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Surface Book şimdi daha güçlü

Piyasadaki üst seviye ikisi bir arada bilgisayar modellerinin arasında gösterilen Microsoft Surface Book, yeni versiyonu ile performansını daha da yukarı çekiyor.
2 yıl
2,6b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un geçen yıl piyasaya sürdüğü ve ilk dizüstü bilgisayarı olma özelliğine sahip olan Surface Book, yılın bitimine az bir süre kala güncellendi. Genel tasarımda farklılık yok ancak donanım tarafında performans önceye göre bir kat daha arttırılmış.

Microsoft Surface Book i7 olarak adlandırılan yeni model aslında ikinci nesil değil. Orijinal model işlemci ve grafik birimi tarafında ayrıca soğutma sisteminde iyileştirme yapılarak daha güçlü hale getirilmiş. Kendi sitesinde de siparişler tek bir model üzerinden alınıyor.

Kasa Aynı Performans Farklı

Skylake tabanlı bir Core i7 işlemci seçeneği kazanan yeni model ayrıca Nvidia GeForce GTX 965M 2GB ekran kartı barındırıyor. Tablet halindeyken Intel işlemci ve dahili grafik birimi ile çalışıyorsunuz. Klavyesine oturttuğunuzda ise Nvidia grafik kartı devreye giriyor. Microsoft, 13.3 inçlik MacBook Pro modelinden 3 kat daha güçlü olduğunu belirtiyor.

Çok daha güçlenen Surface Book için elbette termal çözümün de geliştirilmesi gerekiyor. Firma klavye içerisinde bulunan termal fan sayısını ikiye çıkarmış. Ayrıca havanın en iyi şekilde gezinmesi için iç kısımda optimizasyonlar yapmış. Böylece daha fazla alan açılmış ve klavyeye daha güçlü bir batarya entegre edilebilmiş. Klavye ile birlikte toplamda 16 saate kadar kullanım süresi sunuluyor. Muhtemelen sadece tablet için 6-8 saatlik bir kullanım söz konusu.

13 inçlik 3000x2000 piksel çözünürlükteki ekran korunurken, depolama seçenekleri 1TB seviyesine kadar çıkarılmış. DDR4 RAM de yine 16GB seçeneği sunmaya başlamış. Fiyatlar da bu konfigürasyona göre değişiyor.

Ayrıca Bkz. "Surface Studio: Aileye hepsi-bir-arada yorumu"

Modelin 8GB RAM-256GB SSD seçeneği sunan baz versiyonu 2399$ fiyat etiketine sahip. 8GB RAM-512GB SSD versiyonu 2799$. 16GB RAM-1TB SSD için ise 3299$ fiyat etiketini görüyoruz. Ön siparişler başlamış durumda. 

 

https://www.microsoft.com/en-us/surface/devices/surface-book/surface-book?tduid=(72408f5d5ffb6ae79c1bbfdf210019a7)(256380)(2459594)(TnL5HPStwNw-x3Dx1BzhT6gdk8L3ZlLfqA)() Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
MacBook alacağıma kesinlikle bunu alırdım.
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kadirirdem 2 yıl
macbooklardan iyidir.
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stivjabs 2 yıl
MacBook alacağıma bunu alırdım ama MacBook da almazdım
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kadirirdem 2 yıl
macbooklardan iyidir.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
macbook tan iyi olmuş macbookta fiyat farkı baya var.Bunda ise daha iyi özellikler var ama fiyat yine uçuk.


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lapatid 2 yıl
Param olsa tereddütsüz alacağım bir cihaz.
Gtx965m,16gb ram,Skylake i7,4k Ekran,1Tb Ssd ve bu bir tablet.
iPad Pro da Macbook da hikaye.
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umtkrhn 2 yıl
Surface book2 de görürüz umarım gtx1000 serisini,
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javaprof 2 yıl
küçücük yarı tablet bilgisayar benim laptopumdan daha performanslı.
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
MacBook alacağıma kesinlikle bunu alırdım.
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CooL_ROMEO 2 yıl
$2400 baz model kaba bir hesapla 10 bin küsür tl ye TR de. MacBook Pro dan 3 kat hızlı olduğunu iddia ediyor Microsoft ama tabii ki de sallıyor MBP ler deki ssd hızına yetişebilir mi orası bile muallak iken 2 katı daha pahalıya satılması gerçekten ironi.
Bence bu adamlar boşuna ürün çıkarıp duruyor her çıkarılan üründe ayrı bir hüsran... Bill Gates reyizin dediğini yapsalar ya oturup software geliştirsinler hw işini beceremiyorlar belli ki.
1 Yanıt Yanıtla
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ponchik 2 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO
$2400 baz model kaba bir hesapla 10 bin küsür tl ye TR de. MacBook Pro dan 3 kat hızlı olduğunu iddia ediyor Microsoft ama tabii ki de sallıyor MBP ler deki ssd hızına yetişebilir mi orası bile muallak iken 2 katı daha pahalıya satılması gerçekten ironi.
Bence bu adamlar boşuna ürün çıkarıp duruyor her çıkarılan üründe ayrı bir hüsran... Bill Gates reyizin dediğini yapsalar ya oturup software geliştirsinler hw işini beceremiyorlar belli ki.

kullandın da mı konuşuyorsun [>:]

birinci nesil ini kullanıyordum gayet de süper cihaz...

macbook pro ya touchbar koymuşlar yenilik diye iteliyorlar geçen sene nin 6. nesil işlemcisiyle halen daha konuşuyorsun...

bu cihazı ister windows tablet ister laptop ister gaming laptop gibi kullanıyorsun...

şu kullanmadan kağıt üzerinden yorum yapma alışkanlığımız bir bitmedi.
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mehmetoguzderin 2 yıl
Type C portu Surface Book 2'ye kaldı demek. Bu arada 965M, Battlefield 1'ı 1080p@30fps çalıştırabiliyormuş Ultra'da, yeterince iyi.
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