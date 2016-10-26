Surface Studio: Aileye hepsi-bir-arada yorumu

Bugüne kadar Surface ailesini taşınabilir tarzda geliştiren Microsoft, ilk kez masaüstüne yönelik olarak yeni bir üye tanıttı. Surface Studio adındaki yeni hepsi-bir-arada bilgisayar, doğrudan Apple’ın iMac serisini hedef alıyor.

Premium İşçilik

Surface ailesine gördüğümüz Premium tasarım çizgilerini aynen devam ettiren Surface Studio, ince bir monitöre ve ekran çerçevesine ev sahipliği yapıyor. Donanım bileşenlerini alt kısımdaki kutuda toplayan cihaz, kutuyu aynı zamanda stand olarak da kullanıyor.

Cihazın menteşeleri Zero Gravity Hinge adı verilen bir tasarıma sahip ve kullanıcı farklı pozisyonlarda kullanabiliyor. Dokunmatik ekran ve Surface Pen sayesinde büyük bir tablet rolüne de bürünebiliyor. Ayrıca firmanın Surface Dial aksesuarı da yine ekran üzerinde kullanılabiliyor.

28 inçlik ekranında 4500x3000 piksel çözünürlük sunan Surface Studio, kapasitif panel ve ekran kalemi destekleyen PixelSense teknolojisine yer veriyor. Skylake tabanlı işlemciler ve 8GB RAM sunan bilgisayar, Nvidia GTX 980M grafik kartı barındırıyor.

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Stand kısmında 4 adet USB 3.0 portu, tam boy SDXC kart yuvası, mini DisplayPort, 3.5mm kulaklık girişi şeklinde bağlantı yuvaları yer alıyor. Ayrıca Surface Pen, Surface klavye ve fare seti de kutu içerisinden çıkıyor. Microsoft Surface ailesi yüksek fiyat çizgisini benimsediği için Studio modeli de bundan ayrı kalmıyor. Kasım ayında satışa çıkacak olan model 2999$ başlangıç fiyatına sahip.