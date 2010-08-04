Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Super Talent, DuraDrive serisi endüstriyel SSD çözümlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,2b
1
2
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Super Talent, DuraDrive serisi endüstriyel SSD çözümlerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, endüstriyel uygulamalar için geliştirdiği DuraDrive ET2 (2.5-inç) ve ZT2 (1.8-inç ) serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. Modeline göre MLC (Multi Level Cell) veya SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı depolama sürücülerinin, -40 derece ile 85 derece gibi ekstrem sıcaklık koşullarında çalışabildiği belirtiliyor. 125MB/saniye okuma ve 110MB/saniye yazma hızlarını destekleyen sürücüler, uzun ömürlü kullanım vaad ediyorlar.

Bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen yeni SSD'ler için henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı.

Super Talent, DuraDrive serisi endüstriyel SSD çözümlerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
7Mhz 9 yıl
Okuma yazma değerleri düşük, kapasiteleri ve çalışabildiği sıcaklıklarda diğerleriyle aynı. Fiyatı mı düşük acaba? Neresi endüstriyel anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl

cmt

Okuma yazma değerleri düşük, kapasiteleri ve çalışabildiği sıcaklıklarda diğerleriyle aynı. Fiyatı mı düşük acaba? Neresi endüstriyel anlamadım.

Kullanım ömürleri daha fazla oluyorlar. Mesela 20.000 saat gibi.

Önemli bilgilerin saklandığı ve verilerin hayati öneme sahip olduğu yerlerde saniyedeki hızdan daha çok hatasız, bozulmadan uzun ömürlü çalışması ön planda olduğu için endüstriyel olarak adlandırılıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Aopen Nagas G6 oyuncu kasası video incelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim