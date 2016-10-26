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Surface Studio: Aileye hepsi-bir-arada yorumu

Microsoft’un bir süredir bilgileri internete sızan ve firma tarihinde ilk olarak Surface Studio adındaki hepsi-bir-arada bilgisayar modeli, bu gece itibariyle resmiyet kazandı.
2 yıl
5,3b
1
32
Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar Surface ailesini taşınabilir tarzda geliştiren Microsoft, ilk kez masaüstüne yönelik olarak yeni bir üye tanıttı. Surface Studio adındaki yeni hepsi-bir-arada bilgisayar, doğrudan Apple’ın iMac serisini hedef alıyor.

Premium İşçilik

Surface ailesine gördüğümüz Premium tasarım çizgilerini aynen devam ettiren Surface Studio, ince bir monitöre ve ekran çerçevesine ev sahipliği yapıyor. Donanım bileşenlerini alt kısımdaki kutuda toplayan cihaz, kutuyu aynı zamanda stand olarak da kullanıyor.

Cihazın menteşeleri Zero Gravity Hinge adı verilen bir tasarıma sahip ve kullanıcı farklı pozisyonlarda kullanabiliyor. Dokunmatik ekran ve Surface Pen sayesinde büyük bir tablet rolüne de bürünebiliyor. Ayrıca firmanın Surface Dial aksesuarı da yine ekran üzerinde kullanılabiliyor.

28 inçlik ekranında 4500x3000 piksel çözünürlük sunan Surface Studio, kapasitif panel ve ekran kalemi destekleyen PixelSense teknolojisine yer veriyor. Skylake tabanlı işlemciler ve 8GB RAM sunan bilgisayar, Nvidia GTX 980M grafik kartı barındırıyor.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 işletim sisteminden 3D atağı"

Stand kısmında 4 adet USB 3.0 portu, tam boy SDXC kart yuvası, mini DisplayPort, 3.5mm kulaklık girişi şeklinde bağlantı yuvaları yer alıyor. Ayrıca Surface Pen, Surface klavye ve fare seti de kutu içerisinden çıkıyor. Microsoft Surface ailesi yüksek fiyat çizgisini benimsediği için Studio modeli de bundan ayrı kalmıyor. Kasım ayında satışa çıkacak olan model 2999$ başlangıç fiyatına sahip.

 

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kafkayony 2 yıl en beğenilen javaprof
javaprof

GTX 980M Lİ PC 3000 DOLAR ETMEZ O PARAYA 1080 Lİ KASA + 4K MONİTÖR ALINIR.

Aletin 28 inçlik, 4K'dan daha yüksek çözünürlülüğe sahip DOKUNMATİK ekranı olduğunu kaçırdın herhalde. Zaten normal ev kullanıcı için değil alet. Tasarımcılar, mimarlar vb. için.
javaprofGTX 980M Lİ PC 3000 DOLAR ETMEZ O PARAYA 1080 Lİ KASA + 4K MONİTÖR ALINIR.Aletin 28 inçlik, 4K'dan daha yüksek ...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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CoreXXX 2 yıl Xtrud
Xtrud

Duygusal bağ kurdum resmen efsane olmuş. Ve aşırı pahalı!

apple dokunmatik olmayan ve bu şekilde akrobatik olmayan cihazı 9000 liraya satıyor. bence ona bakınca bu normal gibi
XtrudDuygusal bağ kurdum resmen efsane olmuş. Ve aşırı pahalı!apple dokunmatik olmayan ve bu şekilde akrobatik olmayan ...
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cangunner 2 yıl
Çok şık,dail ise çok yaratıcı olmuş.Bence Microsoft'un bir sonraki CEO'su Surface bölümünün yöneticisi olmalı
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shadowtr 2 yıl
çoh gözel
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Ece.98 2 yıl
Dehset bir cihaz olmus!!!
Asik oldum resmen...
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chtsydn 2 yıl
Param olsa da ben alsaaammm
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DH Misafiri 2 yıl
10bin tl bilgisayarda 8gb ram ve 980m var, saçma.
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canmania 2 yıl
iMac kullanmamış insanların burda gelip iMac o kadar pahalıysa bu da bu parayı eder diyenler , IBM'in açıklamalarını bi zahmet okusalar keşke
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esmerbuyucu 2 yıl canmania
Yok onlar bireysel kullanıcı olarak IBM'den daha çok şey biliyorlar. IBM'de kimmiş.
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GetSomeRest 2 yıl
GTX 1080 li modeli çıkarsa o zaman efsane olur.
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mehmetaksakal 2 yıl
çok beğendim.
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esmerbuyucu 2 yıl
Apple'ın kaleminden çıkmış kadar güzel bir dizayn. Kendi kalesi incelikten vurmaya çalışmışlar. Fakat görüp görebileceği popülaritesi yarınki iMac'ler çıkana kadar olacak.
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AliveFoto 2 yıl
Neden neden yeni nesil ekran kartı kullanmamışlar ki ? :( Fotoğrafcıyım aynı zamanda oyun oynamayıda çok seviyorum ve benim gibi o kadar çok insan varki 6 aydır laptop alıcam sabırla yeni nesil ekran kartlarını bekledim msi'dan 3 kez laptop aldım panellerdeki ışık sızdırmasından dolayı iade ettim. İki haftadır Aorus X7 DT v6 ile ilgileniyorum donanım olarak süper ama malesef TN panel olduğu için ondan'da vazgeçtim. Razer new blade pro laptopunu duyurdu panel igzo tarafından üretiliyor grafikerler fotoğrafcılar için harika ama oda gitmiş 6700HQ işlemci koymuş bari 6820HK koysaydın o kadar paraya hakkıydı bence.
Bu alette 1070 ekran kartı olsaydı 4000$ verirdim. İnşallah Microsoft yeni nesil ekran kartlı modellerinide satışa sunar.
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veteriner69 2 yıl
Bildiğin "Arzu Nesnesi" olmuş bu!
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cngzmls 2 yıl
Niye nvidia 1080 ile gelmemiş diyenler! Oyun bilgisayarı değil zaten bu. Zenginlerin ofisine, çalışma masasına vb. koyması için üretilmiş bir cihaz. Yani havası olduğu için zenginlerin satın alacağı bir cihaz. Oyun da oynanır elbet. Ama oyun oynamak için bu alınmaz.
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