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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Super Talent 32GB kapasiteli USB 3.0 belleğini satışa sundu

8 yıl
6,2b
1
6
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerikalı bellek üreticisi Super Talent, resmi tanıtımını Kasım ayında yaptığı Express Duo serisi 32GB kapasiteli USB 3.0 belleğini satışa sundu. 67.8 x 17.2 x 7.7 boyutlarında olan yeni bellek, USB 3.0 teknolojisi sayesinde 67MB/saniye hızında veri transferi yapabiliyor ve firmanın açıklamasına göre yurt dışında 59 dolar seviyesinden listeleniyor.

Super Talent firmasının faaliyetlerden sorumlu yöneticisi CH Lee açıklamasında, "Express Duo bizim şimdiye kadar en iyi satış yaptığımız USB 3.0 ürünümüz. 32GB ile daha büyük depolama kapasitesini agresif bir fiyatlandırma ile sunduğumuz için mutluyuz. Bu modeldeki gibi fiyatlarla artık USB 2.0 sürücü almak için bir neden kalmamıştır." dedi.


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tanak 8 yıl
işte usb belleklerin devri başlar. artık hızlı bellekler işimizi kolaylaştıracak
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Uqurcan 8 yıl
Hızına hayran kaldım doğrusu :)
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abdulmusavvir 8 yıl
Adam 32GB'e 59$ için agresif fiyatlandırma demiş, haksız değil ama tüketici olarak fiyatların eski yıllardaki düşüş hızına acilen geri dönmesi gerek diyorum.
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KiLLeR© 8 yıl
Yeni çıkan Flash diskler hala Fat32 mi?
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Reddemon35 8 yıl


KiLLeR©

Yeni çıkan Flash diskler hala Fat32 mi?

Sen istediğin gibi formatlayıp NTFS yapabilirsin.http://img.donanimhaber.com/micons/m6.gif
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