    Son Windows 11 güncellemesi, karanlık modu hem iyileştiriyor hem de bozuyor

    Microsoft’un son Windows 11 güncellemesi, Dosya Gezgini’nde karanlık modun işlevselliğini artırırken aynı zamanda kısa süreli beyaz ekran flaşı sorununu da beraberinde getirdi.

    Son Windows 11 güncellemesi, karanlık modu iyileştirirken bozuyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için yayınladığı son güncelleme ile karanlık mod deneyimini daha tutarlı hale getirmeyi hedefledi. KB5070311 kodlu güncelleme, özellikle Dosya Gezgini’nde dosya ve klasörleri kopyalama, taşıma veya silme işlemlerinde karanlık modun uygulanmasını sağlıyor. Artık kullanıcılar, uzun süredir eksik olan bu özelliği deneyimleyebiliyor.

    Dosya Gezgini için yeni sorun

    Ancak güncelleme, beraberinde beklenmedik bir sorunu da getiriyor. Kullanıcılar Dosya Gezgini’ni açtıklarında kısa süreliğine beyaz bir ekran flaşıyla karşılaşıyor. Microsoft, bu durumu güncellemenin “bilinen sorunlar” bölümünde açıkça kabul ediyor: “KB5070311'i yükledikten sonra, Dosya Gezgini'ni karanlık modda açarken sorunlarla karşılaşabilirsiniz” diyen Microsoft, dosya ve klasörler yüklenmeden önce kısa bir süre boş beyaz bir ekranın görüntülenebileceğini belirtiyor.

    Bu kısa beyaz ekran özellikle karanlık modda çalışırken dikkat dağıtıcı bir etki yaratıyor. Microsoft, sorunu çözmek için çalışmaların sürdüğünü aktarıyor. Resmi bir düzeltme beklemek istemiyorsanız, Windhawk modunu kullanarak Dosya Gezgini'nin karanlık modunu normale döndürebilirsiniz.

    Uzmanlar ve kullanıcılar, bu hatanın Microsoft’un test süreçlerinden nasıl kaçtığını merak ediyor. Şirket, genel olarak Windows 11’de daha tutarlı bir karanlık mod deneyimi sunmayı taahhüt etmişti. Önümüzdeki günlerde Çalıştır diyaloğu da karanlık mod desteği alacak. Ayrıca ilerleme çubukları, grafik görünümleri, onay ve hata diyaloğunda da iyileştirmeler yapılacak.

