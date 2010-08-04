Super Talent, DuraDrive serisi endüstriyel SSD çözümlerini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, endüstriyel uygulamalar için geliştirdiği DuraDrive ET2 (2.5-inç) ve ZT2 (1.8-inç ) serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. Modeline göre MLC (Multi Level Cell) veya SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı depolama sürücülerinin, -40 derece ile 85 derece gibi ekstrem sıcaklık koşullarında çalışabildiği belirtiliyor. 125MB/saniye okuma ve 110MB/saniye yazma hızlarını destekleyen sürücüler, uzun ömürlü kullanım vaad ediyorlar.
Bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen yeni SSD'ler için henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı.
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Kullanım ömürleri daha fazla oluyorlar. Mesela 20.000 saat gibi.
Önemli bilgilerin saklandığı ve verilerin hayati öneme sahip olduğu yerlerde saniyedeki hızdan daha çok hatasız, bozulmadan uzun ömürlü çalışması ön planda olduğu için endüstriyel olarak adlandırılıyor...