Son Windows 11 güncellemesi, karanlık modu hem iyileştiriyor hem de bozuyor

Dosya Gezgini için yeni sorun
Ancak güncelleme, beraberinde beklenmedik bir sorunu da getiriyor. Kullanıcılar Dosya Gezgini’ni açtıklarında kısa süreliğine beyaz bir ekran flaşıyla karşılaşıyor. Microsoft, bu durumu güncellemenin “bilinen sorunlar” bölümünde açıkça kabul ediyor: “KB5070311'i yükledikten sonra, Dosya Gezgini'ni karanlık modda açarken sorunlarla karşılaşabilirsiniz” diyen Microsoft, dosya ve klasörler yüklenmeden önce kısa bir süre boş beyaz bir ekranın görüntülenebileceğini belirtiyor.
Bu kısa beyaz ekran özellikle karanlık modda çalışırken dikkat dağıtıcı bir etki yaratıyor. Microsoft, sorunu çözmek için çalışmaların sürdüğünü aktarıyor. Resmi bir düzeltme beklemek istemiyorsanız, Windhawk modunu kullanarak Dosya Gezgini'nin karanlık modunu normale döndürebilirsiniz.
Uzmanlar ve kullanıcılar, bu hatanın Microsoft'un test süreçlerinden nasıl kaçtığını merak ediyor. Şirket, genel olarak Windows 11'de daha tutarlı bir karanlık mod deneyimi sunmayı taahhüt etmişti. Önümüzdeki günlerde Çalıştır diyaloğu da karanlık mod desteği alacak. Ayrıca ilerleme çubukları, grafik görünümleri, onay ve hata diyaloğunda da iyileştirmeler yapılacak.