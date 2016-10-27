Surface Book şimdi daha güçlü

Microsoft’un geçen yıl piyasaya sürdüğü ve ilk dizüstü bilgisayarı olma özelliğine sahip olan Surface Book, yılın bitimine az bir süre kala güncellendi. Genel tasarımda farklılık yok ancak donanım tarafında performans önceye göre bir kat daha arttırılmış.

Microsoft Surface Book i7 olarak adlandırılan yeni model aslında ikinci nesil değil. Orijinal model işlemci ve grafik birimi tarafında ayrıca soğutma sisteminde iyileştirme yapılarak daha güçlü hale getirilmiş. Kendi sitesinde de siparişler tek bir model üzerinden alınıyor.

Kasa Aynı Performans Farklı

Skylake tabanlı bir Core i7 işlemci seçeneği kazanan yeni model ayrıca Nvidia GeForce GTX 965M 2GB ekran kartı barındırıyor. Tablet halindeyken Intel işlemci ve dahili grafik birimi ile çalışıyorsunuz. Klavyesine oturttuğunuzda ise Nvidia grafik kartı devreye giriyor. Microsoft, 13.3 inçlik MacBook Pro modelinden 3 kat daha güçlü olduğunu belirtiyor.

Çok daha güçlenen Surface Book için elbette termal çözümün de geliştirilmesi gerekiyor. Firma klavye içerisinde bulunan termal fan sayısını ikiye çıkarmış. Ayrıca havanın en iyi şekilde gezinmesi için iç kısımda optimizasyonlar yapmış. Böylece daha fazla alan açılmış ve klavyeye daha güçlü bir batarya entegre edilebilmiş. Klavye ile birlikte toplamda 16 saate kadar kullanım süresi sunuluyor. Muhtemelen sadece tablet için 6-8 saatlik bir kullanım söz konusu.

13 inçlik 3000x2000 piksel çözünürlükteki ekran korunurken, depolama seçenekleri 1TB seviyesine kadar çıkarılmış. DDR4 RAM de yine 16GB seçeneği sunmaya başlamış. Fiyatlar da bu konfigürasyona göre değişiyor.

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Modelin 8GB RAM-256GB SSD seçeneği sunan baz versiyonu 2399$ fiyat etiketine sahip. 8GB RAM-512GB SSD versiyonu 2799$. 16GB RAM-1TB SSD için ise 3299$ fiyat etiketini görüyoruz. Ön siparişler başlamış durumda.