Apple, yapay zeka için kritik bir ismi transfer etti

Apple, yapay zeka yapılanmasında dikkat çekici bir değişikliğe giderek Microsoft’tan ayrılan deneyimli araştırmacı Amar Subramanya’yı yeni Yapay Zeka Başkan Yardımcısı olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Şirket, uzun süredir bu görevi yürüten John Giannandrea’nın ise 2026 yılında emekli olacağını duyurdu. Bu değişim, Apple’ın son yıllarda eleştirilerin hedefi olan yapay zeka stratejisinde güçlü bir yeniden yapılanma sinyali olarak görülüyor.

Apple’dan kritik transfer

Apple’ın “tanınmış bir yapay zeka araştırmacısı” olarak tanımladığı Amar Subramanya, kariyerinin 16 yılını Google çatısı altında geçirdi ve burada Gemini ekibinin mühendislik liderliğini üstlendi. Subramanya, bu yılın başlarında Google’dan ayrılarak kısa bir süre Microsoft bünyesinde yapay zekadan sorumlu kurumsal başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Apple’ın açıklamasına göre Subramanya, şirket içinde Craig Federighi’ye bağlı çalışacak ve Apple Foundation Models, makine öğrenimi araştırmaları ile AI güvenlik ve değerlendirme süreçlerinin doğrudan sorumluluğunu üstlenecek.

2018’de Apple’a katılan John Giannandrea, daha önce Google’da arama biriminin başındaydı ve Apple için o dönem büyük bir kazanım olarak görülmüştü. Ancak şirketin geçen yıl tanıttığı, daha kişiselleştirilmiş ve yapay zeka odaklı yeni Siri sürümünü zamanında hayata geçirememesi eleştirilere neden oldu. Giannandrea’nın uzun süredir Siri geliştirme süreçlerini yönettiği biliniyordu ve yaşanan gecikmeler sonrasında tartışmalar yoğunlaştı. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre Tim Cook, yılın başlarında Giannandrea’nın ürün geliştirme vizyonuna olan güvenini yitirmiş ve Siri ile ilgili sorumlulukları başka yöneticilere devretmişti.

Cook, yaptığı açıklamada Giannandrea’ya şirket için yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ederken Craig Federighi’nin yenilenen Siri projesini ileri taşıyan isim olduğunu vurguladı.

