Super Talent, DuraDrive serisi endüstriyel SSD çözümlerini duyurdu

Amerika merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, endüstriyel uygulamalar için geliştirdiği DuraDrive ET2 (2.5-inç) ve ZT2 (1.8-inç ) serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. Modeline göre MLC (Multi Level Cell) veya SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı depolama sürücülerinin, -40 derece ile 85 derece gibi ekstrem sıcaklık koşullarında çalışabildiği belirtiliyor. 125MB/saniye okuma ve 110MB/saniye yazma hızlarını destekleyen sürücüler, uzun ömürlü kullanım vaad ediyorlar.

Bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen yeni SSD'ler için henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı.