olan yeni bellek, USB 3.0 teknolojisi sayesinde 67MB/saniye hızında veri transferi yapabiliyor ve firmanın açıklamasına göre yurt dışında 59 dolar seviyesinden listeleniyor.

Super Talent firmasının faaliyetlerden sorumlu yöneticisi CH Lee açıklamasında, "Express Duo bizim şimdiye kadar en iyi satış yaptığımız USB 3.0 ürünümüz. 32GB ile daha büyük depolama kapasitesini agresif bir fiyatlandırma ile sunduğumuz için mutluyuz. Bu modeldeki gibi fiyatlarla artık USB 2.0 sürücü almak için bir neden kalmamıştır." dedi.