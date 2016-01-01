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SuperMLC teknolojisi SLC teknolojisine alternatif olacak

SSD teknolojilerinde zaman zaman üreticilerin fiyat-performans odaklı çözümler geliştirdiğini görüyoruz. Transcend, SuperMLC adını verdiği yeni teknoloji ile rakiplerinden farklılaşmayı amaçlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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SuperMLC teknolojisi SLC teknolojisine alternatif olacak


SSD sektöründe NAND bellek teknolojisi olarak tek seviyeli hücre - SLC, çok seviyeli hücre - MLC ve üç seviyeli hücre - TLC kullanılıyor. Hücre başına bir bit veri sığdırılan SLC teknolojisi verimli ancak pahalı olduğu için kurumsal tarafta tercih ediliyor. Hücre başına birden fazla veri sığdırılan MLC teknolojisi daha çok orta ve üst seviyelerde, hücre başına üç bit veri sığdırılan TLC teknolojisi ise alt seviye segmentlerde kullanılıyor. 

Zaman içerisinde MLC ile SLC arasına konumlanan eMLC teknolojisi geliştirilmiş ve kurumsal pazarda uygun fiyatlı SSD ürünlerinin önü açılmıştı. Ayrıca üst seviye tüketici pazarı için de alternatif ortaya çıkmıştı. Transcend, yine aynı pozisyonda yerini alacak SuperMLC adında NAND bellek teknolojisi geliştirdiğini duyurdu.

SuperMLC teknolojisi sürekli yazma hızları konusunda MLC teknolojisinin 4 katı daha iyiyken, yazma-silme döngüsü bakımından da 30 000 seviyelerinde dolaşıyor. Bu değerler eMLC ile hemen hemen aynı ancak SuperMLC teknolojisinde hücre başına 2 bitlik değerler 1 bit olarak yeniden programlanmış. Böylece SLC teknolojisinin performansı ve dayanıklılık seviyeleri yakalanmış. Ayrıca maliyet biraz daha düşük seviyelerde kalmış.

Elde edilen bu verimlilik bir noktada kısıtlamaya sebep olmuş zira bu teknolojiye sahip SSD ürünlerinde kapasite yarı yarıya düşüyor. Transcend, yüksek performansı uygun fiyata sunacağı için bu kısıtlamanın görmezden gelinebileceğini düşünüyor. Yeni teknoloji 2.5 inç, mSATA, yarı ince ve M.2 SSD formatlarında kullanılabilecek. Her format için birer adet SuperMLC SSD ürünü önümüzdeki aylarda piyasada olacak.  

http://hexus.net/tech/news/storage/89225-transcend-supermlc-technology-trumpeted-slc-alternative/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batumatu 3 yıl
Ekrem71 yeni bir haber kaynağı keşfetmiş sanırım kopyala yapıştır yapıyor...
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